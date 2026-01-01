Slack canvas はインテリジェント プロダクティビティプラットフォームの新たな力
Slack 内での情報の整理・共有がさらに便利に
Slack 新プラットフォームの開発者用オープンベータ版が利用可能に
開発者とチームは、新しい方法でタスクの自動化が可能に。分断されていたシステムを連携させて、働き方を変革できます
エンタープライズ検索 : ナレッジを存分に活用できる時代へ
エンタープライズ検索により、チームがすばやく情報を見つけ、サイロ化を解消し、仕事の流れの中で AI を活用したツールを使って生産性を高められる方法とは。
よくある質問 : Slack Marketplace の審査プロセスについて
Slack Marketplace に掲載されているアプリの審査プロセスについて理解しましょう
グローバルのデータレジデンシーが拡大 : スイス、UAE、ブラジルが新たに追加
Slack データの保存場所が、さらに多くの地域から選択可能に。コンプライアンス要件に対応しやすくなるよう、Slack はデータレジデンシーを継続的に拡大しています。
自社の AI に死角はない？ビジネスツールの分断がもたらす隠れたリスク
ツールが連携されていない環境では、AI の力が十分に発揮されません。ワークフローの分断により、インサイトを効果的に引き出せず、時間やチャンスを無駄にしてしまいます。
Microsoft、Teams のバンドルを停止 : 今こそ働き方を変革するチャンス
あらゆる要素をつなぎ、チームのコラボレーションの場となるオープンなプラットフォームである Slack は、Microsoft 365 を使った仕事の新しい方法になります。
Slack の AI : いつもの場所で仕事がさらにスピーディー & スマートに
Slack は AI、エージェント、人間が協調して成長を導く場所です。
スマートに仕事を進めるための、Slack アプリとワークフローの活用ヒント 16
必要なメンバー、ツール、情報を 1 か所に集約。Slack で仕事の効率を高めましょう。