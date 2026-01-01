タスクリスト リストを使って Slack 内で直接プロジェクトやタスクを管理

Slack の会話の中から、実施項目や締め切り、リソースなどの重要な情報を取り出して、リストで整理することで、チームはより多くの仕事をさらにスピーディーに行えるようになります。