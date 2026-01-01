Slack 協助 Cole Haan 在市場上加速推出新鞋款閱讀案例

激勵人心的案例，非凡卓越的生產力

縱觀塑造未來工作型態的團隊、公司和產業的成功案例，都可以見到他們的效率有所提升。他們之所以能夠做到這點，都多虧有了 Slack。

procore-spotlight-awards-home-hero
Kris Lengieza 與 Procore 引領建築業跟上當代趨勢
LOTTE ON 拓展生產力平台，協助員工發揮最佳工作表現
IBM 的生產力平台：走在創新與卓越的最前端
Vercel Builds the AI-Native Future with Slack as Its Agentic OS for Work

Slalom 善用 Slack 的 Agentforce 創造空前的生產力

IBM 工程團隊成員正在查看硬體

IBM 的工程團隊如何在整個開發生命週期中使用 Slack

Slack-Customer-Shopify-hero

電子商務平台部署超級機器人，實現毫無差錯的購物體驗

Personio 運用 Slack 打造順暢有趣又激勵人心的就職流程

Wayfair 影像

Wayfair 自在運用 Slack

Solaris 運用 Slack 在受到嚴格管制的產業中提升創造力

Slack 幫助 Jägermeister 達成公司的目標

Coles

Slack 如何協助 Coles 將作業速度加快四倍，讓客戶感受截然不同的零售體驗

MiQ 運用 Slack 整合幫助和表揚員工

Cars Commerce 使用 Slack 加快拓展步伐

對團隊合作的投資終將獲得回報

  • 338%

    投資報酬率1

  • US$210 萬

    生產力開銷省下的金額1

  • 85%

    的受訪者表示 Slack 改善了溝通2

  • 47%

    的受訪者覺得生產力提高2

1 加權平均。數據來源為 2,707 份來自美國、英國、澳洲和加拿大的每週 Slack 使用者問卷調查回覆，此調查 95% 信賴區間的誤差範圍為 ± 2% (2021 年 12 月)。
2 所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」(The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams)，Forrester，2020 年。

