瀏覽更多案例
篩選方式
- 產業
- 部門
- 企業規模
- 區域
0
我們找不太到符合如此精準條件的案例。再試試吧，這次請使用較少的篩選條件。
Vercel Builds the AI-Native Future with Slack as Its Agentic OS for Work
Slalom 善用 Slack 的 Agentforce 創造空前的生產力
IBM 的工程團隊如何在整個開發生命週期中使用 Slack
電子商務平台部署超級機器人，實現毫無差錯的購物體驗
Personio 運用 Slack 打造順暢有趣又激勵人心的就職流程
Wayfair 自在運用 Slack
Solaris 運用 Slack 在受到嚴格管制的產業中提升創造力
Slack 幫助 Jägermeister 達成公司的目標
Slack 如何協助 Coles 將作業速度加快四倍，讓客戶感受截然不同的零售體驗
MiQ 運用 Slack 整合幫助和表揚員工
Cars Commerce 使用 Slack 加快拓展步伐
對團隊合作的投資終將獲得回報
338%
投資報酬率1
US$210 萬
生產力開銷省下的金額1
85%
的受訪者表示 Slack 改善了溝通2
47%
的受訪者覺得生產力提高2
1 加權平均。數據來源為 2,707 份來自美國、英國、澳洲和加拿大的每週 Slack 使用者問卷調查回覆，此調查 95% 信賴區間的誤差範圍為 ± 2% (2021 年 12 月)。
2 所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」(The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams)，Forrester，2020 年。
2 所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」(The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams)，Forrester，2020 年。