LOTTE ON 拓展生產力平台，協助員工發揮最佳工作表現

LOTTE ON 是樂天百貨旗下的整合式電子商務平台，其採用 Slack 快速拓展生產力平台、將對電子郵件的依賴減少 50%，並在混合式工作空間中發揮靈活彈性，因而獲頒 Slack 的卓越獎—韓國。

樂天百貨於 1996 年 6 月 1 日推出韓國第一家線上購物中心，此後便持續為顧客提供最佳購物解決方案，穩坐全國第一大零售公司的寶座。LOTTE ON 團隊必須快速掌握趨勢、分享想法和交換意見，從而在零售市場推動創新。以 Slack 作為核心的溝通工具後，團隊的溝通效率大大改善，制定策略決策時更為順利。

「相較於傳統的階層式呈報制度，Slack 更方便員工分享資訊、表達意見及檢視工作。Slack 將不同工作任務和員工匯聚於同一平台，橫向溝通現在已深植在 LOTTE ON 獨特的企業文化中。」 LOTTE ON 平台部門主管 Lee Jae-hoon LOTTE ON

採用 Slack 前，每當服務發生錯誤，LOTTE ON 的 IT 雲端平台團隊都會開設新聊天室，這種方法反而耗費大家的時間、精力和資源。透過在 Slack 內建立特定的關鍵字通知，員工可以有效率地即時回應事件，回應時間隨即減半。

如果是無法以文字方式完成的工作，LOTTE ON 團隊會使用具有靈活彈性的 Slack 微型會議，這種以數位優先為理念的溝通方式可方便成員腦力激盪、解決時間緊迫的問題及討論專案，不必勞師動眾地開會，使所有人疲累不堪。

2022 年，LOTTE ON 團隊運用 Slack 大幅減少了公司最大規模年度購物節的籌備時間，而且交易量還有所提升。

有了 Slack，LOTTE ON 的員工可以更流暢地溝通、更迅速地解決問題或策劃更有影響力的活動，在不受地點約束的情況下發揮最佳工作表現。