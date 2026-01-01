プロダクティビティプラットフォームを展開して従業員が最高の成果を出せるようにした LOTTE ON

国別優秀賞（韓国）に輝いたのは、Lotte Shopping の統合 e コマースプラットフォームである LOTTE ON です。同社では、Slack で自社のプロダクティビティプラットフォームを素早く拡張したことでメールの使用度を 50% 減らし、柔軟な働き方を実現してハイブリッドな働き方を加速しています。

Lotte Shopping e コマースが韓国初のオンラインショッピングモールとして誕生したのは、1996 年 6 月 1 日のことです。それ以来、同社は顧客に最適なショッピングソリューションを提供し続け、同国 1 位の小売企業としての地位を保ってきました。小売市場でのイノベーションを推進するには、トレンドをすぐさま把握し、アイデアを共有し、意見を交換しなければなりません。LOTTE ON では Slack をコミュニケーションの中心にしたことで、戦略的な意思決定を大幅に改善しました。

「従来の階層的な報告とは異なり、Slack なら従業員が業務について共有、コメント、レビューしやすくなります。Slack によってあらゆるタスクや従業員が 1 か所でつながるため、今では横方向のコミュニケーションが LOTTE ON ならではの企業文化となりました」 LOTTE ON Head of Platform Division Lee Jae-hoon 氏 LOTTE ON

Slack 導入前、LOTTE ON の IT Cloud Platform Team は、サービスエラーが発生するたびに新たなチャットルームを立ち上げなければならず、多くのメンバーの時間やエネルギー、リソースを費やしていました。それが Slack で特定のキーワード通知を設定したことで、チームはインシデントに素早く効率的に対応できるようになり、応答時間が半減したのです。

文字でのやり取りではカバーしきれない時は、Slack ハドルミーティングの出番です。この柔軟でデジタルファーストな方法を活用することで、堅苦しい会議を設定せずともブレストや緊急案件の解決を進められるようになりました。

LOTTE ON では年に 1 度、自社最大のショッピングフェスティバルを開催しています。2022 年のイベントでは、Slack の活用で準備時間を劇的に短縮し、購入数を増やすことができました。

Slack で従業員のシームレスな連携、スピーディな問題解決、効果的なイベントの企画などを実現してきた LOTTE ON では、今後も従業員がどこからでも最高の成果を出していけるでしょう。