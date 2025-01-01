LOTTE ON 扩展工作效率管理平台，助力员工出色完成工作

“LOTTE ON 正在经历一场真正的数字化转型，因为 Slack 使我们能够在工作效率管理平台完成工作、进行交流和开展协作。”

电子商务主管Na Young Ho

乐天购物的综合电子商务平台 LOTTE ON 荣获 Slack 卓越奖（韩国）。这一奖项旨在表彰该平台使用 Slack 快速扩展工作效率管理平台，将对电子邮件的依赖减少 50%，并积极采用灵活的混合工作场所。

乐天购物电子商务于 1996 年 6 月 1 日推出韩国第一家网上购物中心，此后致力于为客户提供最佳购物解决方案，一直稳坐韩国零售企业的第一把交椅。公司中的各个团队必须快速把握趋势，分享想法和交流反馈，以推动零售市场的创新转型。有了 Slack 作为核心沟通平台，LOTTE ON 的团队在促进战略决策的能力方面有了显著提高。

“与传统的分级报告不同，Slack 让员工能够轻松地分享、评论和审核工作。Slack 将各种任务和员工关联在了一个平台之上，现在，横向沟通已融入 LOTTE ON 独特的团队文化当中。”

LOTTE ON平台部门负责人Lee Jae-hoonLOTTE ON

在采用 Slack 之前，LOTTE ON 的 IT 云平台团队会针对每个服务错误启动一个新的聊天室，这样做无疑是浪费所有人的时间、精力和资源。通过在 Slack 中创建特定的关键字通知，同事可以立即对事件作出有效应对，将响应时间缩短了一半。

对于不方便通过文本完成的工作，LOTTE ON 的团队依靠灵活的 Slack 抱团功能来解决；Slack 抱团是一种数字为先的沟通方式，不需要没完没了的开会就能集思广益、解决时间紧迫的问题或讨论项目。

2022 年，得益于 Slack 的助阵，LOTTE ON 团队不仅大大减少了公司在准备最盛大年度购物节上面所花费的时间，而且还增加了交易量。

无论是更顺畅地关联、更快地解决问题，还是规划更具影响力的活动，LOTTE ON 的员工都有能力在 Slack 中随时随地出色地完成工作。

