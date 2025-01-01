具有安全功能，可提升控制度、可见性和灵活性
身份和设备管理
使用单点登录、域声明和企业移动性管理支持等功能，确保仅适当人员和获批准设备才能在 Slack 中访问你的公司信息。
数据保护
在 Slack 中，客户的静态数据和传输中数据在默认情况下都是加密的。我们通过 Slack 企业密钥管理 (Slack EKM)、审计日志以及本地数据丢失防护系统 (DLP) 等工具保护你的数据，并支持第三方 DLP 提供商。
信息治理
Slack 提供非常灵活的治理和风险管理功能，可以满足你组织的任何需求。这包括全局留存策略、合法持有和对 eDiscovery 的支持。
Slack 的安全程序可以保护我们的组织和每一层的数据
合规认证和证明
SOC 2
（Ⅱ 型）
信托服务原则
GovSlack SOC 2
（Ⅱ 型）
信托服务原则
符合特定的行业法规以及国际安全和数据隐私标准
医疗保险可携性和责任法案 (HIPAA)
可以对 Slack 进行配置使其符合 HIPAA 要求，包括电子保护健康信息 (e-PHI)。
金融业监管局 (FINRA)
Slack 可进行配置以满足 FINRA 17a-4 的要求，由此你的团队在进行协作的同时，仍然可以满足合规性要求。
联邦风险和授权管理项目 (FedRAMP)
Slack 已获得 FedRAMP Moderate 授权，以满足公共部门组织的合规性需求。
GovSlack 已获得 FedRAMP JAB High 授权，并且还在寻求 DoD CC SRG IL4 合规性。
可信信息安全评估交流机制
范围-ID SHYV0T
评估-ID AMHN37
TISAX 和 TISAX 结果不对公众开放。
ISMAP
信息系统安全管理与评估计划 (ISMAP)
Slack 已经过信息系统安全管理和评估计划 (ISMAP) 的评估；ISMAP 是由日本政府管理的一项计划，旨在评估云服务提供商的安全状况。Slack 的注册信息可以在 ISMAP 注册服务列表中进行查看。
C5
云计算合规性标准目录 (C5)
Slack 已完成对云计算合规性标准目录 (C5) 的认证，该标准由位于德国的联邦信息安全办公室 (BSI) 制定。客户可以联系 Slack 帐户团队，以索取一份 C5 报告。
韩国云服务提供商 (CSP) 安全评估
Slack 已完成云服务提供商 (CSP) 安全评估的评估。该计划由韩国金融安全研究所 (K-FSI) 执行，旨在确保 CSP 遵守《电子金融交易监管规定》(RSEFT) 计划管理的一系列网络安全标准。
数据驻留
Slack 的数据驻留功能使组织可以选择将已加密的静态数据存储在哪个国家或地区。
欧盟通用数据保护条例 (GDPR)
Slack 致力于帮助用户了解其在《通用数据保护条例》(GDPR) 下的权利和义务。Slack 拥有特定的客户工具和流程，可确保符合 GDPR 的要求。