身份和设备管理 使用单点登录、域声明和企业移动性管理支持等功能，确保仅适当人员和获批准设备才能在 Slack 中访问你的公司信息。

数据保护 在 Slack 中，客户的静态数据和传输中数据在默认情况下都是加密的。我们通过 Slack 企业密钥管理 (Slack EKM)、审计日志以及本地数据丢失防护系统 (DLP) 等工具保护你的数据，并支持第三方 DLP 提供商。