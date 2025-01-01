招聘
简化招聘流程
HR 团队通过促进候选人审查和在 Slack 中准备面试来加快招聘流程。集成审查工具和让面试委员会充分准备面试，可以加快从考察应聘者到发放录用通知书的整个招聘流程。
频道是可以与团队共享文件和消息的地方。可以为每个项目、主题、部门或任何对公司有意义的内容创建频道。
面试工程师经理
在私人频道中安排面试委员会充分准备面试或讨论敏感信息。
招聘需求
协调工作交流途径并就职务描述进行协作。
薪资
经理们用以讨论未来和现任员工的薪资范围的私人频道。
3%
减少新员工招聘用时
“我们的招聘团队使用 Slack 实现更无缝、更有效的面试流程。这有助于我们优化面试候选人，简化我们的内部流程操作。
自动化
集中人力资源
Slack 可以将你的工具集成于一处，以便你集中精力推进工作，加速达到里程碑。
在频道中跟进候选人
通过与 Slack 关联的申请人跟进系统，从提交简历到发放录用通知书等一系列流程中均进行协作。
授权员工进行基本事务管理
通过汇总基本事务，包括按需 PTO 请求和工资单信息，减少员工摩擦。
保持信息的组织有序和可访问性
使组织知识对所有人员触手可及在无需退出 Slack 的情况下搜索和共享内容，从而使每个人都能更快找到所需的答案。
入职培训
让新入职员工跟上进度
借助 Slack，新员工可以更快掌握工作规则——在工作岗位上抢占先机。入职培训主管可以在新员工频道推进新员工入职培训工作，新员工可以浏览各种频道以了解项目进展或讨论情况。
频道是可以与团队共享文件和消息的地方。可以为每个项目、主题、部门或任何对公司有意义的内容创建频道。
六月入职的新员工
为新员工提供其所需了解的所有信息。
帮助（中国福利）
新员工和终身员工的现场问题。
工程师入职培训
帮助部门和团队为各自的新员工提供标准化的入职培训。
24%
更快发挥出员工的完整生产力
“随着你在公司不断成长，你的价值链中将加入更多流程和更多人员。节奏开始自然放缓。保持这种创业心态的部分原因是保持快速的沟通和交付速度，我认为 Slack 在这方面确实大有帮助。”
Lee Jones
Trivago 雇主品牌和社交媒体阅读故事
参与度
通过协作培养企业文化
团队通过 Slack 不仅可以完成工作，还可以在频道中建立联系并培养文化。充分利用 Slack 的团队建设能力，以提升员工参与度和信息透明度。
频道是可以与团队共享文件和消息的地方。可以为每个项目、主题、部门或任何对公司有意义的内容创建频道。
通知（上海办事处）
专门留出一个空间用于发布与特定组相关的官方公告。
员工职业发展
在一个频道内对员工组执行开发和培训计划。
高层对话
通过一个用以向公司领导提问的开放论坛，来鼓励提升透明度。
10%
员工满意度提升
“Slack 确实有助于促进公司的文化……让每个需要参与的人都能进行协作配合，方便接触。”
节选自 IDC 研究，由 Slack 赞助阅读报告