一个人坐在办公桌前，对着笔记本电脑，在 Slack 中与其 HR 团队协作。

整合你的人力资源工具和团队

从出色的招聘到协作的公司文化，Slack 可以完成出色的人力资源工作。

了解 HR 团队如何将 Slack 用于以下方面：

招聘

简化招聘流程

HR 团队通过促进候选人审查和在 Slack 中准备面试来加快招聘流程。集成审查工具和让面试委员会充分准备面试，可以加快从考察应聘者到发放录用通知书的整个招聘流程。

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
职位空缺
朱秀雯上午 11:35下午一点我将发布两个新职位：工程经理和 QA 助理。
苏奕哲上午 11:36谢谢，@朱秀雯。我把你的消息告诉了 #招聘经理，因此他们已知晓。
🙌1
魏辉宁下午 12:23我已经在工程 #推荐上看到两名工程经理候选人！开了个好头。
🎉1
发送消息至 #职位空缺
建议 频道
什么是频道？

频道是可以与团队共享文件和消息的地方。可以为每个项目、主题、部门或任何对公司有意义的内容创建频道。

招聘：
  • 面试工程师经理

    在私人频道中安排面试委员会充分准备面试或讨论敏感信息。

  • 招聘需求

    协调工作交流途径并就职务描述进行协作。

  • 薪资

    经理们用以讨论未来和现任员工的薪资范围的私人频道。

3%

减少新员工招聘用时

“我们的招聘团队使用 Slack 实现更无缝、更有效的面试流程。这有助于我们优化面试候选人，简化我们的内部流程操作。

自动化

集中人力资源

Slack 可以将你的工具集成于一处，以便你集中精力推进工作，加速达到里程碑。

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
招聘经理
杜子杰上午 11:35/adp 请假
ADP 虚拟助理 应用以下总结了截至 2018 年 7 月 16 日你的可用休假时间余额：
你有 84 小时的带薪休假。
可用
84 小时
已使用
0 小时
已预定
0 小时
已获得/调整
84 小时
创建休假请求 查看现有请求
发送消息至 #招聘经理
  • 在频道中跟进候选人

    通过与 Slack 关联的申请人跟进系统，从提交简历到发放录用通知书等一系列流程中均进行协作。

  • 授权员工进行基本事务管理

    通过汇总基本事务，包括按需 PTO 请求和工资单信息，减少员工摩擦。

  • 保持信息的组织有序和可访问性

    使组织知识对所有人员触手可及在无需退出 Slack 的情况下搜索和共享内容，从而使每个人都能更快找到所需的答案。

GreenhouseHiredLeverADPZenefitsCakeHRGuruTettra
查看所有人力资源集成

入职培训

让新入职员工跟上进度

借助 Slack，新员工可以更快掌握工作规则——在工作岗位上抢占先机。入职培训主管可以在新员工频道推进新员工入职培训工作，新员工可以浏览各种频道以了解项目进展或讨论情况。

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
8 月 14 日入职的新员工
张语婷上午 9:00欢迎来到 Acme Corp 的第二天！在今天的培训中，我们将介绍一下健康福利和你所有的超棒津贴。这里是复习：
Acme 的福利314kB PDF
已上传此文件: Acme 的福利
🎉4
裴琳上午 9:01谢谢，@张语婷！很高兴看到这些福利。
👍1
王乐迪上午 9:10如果你对你的新计算机也有疑问，那么今天上午 IT 部门也会加入我们。
发送消息至 #8 月 14 日入职的新员工
建议 频道
什么是频道？

频道是可以与团队共享文件和消息的地方。可以为每个项目、主题、部门或任何对公司有意义的内容创建频道。

入职培训：
  • 六月入职的新员工

    为新员工提供其所需了解的所有信息。

  • 帮助（中国福利）

    新员工和终身员工的现场问题。

  • 工程师入职培训

    帮助部门和团队为各自的新员工提供标准化的入职培训。

24%

更快发挥出员工的完整生产力

“随着你在公司不断成长，你的价值链中将加入更多流程和更多人员。节奏开始自然放缓。保持这种创业心态的部分原因是保持快速的沟通和交付速度，我认为 Slack 在这方面确实大有帮助。”

Lee Jones

Trivago 雇主品牌和社交媒体

阅读故事

参与度

通过协作培养企业文化

团队通过 Slack 不仅可以完成工作，还可以在频道中建立联系并培养文化。充分利用 Slack 的团队建设能力，以提升员工参与度和信息透明度。

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
上海办事处
裴琳下午 12:42谢谢找到我外套的人！
🙌1
张语婷下午 1:00凭证时间到了——我们在办公室里藏了两张今晚比赛的凭证。回答一些小问题，以获得线索。
李慧杰下午 1:02线索 1：哪家公司创始人最爱吉娃娃犬？
🤔4
发送消息至 #上海办事处
建议 频道
什么是频道？

频道是可以与团队共享文件和消息的地方。可以为每个项目、主题、部门或任何对公司有意义的内容创建频道。

参与度：
  • 通知（上海办事处）

    专门留出一个空间用于发布与特定组相关的官方公告。

  • 员工职业发展

    在一个频道内对员工组执行开发和培训计划。

  • 高层对话

    通过一个用以向公司领导提问的开放论坛，来鼓励提升透明度。

建议 频道
什么是频道？

频道是可以与团队共享文件和消息的地方。可以为每个项目、主题、部门或任何对公司有意义的内容创建频道。

参与度：
  • 通知（上海办事处）

    专门留出一个空间用于发布与特定组相关的官方公告。

  • 员工职业发展

    在一个频道内对员工组执行开发和培训计划。

  • 高层对话

    通过一个用以向公司领导提问的开放论坛，来鼓励提升透明度。

10%

员工满意度提升

“Slack 确实有助于促进公司的文化……让每个需要参与的人都能进行协作配合，方便接触。”

节选自 IDC 研究，由 Slack 赞助

阅读报告