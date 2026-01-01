Una suas ferramentas e equipes de RH
Desde otimizar a seleção de pessoal até a criação de uma cultura mais colaborativa na empresa, o Slack dinamiza o RH
Recrutamento
Simplifique as contratações
As equipes de RH aceleram o processo de contratação facilitando a análise de candidatos e preparando-se para entrevistas no Slack. Melhore o processo de seleção integrando ferramentas para analisar o perfil dos candidatos e organizar entrevistas, entre outras tarefas.
Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.
entrevista-gerente-engenharia
Prepare os candidatos ou fale sobre informações confidenciais em canais privados.
necessidades-contratação
Coordene o processo de seleção e trabalhe em equipe nas descrições de cargo.
remuneração
Canal privado para gerentes discutirem as faixas salariais para funcionários futuros e atuais.
Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.
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Prepare os candidatos ou fale sobre informações confidenciais em canais privados.
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Coordene o processo de seleção e trabalhe em equipe nas descrições de cargo.
remuneração
Canal privado para gerentes discutirem as faixas salariais para funcionários futuros e atuais.
3%
de redução no tempo para contratar novos funcionários
"Nossa equipe de recrutamento usa o Slack para facilitar e aumentar a eficiência do processo de entrevistas. Isso nos ajuda a otimizar as entrevistas dos candidatos, facilitando o processo internamente."
Automação
Centralize seus recursos humanos
O Slack reúne todas as suas ferramentas em um só lugar. Assim, você pode concentrar seus esforços e alcançar seus objetivos mais rapidamente.
Use os canais para analisar os candidatos
Colabore sempre que necessário, de currículos a cartas de oferta, conectando o sistema de acompanhamento de candidatos com o Slack.
Permita que os funcionários gerenciem o essencial
Reduza os atritos entre os funcionários unindo o essencial em um só lugar, incluindo as solicitações de férias e as informações sobre contracheques.
Informações organizadas e acessíveis
Coloque o conhecimento sobre a organização à disposição de todos. É possível pesquisar e compartilhar conteúdo sem sair do Slack para que todos tenham as respostas de que precisam mais rapidamente.
Integração
Acelere a integração dos novos funcionários
Com o Slack, os novos funcionários podem aprender como tudo funciona antes de começarem a trabalhar. Para facilitar a integração na empresa, você pode criar um canal de novas contratações e incentivá-los a conferir os outros canais para se informar sobre projetos e discussões.
Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.
novos-funcionários-junho
Reúna os novos funcionários e todas as informações necessárias.
ajuda-benefícios-brasil
Responda às perguntas de funcionários novatos e veteranos.
integração-engenharia
Ajude os departamentos e as equipes a padronizarem a integração para os novos funcionários.
Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.
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Reúna os novos funcionários e todas as informações necessárias.
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Responda às perguntas de funcionários novatos e veteranos.
integração-engenharia
Ajude os departamentos e as equipes a padronizarem a integração para os novos funcionários.
24%
mais rápido para os funcionários alcançarem a produtividade total
"Com o crescimento, você passa a ter mais processos e mais pessoas na cadeia de valor. Tudo fica naturalmente mais lento. Parte dessa mentalidade de start-up consiste em manter a agilidade da comunicação e da entrega. Eu acho que o Slack nos ajudou muito nisso."
Lee Jones
Fidelização de recursos humanos e redes sociais, TrivagoLer história
Engajamento
Crie uma cultura por meio da colaboração
As equipes não usam o Slack só para trabalhar. Nos canais, também é possível conhecer melhor os colegas e criar uma cultura organizacional. Explore as funcionalidades de criação de equipes do Slack para manter os funcionários envolvidos e aumentar a transparência.
Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.
comunicados-sp
Dedique um espaço a anúncios oficiais relacionados a um grupo específico.
desenvolvimento-funcionários
Realize programas de desenvolvimento e treinamento para grupos de funcionários em um canal.
perguntas-executivos
Promova a transparência com um fórum aberto para fazer perguntas à liderança da empresa.
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Realize programas de desenvolvimento e treinamento para grupos de funcionários em um canal.
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Promova a transparência com um fórum aberto para fazer perguntas à liderança da empresa.
10%
de aumento da satisfação dos funcionários
"O Slack realmente facilitou a cultura na empresa... além de permitir que todos que precisam estar envolvidos colaborem e estejam acessíveis."
Extraído da pesquisa do IDC, patrocinada pelo SlackLer relatório