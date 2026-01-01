Homem sentado em uma cadeira com um laptop, colaborando com sua equipe de RH no Slack.

Una suas ferramentas e equipes de RH

Desde otimizar a seleção de pessoal até a criação de uma cultura mais colaborativa na empresa, o Slack dinamiza o RH

Saiba como as equipes de RH usam o Slack:

Recrutamento

Simplifique as contratações

As equipes de RH aceleram o processo de contratação facilitando a análise de candidatos e preparando-se para entrevistas no Slack. Melhore o processo de seleção integrando ferramentas para analisar o perfil dos candidatos e organizar entrevistas, entre outras tarefas.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
vagas-abertas
Sara da Silva11h35Vou postar duas novas vagas às 13h: gerente de engenharia e analista de controle de qualidade.
Matias Brito11h36Obrigado, @Sara da Silva. Compartilhei sua mensagem com #gerentes-contratação para eles saberem.
🙌1
Marcos Souza12h23Já vejo dois candidatos para gerente de engenharia, engenharia em #indicações. É um bom começo.
🎉1
Enviar mensagem para #vagas-abertas
Sugestões de canais
O que são os canais?

Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.

para recrutamento:
  • entrevista-gerente-engenharia

    Prepare os candidatos ou fale sobre informações confidenciais em canais privados.

  • necessidades-contratação

    Coordene o processo de seleção e trabalhe em equipe nas descrições de cargo.

  • remuneração

    Canal privado para gerentes discutirem as faixas salariais para funcionários futuros e atuais.

Sugestões de canais
O que são os canais?

Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.

para recrutamento:
  • entrevista-gerente-engenharia

    Prepare os candidatos ou fale sobre informações confidenciais em canais privados.

  • necessidades-contratação

    Coordene o processo de seleção e trabalhe em equipe nas descrições de cargo.

  • remuneração

    Canal privado para gerentes discutirem as faixas salariais para funcionários futuros e atuais.

3%

de redução no tempo para contratar novos funcionários

"Nossa equipe de recrutamento usa o Slack para facilitar e aumentar a eficiência do processo de entrevistas. Isso nos ajuda a otimizar as entrevistas dos candidatos, facilitando o processo internamente."

Automação

Centralize seus recursos humanos

O Slack reúne todas as suas ferramentas em um só lugar. Assim, você pode concentrar seus esforços e alcançar seus objetivos mais rapidamente.

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gerentes-contratação
Maurício Rodrigues11h35/adp solicitação-folga
Assistente virtual de ADP APPVeja um resumo dos seus saldos de férias disponíveis a partir de 16 de julho de 2018:
Você tem 84 horas de férias pagas disponíveis.
Disponível
84 horas
Tiradas
0 horas
Agendadas
0 horas
Aprovadas/ajustadas
84 horas
Criar solicitação de férias Ver solicitações existentes
Enviar mensagem para #gerentes-contratação
  • Use os canais para analisar os candidatos

    Colabore sempre que necessário, de currículos a cartas de oferta, conectando o sistema de acompanhamento de candidatos com o Slack.

  • Permita que os funcionários gerenciem o essencial

    Reduza os atritos entre os funcionários unindo o essencial em um só lugar, incluindo as solicitações de férias e as informações sobre contracheques.

  • Informações organizadas e acessíveis

    Coloque o conhecimento sobre a organização à disposição de todos. É possível pesquisar e compartilhar conteúdo sem sair do Slack para que todos tenham as respostas de que precisam mais rapidamente.

GreenhouseHiredLeverADPZenefitsCakeHRGuruTettra
Ver todas as integrações de RH

Integração

Acelere a integração dos novos funcionários

Com o Slack, os novos funcionários podem aprender como tudo funciona antes de começarem a trabalhar. Para facilitar a integração na empresa, você pode criar um canal de novas contratações e incentivá-los a conferir os outros canais para se informar sobre projetos e discussões.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
novas-contratações-ago-14
Ana Lopes9hEste é o Dia 2 na Empresa S.A.! Na orientação de hoje, revisaremos os benefícios de plano de saúde e todos os seus privilégios. Confira nossa programação:
Benefícios da Acme314kB PDF
fez upload deste arquivo: Benefícios da Acme
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Carmen Veiga9h01Obrigado, @Ana Lopes! Esses privilégios são muito bons.
👍1
Artur García9h10A TI se juntará a nós durante a manhã, caso vocês tenham mais perguntas sobre os computadores novos.
Enviar mensagem para #novas-contratações-ago-14
Sugestões de canais
O que são os canais?

Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.

para integração:
  • novos-funcionários-junho

    Reúna os novos funcionários e todas as informações necessárias.

  • ajuda-benefícios-brasil

    Responda às perguntas de funcionários novatos e veteranos.

  • integração-engenharia

    Ajude os departamentos e as equipes a padronizarem a integração para os novos funcionários.

Sugestões de canais
O que são os canais?

Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.

para integração:
  • novos-funcionários-junho

    Reúna os novos funcionários e todas as informações necessárias.

  • ajuda-benefícios-brasil

    Responda às perguntas de funcionários novatos e veteranos.

  • integração-engenharia

    Ajude os departamentos e as equipes a padronizarem a integração para os novos funcionários.

24%

mais rápido para os funcionários alcançarem a produtividade total

"Com o crescimento, você passa a ter mais processos e mais pessoas na cadeia de valor. Tudo fica naturalmente mais lento. Parte dessa mentalidade de start-up consiste em manter a agilidade da comunicação e da entrega. Eu acho que o Slack nos ajudou muito nisso."

Lee Jones

Fidelização de recursos humanos e redes sociais, Trivago

Ler história

Engajamento

Crie uma cultura por meio da colaboração

As equipes não usam o Slack só para trabalhar. Nos canais, também é possível conhecer melhor os colegas e criar uma cultura organizacional. Explore as funcionalidades de criação de equipes do Slack para manter os funcionários envolvidos e aumentar a transparência.

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escritório-sp
Carmen Veiga12h42Não sei quem encontrou meu casaco, mas obrigado!
🙌1
Ana Lopes13hÉ hora dos ingressos: escondemos dois ingressos para o jogo de hoje em algum lugar do escritório. Acerte as perguntas do quiz para receber pistas.
Lisa Correa13h02Primeira pista: qual fundador da empresa ama seus chihuahuas mais do que tudo na vida?
🤔4
Enviar mensagem para #escritório-sp
Sugestões de canais
O que são os canais?

Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.

para engajamento:
  • comunicados-sp

    Dedique um espaço a anúncios oficiais relacionados a um grupo específico.

  • desenvolvimento-funcionários

    Realize programas de desenvolvimento e treinamento para grupos de funcionários em um canal.

  • perguntas-executivos

    Promova a transparência com um fórum aberto para fazer perguntas à liderança da empresa.

Sugestões de canais
O que são os canais?

Nos canais, você compartilha arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para cada projeto, assunto, departamento ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.

para engajamento:
  • comunicados-sp

    Dedique um espaço a anúncios oficiais relacionados a um grupo específico.

  • desenvolvimento-funcionários

    Realize programas de desenvolvimento e treinamento para grupos de funcionários em um canal.

  • perguntas-executivos

    Promova a transparência com um fórum aberto para fazer perguntas à liderança da empresa.

10%

de aumento da satisfação dos funcionários

"O Slack realmente facilitou a cultura na empresa... além de permitir que todos que precisam estar envolvidos colaborem e estejam acessíveis."

Extraído da pesquisa do IDC, patrocinada pelo Slack

Ler relatório