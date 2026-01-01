Central de Confiança

Confie no Slack para garantir sua segurança e privacidade.

O Slack oferece segurança e conformidade de nível empresarial e, ao mesmo tempo, permite que você tenha controle sobre seus dados.

No Slack, estamos comprometidos com a segurança e a privacidade dos seus dados.

A nossa Central de Confiança conecta você com nossos programas de privacidade, segurança e conformidade, de modo a ter acesso a toda a informação necessária para gerenciar seus dados.

Princípios da IAEntenda como a privacidade e a segurança dos dados são fundamentais para a nossa abordagem de IA e ML.PrivacidadeNossas políticas, ferramentas e procedimentos são elaborados para proteger seus dados e ajudar você a cumprir com suas obrigações de privacidade.SegurançaCada aspecto do trabalho realizado e da colaboração dos usuários no Slack é protegido por uma segurança de nível empresarial.ConformidadeO nosso programa robusto obedece a regulamentos como o RGPD e a CCPA, e pode ajudar você a garantir o cumprimento dos requisitos de conformidade.Gerenciamento de dadosEstamos comprometidos em proporcionar transparência sobre as políticas e as ferramentas que impactam a maneira como você gerencia seus dados.Solicitações de dadosNossa Política de Solicitação de Dados e o Relatório de Transparência fornecem informações sobre solicitações de aplicação de leis e de terceiros a propósito de dados.Enviar solicitaçãoObtenha ajuda para esclarecer as suas dúvidas sobre segurança e privacidade.

Recursos adicionais

Blog

Novas camadas eficientes de segurança de nível empresarial

Blog

Uma mensagem aos nossos clientes sobre transferências internacionais de dados

Blog

Para o público: compreenda a autorização FedRAMP do Slack

Blog

Novas camadas eficientes de segurança de nível empresarial

Blog

Uma mensagem aos nossos clientes sobre transferências internacionais de dados

Blog

Para o público: compreenda a autorização FedRAMP do Slack

Mais informações sobre privacidade, conformidade e questões jurídicas no Slack

Legal

Termos de Serviço e outros compromissos e Políticas contratuais

Central de Ajuda

Perguntas frequentes sobre privacidade

Status do Slack

Disponibilidade e status do Slack

Blog

Perguntas frequentes: processo de análise do Diretório de apps do Slack

Legal

Termos de Serviço e outros compromissos e Políticas contratuais

Central de Ajuda

Perguntas frequentes sobre privacidade

Status do Slack

Disponibilidade e status do Slack

Blog

Perguntas frequentes: processo de análise do Diretório de apps do Slack