Central de Confiança
Confie no Slack para garantir sua segurança e privacidade.
O Slack oferece segurança e conformidade de nível empresarial e, ao mesmo tempo, permite que você tenha controle sobre seus dados.
No Slack, estamos comprometidos com a segurança e a privacidade dos seus dados.
A nossa Central de Confiança conecta você com nossos programas de privacidade, segurança e conformidade, de modo a ter acesso a toda a informação necessária para gerenciar seus dados.
Princípios da IAEntenda como a privacidade e a segurança dos dados são fundamentais para a nossa abordagem de IA e ML.PrivacidadeNossas políticas, ferramentas e procedimentos são elaborados para proteger seus dados e ajudar você a cumprir com suas obrigações de privacidade.SegurançaCada aspecto do trabalho realizado e da colaboração dos usuários no Slack é protegido por uma segurança de nível empresarial.ConformidadeO nosso programa robusto obedece a regulamentos como o RGPD e a CCPA, e pode ajudar você a garantir o cumprimento dos requisitos de conformidade.Gerenciamento de dadosEstamos comprometidos em proporcionar transparência sobre as políticas e as ferramentas que impactam a maneira como você gerencia seus dados.Solicitações de dadosNossa Política de Solicitação de Dados e o Relatório de Transparência fornecem informações sobre solicitações de aplicação de leis e de terceiros a propósito de dados.Enviar solicitaçãoObtenha ajuda para esclarecer as suas dúvidas sobre segurança e privacidade.