Um microfone e uma fita cassete mostram a rápida evolução do panorama dos meios de comunicação.
Mídia

Lidere a evolução dos meios de comunicação

Em um mundo em que as notícias são mais rápidas que o e-mail, trabalhar no Slack é estar no lugar certo na história: à frente da concorrência.

Veja como os líderes do setor usam o Slack para:

Faça como essas grandes empresas de mídia e use o Slack para transformar seu negócio

  • Stroer
  • Conde Nast
  • Sky
  • RGA
  • Saatchi and Saatchi
  • Economist

Produção

Conteúdo melhor e mais rápido

O Slack mantém a agilidade da sua organização, com 10 ou 10 mil funcionários.

Em uma captura de tela simulada, um canal sobre a Copa do Mundo é usado para coordenar as fotografias e elaborar uma postagem no Twitter.
cobertura-copa-do-mundo
Ana Lopes8h46Ei, @Carmen Veiga, esse jogo só vai ser decidido quando o juiz apitar. Envie a foto do gol vencedor assim que a tiver!
Carmen Veiga8h47
Foto do gol vencedorJPG from Google Drive
fez upload deste arquivo: Foto do gol vencedor
👀2🎊3
Ana Lopes8h47Incrível! Talvez sejamos os primeiros a tuitar, será incrível para o engajamento com os seguidores. Estou prestes a entrar em uma reunião no Zoom com o pessoal da sede, vou informá-los dos detalhes.
Enviar mensagem para #cobertura-copa-do-mundo

  • Fluxos de trabalho que agilizam a entrega

    O Slack aumenta a agilidade colaborativa com processos eficientes de gerenciamento e aprovação de projetos.

  • Seu kit de ferramentas em um só local

    As integrações com seus sistemas de gerenciamento de conteúdo e outros apps usados com frequência automatizam tarefas cotidianas, atribuindo trabalho rapidamente e aproveitando dados para melhorar o desempenho.

  • Trabalho tranquilo com organizações externas

    No Slack Connect, você pode se conectar às pessoas certas de maneira segura e em um só local, sejam elas internas ou externas.

"Antes, levávamos horas para criar, aprovar e transmitir os melhores momentos de um evento esportivo. Agora, conseguimos compartilhá-los em tempo quase real nas nossas redes sociais, graças ao Slack."

Transparência

Transparência sob medida

A transparência altamente personalizável do Slack significa que as pessoas certas, internas ou externas, sempre estarão informadas.

Em uma captura de tela simulada, um novo canal piloto é usado para postar novas edições no roteiro.
novo-piloto-junho
Matias Brito15h41@Carmen Veiga foi isso que aconteceu na cena final. Diga o que achou nos comentários.
Roteiro do episódio piloto, V3Document from Google Drive
fez upload deste arquivo: Roteiro do episódio piloto, V3
👍3
Carmen Veiga15h45Adorei o que você fez com o personagem de Alicia. Vou colocar o que penso nos comentários.
🙌1
Sara da Silva15h46Obrigado, @Matias Brito! Será ótimo repassar a cena durante a sessão de trabalho amanhã com a equipe de produção.
Enviar mensagem para #novo-piloto-junho
Colabore abertamente ou trabalhe com total confidencialidade nos canais
O que são os canais?

É onde você pode compartilhar arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para projetos, assuntos, departamentos diferentes ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.

:
  • fotografia-freelancers

    Atribua projetos rapidamente a seu grupo de freelancers

  • estreia-lançamento

    Colabore com fornecedores, clientes e afiliados, além de outros parceiros externos, diretamente no Slack Connect

  • novo-piloto-junho

    Um canal privado em que é possível colaborar livremente para lançar o próximo programa ultrassecreto

Gestão de mudanças

Gerencie a transformação organizacional

No Slack, a comunicação clara mantém a estabilidade de toda a organização em um setor em evolução rápida e constante.

Exemplo de uso da pesquisa universal.
atualização da política de férias
Limpar
Mensagens 1.609Arquivos 1.115Canais 0Pessoas 0
DeEmComDataApenas meus canaisTipo de arquivoExcluir apps e fluxos de trabalho
Classificar: mais relevantesExibir: 20 resultados por página
anúncios-global— 19 de setembro
Marcos Souza10h01
Pessoal! Estou animado por que a Jane News agora é parte da família Acme. Teremos algumas mudanças, então confiram o PDF atualizado sobre a política de férias.
❤️24 reações4 respostas
anúncios— 26 de janeiro
Maurício Rodrigues15h21
👋Aqui está a atualização da política de férias da Jane News de que falamos hoje.
Exemplo de pesquisa em um workspace Slack
  • Todos veem comunicados importantes

    A comunicação nos canais ajuda a criar confiança e alinhamento organizacional.

  • Acompanhe e localize o histórico desde o primeiro dia

    As funções de pesquisa avançadas do Slack permitem acessar o histórico facilmente. Quanto mais você usa o Slack, mais informações poderá acessar.

Fluxos de trabalho

Automatize processos comuns

Com milhares de integrações de terceiros, é possível monitorar o desempenho do site no Pagerduty, compartilhar documentos instantaneamente no Google Drive, direcionar tuítes e muito mais no Slack.

Ver todas as integrações de app
Logo of Google Drive
Google Drive
File management
Logo of Twitter
Twitter
Social Media
Logo of Outlook Calendar
Outlook Calendar
Communication
Logo of PagerDuty
PagerDuty
Support
Logo of Jira Cloud
Jira Cloud
Communication
Logo of Zoom
Zoom
Communication

Você está bem acompanhado

Milhões de pessoas em todo o mundo já tornaram o Slack o lugar onde o trabalho em equipe acontece.

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Expansão da notoriedade da marca de uma empresa de mídia com o Slack

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Melhor serviço e decisões mais rápidas em uma agência internacional

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Melhorar a colaboração com o Slack

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