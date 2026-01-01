Lidere a evolução dos meios de comunicação
Em um mundo em que as notícias são mais rápidas que o e-mail, trabalhar no Slack é estar no lugar certo na história: à frente da concorrência.
Faça como essas grandes empresas de mídia e use o Slack para transformar seu negócio
Produção
Conteúdo melhor e mais rápido
O Slack mantém a agilidade da sua organização, com 10 ou 10 mil funcionários.
Fluxos de trabalho que agilizam a entrega
O Slack aumenta a agilidade colaborativa com processos eficientes de gerenciamento e aprovação de projetos.
Seu kit de ferramentas em um só local
As integrações com seus sistemas de gerenciamento de conteúdo e outros apps usados com frequência automatizam tarefas cotidianas, atribuindo trabalho rapidamente e aproveitando dados para melhorar o desempenho.
Trabalho tranquilo com organizações externas
No Slack Connect, você pode se conectar às pessoas certas de maneira segura e em um só local, sejam elas internas ou externas.
"Antes, levávamos horas para criar, aprovar e transmitir os melhores momentos de um evento esportivo. Agora, conseguimos compartilhá-los em tempo quase real nas nossas redes sociais, graças ao Slack."
Transparência
Transparência sob medida
A transparência altamente personalizável do Slack significa que as pessoas certas, internas ou externas, sempre estarão informadas.
É onde você pode compartilhar arquivos e mensagens com suas equipes. É possível criá-los para projetos, assuntos, departamentos diferentes ou o que fizer mais sentido para a sua empresa.
fotografia-freelancers
Atribua projetos rapidamente a seu grupo de freelancers
estreia-lançamento
Colabore com fornecedores, clientes e afiliados, além de outros parceiros externos, diretamente no Slack Connect
novo-piloto-junho
Um canal privado em que é possível colaborar livremente para lançar o próximo programa ultrassecreto
Gestão de mudanças
Gerencie a transformação organizacional
No Slack, a comunicação clara mantém a estabilidade de toda a organização em um setor em evolução rápida e constante.
Todos veem comunicados importantes
A comunicação nos canais ajuda a criar confiança e alinhamento organizacional.
Acompanhe e localize o histórico desde o primeiro dia
As funções de pesquisa avançadas do Slack permitem acessar o histórico facilmente. Quanto mais você usa o Slack, mais informações poderá acessar.
Fluxos de trabalho
Automatize processos comuns
Com milhares de integrações de terceiros, é possível monitorar o desempenho do site no Pagerduty, compartilhar documentos instantaneamente no Google Drive, direcionar tuítes e muito mais no Slack.Ver todas as integrações de app
Você está bem acompanhado
Milhões de pessoas em todo o mundo já tornaram o Slack o lugar onde o trabalho em equipe acontece.
Expansão da notoriedade da marca de uma empresa de mídia com o Slack
Melhor serviço e decisões mais rápidas em uma agência internacional
Melhorar a colaboração com o Slack