Lidera la evolución de los medios de comunicación

Hola, @Dolores Vega , este partido no se va a decidir hasta el último suspiro. ¡Envíame la foto de ese gol ganador lo antes posible en cuanto la tengas!

María del Carmen Martín Hola, @Dolores Vega , este partido no se va a decidir hasta el último suspiro. ¡Envíame la foto de ese gol ganador lo antes posible en cuanto la tengas!