Un micrófono y un casete muestran la rápida evolución en el panorama de los medios de comunicación.
Medios de comunicación

Lidera la evolución de los medios de comunicación

En un mundo donde las noticias viajan más rápido que el correo electrónico, trabajar en Slack te mantiene a la vanguardia de la historia y de la competencia.

Descubre cómo los líderes del sector usan Slack para:

Únete a estas importantes empresas de medios de comunicación que usan Slack para transformar sus negocios

  • Time
  • Conde Nast
  • Economist
  • RGA
  • BBC

Producción

Contenido mejor y más rápido

Tanto si tu equipo es de 10 o de 10 000, Slack mantiene la agilidad de tu organización.

En una captura de pantalla simulada, se utiliza un canal del Mundial de fútbol para coordinar las fotografías y elaborar una publicación de Twitter.
cobertura-del-mundial
María del Carmen Martín8:46Hola, @Dolores Vega, este partido no se va a decidir hasta el último suspiro. ¡Envíame la foto de ese gol ganador lo antes posible en cuanto la tengas!
Dolores Vega8:47
Foto del gol ganadorJPG from Google Drive
ha subido este archivo: Foto del gol ganador
👀2🎊3
María del Carmen Martín8:47¡Asombroso! Podríamos ser los primeros en tuitearlo, será increíble para la interacción de los seguidores. Estoy a punto de hablar por Zoom con la gente de la sede, así que les informaré de los detalles.
Enviar un mensaje a #cobertura-del-mundial

  • Flujos de trabajo que agilizan la entrega

    Slack potencia tu agilidad colaborativa con eficientes procesos de gestión y aprobación de proyectos.

  • Aúna tu kit de herramientas

    Las integraciones con tus sistemas de gestión de contenido y otras aplicaciones de uso frecuente significan automatizar tareas rutinarias, asignar rápidamente el trabajo y aprovechar los datos para mejorar el rendimiento.

  • Trabaja a la perfección con organizaciones externas

    Con Slack Connect puedes conectar de manera segura a las personas adecuadas, ya sean internas o externas, en un mismo lugar.

"Antes, el proceso de seleccionar y dar el visto bueno a los momentos más destacados de un evento deportivo tomaba horas, pero ahora, gracias a Slack, pueden compartirse prácticamente en tiempo real en nuestras redes sociales".

Transparencia

Transparencia a tu medida

La transparencia altamente personalizable en Slack significa que las personas adecuadas, internas o externas, siempre estarán informadas.

En una captura de pantalla simulada, se utiliza un canal de nuevo piloto para publicar las nuevas ediciones del guion.
nuevo-piloto-junio
Matías González15:41@Dolores Vega, esto es lo que se me ha ocurrido para la escena final. Dime qué te parece en los comentarios.
Guion del episodio piloto, V3Document from Google Drive
ha subido este archivo: Guion del episodio piloto, V3
👍3
Dolores Vega15:45Me encanta lo que has hecho con el personaje de Alicia. Voy a ponerte lo que pienso en los comentarios.
🙌1
Sara Parras15:46¡Muchísimas gracias, @Matías González! Esto vendrá muy bien para repasarlo durante la sesión de trabajo de mañana con los compañeros de producción.
Enviar un mensaje a #nuevo-piloto-junio
Colabora abiertamente o trabaja con total confidencialidad en canales
¿Qué es un canal?

Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

:
  • fotografía-freelancers

    Asigna proyectos rápidamente a tu grupo de trabajadores autónomos

  • estreno-lanzamiento

    Colabora directamente con proveedores, clientes, afiliados y otros socios externos en Slack Connect

  • nuevo-piloto-junio

    Un canal privado donde puedes colaborar libremente para lanzar ese próximo programa ultrasecreto

Gestión del cambio

Gestiona la transformación organizacional

La comunicación clara en Slack mantiene la estabilidad en toda tu organización en medio de un sector que cambia de forma rápida y constante.

Ejemplo de uso de búsqueda universal.
actualización de la política de vacaciones
Borrar
Mensajes 1609Archivos 1115Canales 0Personas 0
DeEnConFechaSolo mis canalesTipo de archivoExcluir aplicaciones y flujos de trabajo
Ordenar: más relevantesMostrar: 20 resultados por página
avisos-global— 19 sep.
Marcos Bravo10:01
¡Hola a todos! Estoy encantado de que Noticias Jane se una a la familia de Ficciones S.A. Esto incluye algunos cambios, así que echadle un vistazo al PDF actualizado de nuestra política de vacaciones.
❤️24 reacciones4 respuestas
avisos— 26 ene.
Felipe Quispe15:21
👋 Aquí tenéis la actualización de la política de vacaciones de Jane News de la que hablamos hoy.
Ejemplo de cómo funciona la búsqueda en un espacio de trabajo de Slack
  • Todos ven los anuncios importantes

    La comunicación en canales ayuda a generar confianza y coordinación en la organización.

  • Supervisa y repasa el historial desde el primer día

    Las potentes funciones de búsqueda de Slack mantienen todo el historial fácilmente accesible. Eso significa que cuanto más uses Slack, más información estará a tu alcance.

Flujos de trabajo

Automatiza los procesos comunes

Con miles de integraciones de terceros, puedes supervisar el rendimiento del sitio en Pagerduty, compartir documentos al instante en Google Drive, dirigir tuits y mucho más en el propio Slack.

Ver todas las integraciones de aplicaciones
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Google Drive
File management
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Twitter
Social Media
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Outlook Calendar
Communication
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Support
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Zoom
Communication

Estás en buena compañía

Slack transforma la forma de trabajar de miles de personas en todo el mundo

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