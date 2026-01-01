Lidera la evolución de los medios de comunicación
En un mundo donde las noticias viajan más rápido que el correo electrónico, trabajar en Slack te mantiene a la vanguardia de la historia y de la competencia.
Únete a estas importantes empresas de medios de comunicación que usan Slack para transformar sus negocios
Producción
Contenido mejor y más rápido
Tanto si tu equipo es de 10 o de 10 000, Slack mantiene la agilidad de tu organización.
Flujos de trabajo que agilizan la entrega
Slack potencia tu agilidad colaborativa con eficientes procesos de gestión y aprobación de proyectos.
Aúna tu kit de herramientas
Las integraciones con tus sistemas de gestión de contenido y otras aplicaciones de uso frecuente significan automatizar tareas rutinarias, asignar rápidamente el trabajo y aprovechar los datos para mejorar el rendimiento.
Trabaja a la perfección con organizaciones externas
Con Slack Connect puedes conectar de manera segura a las personas adecuadas, ya sean internas o externas, en un mismo lugar.
"Antes, el proceso de seleccionar y dar el visto bueno a los momentos más destacados de un evento deportivo tomaba horas, pero ahora, gracias a Slack, pueden compartirse prácticamente en tiempo real en nuestras redes sociales".
Transparencia
Transparencia a tu medida
La transparencia altamente personalizable en Slack significa que las personas adecuadas, internas o externas, siempre estarán informadas.
Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.
fotografía-freelancers
Asigna proyectos rápidamente a tu grupo de trabajadores autónomos
estreno-lanzamiento
Colabora directamente con proveedores, clientes, afiliados y otros socios externos en Slack Connect
nuevo-piloto-junio
Un canal privado donde puedes colaborar libremente para lanzar ese próximo programa ultrasecreto
Gestión del cambio
Gestiona la transformación organizacional
La comunicación clara en Slack mantiene la estabilidad en toda tu organización en medio de un sector que cambia de forma rápida y constante.
Todos ven los anuncios importantes
La comunicación en canales ayuda a generar confianza y coordinación en la organización.
Supervisa y repasa el historial desde el primer día
Las potentes funciones de búsqueda de Slack mantienen todo el historial fácilmente accesible. Eso significa que cuanto más uses Slack, más información estará a tu alcance.
Flujos de trabajo
Automatiza los procesos comunes
Con miles de integraciones de terceros, puedes supervisar el rendimiento del sitio en Pagerduty, compartir documentos al instante en Google Drive, dirigir tuits y mucho más en el propio Slack.Ver todas las integraciones de aplicaciones
Estás en buena compañía
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Mejor colaboración con Slack