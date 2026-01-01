Simplifica y aumenta la productividad del servicio de atención al cliente
Ofrece el mejor servicio al cliente reuniendo a los expertos, las herramientas y la información que tus agentes necesitan en un mismo lugar.
Reúne a los equipos adecuados para agilizar los tiempos de resolución de problemas
Soluciona las incidencias en tiempo real e incluye fácilmente en la conversación a los expertos de la empresa con la aplicación de Service Cloud for Slack.
Colabora y resuelve problemas a viva voz gracias a las Juntas de Slack.
Utiliza archivos, mensajes y canales para encontrar lo que buscas de forma rápida y sencilla.
“Al crear enjambres sobre los problemas en Slack, podemos contar con la ayuda de los expertos adecuados en el momento justo, eliminamos los niveles y las escalaciones de problemas y, por último, somos capaces de encontrar a la persona más adecuada disponible para ayudar a resolver el problema rápidamente”.
Permite a los agentes solucionar problemas rápidamente
Aumenta la productividad de los agentes con flujos de trabajo sin código y optimiza la colaboración entre los clientes y los expertos.
Crea un lugar de información centralizada para que los agentes no pierdan tiempo buscando y lo inviertan en ayudar a los clientes.
Consigue que los nuevos miembros del equipo se pongan al día rápidamente con la incorporación automatizada e interactiva.
Un 36 %
de mayor velocidad en la resolución de casos de atención al cliente1
Un 12 %
de aumento en la satisfacción del cliente2
Mejora la satisfacción de los clientes con una asistencia que los priorice
Reúnete con clientes directamente en tu espacio de trabajo mediante Slack Connect y maravíllales con un trato preferencial.
Soluciona los problemas de la mano de socios y expertos con herramientas en un mismo lugar para facilitar los procesos.
Refuerza la fidelidad de los clientes compartiendo con estos actualizaciones en tiempo real.
“Nuestros clientes nos dicen que somos como una extensión de su equipo y parte de esa sensación sin duda proviene del hecho de usar Slack”.
La productividad comienza con tus herramientas favoritas
Soluciona problemas de clientes de forma rápida y colaborativa desde Slack mediante plataformas como Salesforce, entre otras.
Mira cómo funciona Slack para equipos de atención al cliente
Aumenta la productividad de tu equipo de atención al cliente con Slack
El manual digital del servicio de atención al cliente
Descubre el poder del enjambre de casos con Slack y Salesforce
Impulsa el servicio colaborativo con los enjambres
Preguntas frecuentes
Excelente pregunta. Slack ofrece a tu organización la forma de comunicarse, tanto dentro como fuera de ella. En lugar de utilizar cadenas sueltas de correos electrónicos, toda tu comunicación se organiza en canales fáciles de crear, a los que es sencillo unirse y en los que se pueden hacer búsquedas cómodamente. Si cuentas con un canal general, todo el mundo sabrá exactamente dónde acudir para sacar el trabajo adelante. En cuanto a los clientes, proporcionar una buena atención es más fácil, puesto que las herramientas y la información necesarias se encuentran al alcance de tus agentes. Para obtener más información sobre el tema, te recomendamos que consultes nuestra Biblioteca de recursos.
No, pero se puede integrar sin problemas con tu solución de software de atención al cliente, ya sea Salesforce, Freshdesk u otra. Al combinar Slack y tu solución de servicio de atención al cliente principal, los agentes podrán colaborar al instante con los expertos sin tener que cambiar de herramienta. Esto les permitirá resolver los problemas de los clientes más rápido y ofrecerles la mejor experiencia.
Sí. Puedes usar Slack Connect para agilizar el trabajo y reforzar relaciones en todo el ecosistema de venta minorista. Slack Connect conecta tus equipos de forma segura con socios externos, como proveedores, distribuidores y proveedores externos de servicios de logística. Slack Connect está disponible en todas las suscripciones de pago.
¡Sí! A diferencia del correo electrónico, Slack no sufre ataques de spam ni de suplantación de identidad (phishing), que causan el 90 % de las filtraciones de datos. Tu cuenta de Slack no se puede vender a empresas de publicidad ni se puede incluir en listas de divulgación de correos electrónicos. Solo recibirás mensajes de Slack que vengan de otras personas de tu organización o de socios de confianza que usen Slack Connect. Es posible que recibas notificaciones de aplicaciones integradas dentro de tu espacio de trabajo, como Asana, Google Docs o Jira.
Slack ofrece privacidad y protección de datos para empresas. Los controles granulares permiten que los administradores personalicen el nivel de seguridad para cada usuario, de forma que no vean lo que no tengan permiso para ver. Obtén más información sobre cómo Slack puede reemplazar de forma segura el correo electrónico dentro de tu empresa.