Encuentra tu lugar en la comunidad de Slack

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Comunidad de Slack

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Tanto si eres principiante, experto, programador o diseñador, todo el mundo está invitado a unirse a nuestra red internacional de usuarios para obtener ayuda en todo lo relacionado con el trabajo y Slack.

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Aquí prosperamos, inspiramos, aportamos y conectamos para el éxito mutuo de nuestros miembros.

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Lleva tus habilidades al siguiente nivel, avanza en tu carrera profesional y trabaja con otras personas para inventar el futuro del trabajo.

Inspira

Déjate llevar por tu curiosidad, descubre nuevas formas de resolver problemas y aprovecha tu creatividad a la vez que motivas a los demás a hacer lo mismo.

Aporta

Comparte tu experiencia con la comunidad para fomentar nuevas formas de pensar, trabajar y colaborar.

Conecta

Encuentra aliados con los que innovar, conectar y crecer. Haz nuevas amistades y diviértete.

Conversación de muestra en la IU de Slack, en la que se da la bienvenida a un nuevo miembro de la Comunidad de Slack.

Conoce a tus compañeros

Cuando te unes a la comunidad, abres un mundo de oportunidades para conectar e involucrarte.

  • Puedes hacer preguntas, recibir respuestas, compartir ideas y conocer a otros miembros de la comunidad de Trailblazer. Vamos, únete.
  • Nuestras secciones locales coordinadas por voluntarios se reúnen, celebran eventos e intercambian consejos y trucos en más de 40 países. Únete a una sección
  • Conecta con otras personas como tú participando en conversaciones sobre Slack, dentro de Slack. Reserva tu plaza
  • Conoce a desarrolladores como tú que crean en Slack y accede a recursos que te ayuden en tu experiencia como desarrollador de Slack. Unirse al programa

Comparte tu entusiasmo: coordina una sección de la comunidad de Slack

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