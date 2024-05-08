Colaboración

¿Te apasiona Slack? Conviértete en líder de la Comunidad de Slack

Slack quiere invitar a usuarios, administradores y desarrolladores a liderar sus comunidades locales de Slack

Autor: Jacob Gross8 de mayo de 2024Ilustración de Zoe Berger

3 min de lectura

¿En tu equipo te conocen como la persona que más controla de Slack? ¿Has diseñado un canvas para las nuevas contrataciones que hace que la incorporación sea pan comido? Quizás eres esa persona a la que le fascina enviar emojis personalizados.

Si algo de lo anterior te resulta familiar, ¡eres justo la persona a la que estamos buscando!

A lo largo de los años, hemos invitado a usuarios avanzados de Slack de todo el mundo a compartir sus conocimientos y experiencias sobre Slack en eventos y reuniones locales. A estos entusiastas de Slack se les conoce como líderes de la comunidad: las personas sobre el terreno que reúnen a sus comunidades locales para hablar de todo lo relacionado con Slack y el futuro del trabajo.

Los líderes de la Comunidad de Slack no son solo organizadores de eventos. Son innovadores. Pensadores críticos. Conectores. Visionarios. Colaboradores. Son defensores de Slack y nuestros mayores fans. Ojo, no somos los únicos en decirlo. Puedes escuchar sus propias versiones sobre lo que significa ser un líder de la Comunidad de Slack.

Te presentamos a algunos de los líderes de la Comunidad de Slack

Líder de la Comunidad de Slack, Nicole Pomponio

“Uno de mis principales objetivos siempre ha sido hacer sonreír a la gente. Cuando me enteré de que podía convertirme en líder de la Comunidad de Slack, supe que era la opción perfecta para mí. Soy una gran friki de Slack y, de esta manera, sentí que podía colaborar”.

 

Marilo Meta, líder de la comunidad de Tirana, Albania

“Siempre he abogado por la importancia de la colaboración y de liderar con inclusión y diversidad. No se trata de tener una posición de liderazgo, sino de unir a la comunidad hacia el crecimiento profesional y personal”.

¿Qué hace un líder de la Comunidad de Slack?

Con la ayuda de Slack, planificas y organizas reuniones e invitas a usuarios locales, desde entusiastas hasta personas que quieren saber más, a compartir ideas y conocer nuevas formas de trabajar en Slack. La idea es dar rienda suelta a la creatividad. 

Puede que tus miembros estén interesados en una sesión introductoria de Slack. O, por el contrario, tal vez tengas un público más técnico, en cuyo caso tu evento puede incluir contenido sobre la API de Slack. ¡Todo lo relacionado con Slack es válido! Se trata de crear una red de usuarios apasionados y con ganas de aprender.

¡Suena bien! ¿Cómo puedo convertirme en líder de la Comunidad de Slack?

Para empezar, debes rellenar una solicitud. (Considéralo una oportunidad para demostrar tu amor por Slack). Si te seleccionamos, llevaremos a cabo una pequeña entrevista para conocerte mejor. Si todo va bien, ¡estarás dentro! A partir de ahí, trabajaremos juntos para ayudarte a preparar tu primer evento. Todo este proceso se lleva a cabo en Slack, así que, ya sabes lo sencillo que será. 

Si crees que lo de ser líder de la comunidad no es para ti, no pasa nada. También puedes unirte como miembro de la comunidad para mantenerte al tanto de los próximos eventos que se celebren.

Apúntate ya y únete a la red internacional de usuarios, diseñadores, administradores y desarrolladores de Slack. ¡Estamos deseando conocerte! 

Encuentra tu lugar en la Comunidad de Slack

Ya seas principiante o un experto en Slack, todo el mundo está invitado a unirse a nuestra comunidad para apoyar a Slack en sus proyectos.

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