你是 Slack 的超級粉絲嗎？申請成為 Slack 社群分會的領袖

你是團隊裡公認的 Slack 專家嗎？又或者你為新進員工設計了一個方便他們輕鬆就職的畫板。你是那種忍不住一定要上傳一兩個 (或 10 個) 自訂表情符號的人嗎？

如果這聽起來好像就是在說你，那麼你就是我們要找的人！

多年來，我們邀請了世界各地厲害的 Slack 使用者出席活動和各地的交流會，與大家分享他們的 Slack 知識和專才。這些 Slack 狂熱粉絲被封為社群領袖，他們是在民間將各地方社群 (或「分會」) 凝聚起來，共商有關 Slack 的所有大小事及未來工作型態的人。

Slack 社群領袖不只是活動的籌辦者，他們更是勇於創新、有批判性思維、人脈廣泛且有遠見的協作者。他們是 Slack 的擁護者，也是我們最大的粉絲。不過，別只聽我們的一面之詞，你應該聽他們親自講述成為 Slack 社群領袖的意義所在。

認識 Slack 社群領袖

「讓人們展露笑顏是我的人生目標之一。當我聽說能夠成為 Slack 社群領袖時，我覺得這個任務很適合我。我是 Slack 的癡迷愛好者，這麼做讓我能夠有所回報。」 SaltClick 資深專案經理 Nicole Pomponio 賓州普魯士國王分會領袖

「我始終堅信合作以及包容和多元的領導價值。重點不在於擁有領導地位，而是要團結社區的力量，共同追求專業與個人成長。」 LDA Digital Solutions 創始人暨執行長 Marilo Meta 阿爾巴尼亞地拉那分會領袖

做為 Slack 社群領袖實際上要做些什麼？



在 Slack 的支持下，你要籌畫並舉辦地方交流會，邀請當地的 Slack 使用者、狂熱粉絲，甚至是對 Slack 感到好奇的人來分享他們的想法，瞭解在 Slack 中工作的嶄新方式。你可以大膽發揮創意！

也許你的成員需要的是 Slack 基礎課程。如果觀眾群較為偏向技術性人員，你的活動可能就得包含 Slack API 內容。只要跟 Slack 有關的都有可能！總而言之，你就是要打造一個充滿熱情與好奇心的 Slack 使用者網絡。

我要加入！該怎麼做才能成為 Slack 社群領袖？

首先你必須完成申請 (這是你秀出有多熱愛 Slack 的好機會！) 如果你提交的申請獲選，我們會安排一場快速面談來進一步認識你。假如一切順利，你就可以加入我們了！之後我們會開始協助你準備主辦第一場活動。當然了，所有事情都是在 Slack 中進行，這樣你就知道有多簡單了吧。

如果目前你無意成為分會領袖，那也不要緊！你可以成為分會成員參與其中，隨時掌握第一手的活動預告消息。

現在就申請加入 Slack 一般使用者、設計師、管理者及開發人員的國際網絡。我們迫不及待想要認識你！



在 Slack 社群找到你的位置

無論你是新手或專家，我們誠摯邀請所有人加入我們的社群，成為支持 Slack 群策群力的一份子。