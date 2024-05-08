Vous êtes un inconditionnel de Slack ? Postulez pour prendre en charge votre propre communauté Slack.

Vous êtes l’expert Slack au sein de votre équipe ? Vous avez conçu un canevas qui simplifie l’intégration des nouvelles recrues ? Vous ne pouvez pas travailler sans une collection d’émojis personnalisés ?

Si vous vous reconnaissez dans cette description, alors ce qui suit va vous intéresser.

Au fil des années, nous avons invité de nombreux utilisateurs experts de Slack du monde entier à partager leurs connaissances à l’occasion d’événements et de rencontres locales. Ces passionnés de Slack ont les capacités nécessaires pour rapprocher les communautés d’utilisateurs et discuter de la manière dont Slack révolutionne les méthodes de travail.

Les responsables de communauté Slack sont bien plus que des organisateurs d’événements. Ils innovent, font preuve d’esprit critique, rapprochent les personnes, adoptent une approche visionnaire et facilitent la collaboration. Ils font la promotion de Slack, une plateforme qu’ils adorent utiliser. Mais vous n’avez pas à nous croire sur parole. Découvrez leurs témoignages pour mieux comprendre le rôle de responsable de communauté Slack.

Témoignages de responsables de communauté Slack

« Dans la vie, j’aime donner le sourire aux autres. Lorsque j’ai entendu parler du rôle de responsable de communauté Slack, j’ai tout de suite pensé que c’était fait pour moi. J’adore utiliser Slack, et c’était pour moi l’occasion de partager ma passion avec les autres. » Nicole Pomponio Responsable de projets senior, SaltClick Responsable de la communauté Slack de King of Prussia, Pennsylvanie

« J’ai toujours considéré que la collaboration est une force, et qu’un bon leader doit faire preuve d’inclusivité et de diversité. Ce n’est pas tant le rôle qui compte, mais plutôt la capacité à rapprocher les gens et favoriser leur épanouissement professionnel et personnel. » Marilo Meta Fondateur et CEO, LDA Digital Solutions Responsable de la communauté Slack de Tirana, Albanie

Concrètement, que fait un responsable de communauté Slack ?



Avec l’appui de Slack, un responsable de communauté planifie et organise des événements au niveau local, pour rapprocher les utilisateurs confirmés et novices, afin de favoriser l’échange d’idées et leur permettre de découvrir de nouvelles manières de travailler dans Slack. C’est un rôle qui encourage la créativité.

Vous pouvez tout aussi bien organiser une séance de découverte de Slack pour les novices, qu’une présentation de l’API Slack pour les utilisateurs plus techniques. Au final, le rôle consiste à développer une communauté d’utilisateurs passionnés et qui ont envie de progresser avec Slack.

Comment devenir responsable de communauté Slack ?

Pour vous lancer, il suffit de renseigner le formulaire de candidature. Il vous donne l’occasion de montrer à quel point vous appréciez Slack. Si votre candidature est sélectionnée, nous vous inviterons à un entretien pour mieux vous connaître. Et si tout se passe bien, vous pourrez prendre en charge votre propre communauté. Nous vous accompagnerons également pour préparer votre premier événement. Toutes ces étapes se dérouleront évidemment dans Slack.

Si vous ne souhaitez pas prendre en charge une communauté, aucun problème ! Intégrez votre communauté locale pour rester au fait des prochains événements.

Postulez dès maintenant pour intégrer le réseau international d’utilisateurs, concepteurs, administrateurs et développeurs Slack. Nous avons hâte d’apprendre à vous connaître !



Intégrez la communauté Slack

Que vous soyez novice ou utilisateur confirmé, vous êtes tous invités à intégrer notre communauté pour soutenir et transformer le travail grâce à Slack.