Sei un superfan di Slack? Candidati per guidare un capitolo della Community di Slack

Sei conosciuto nel tuo team come l'esperto di Slack? Oppure hai progettato un canvas per semplificare l'onboarding dei neoassunti? Ti diverti a caricare continuamente uno o due (o 10) emoji personalizzati?

Se è così, ti stavamo cercando!

Nel corso degli anni, abbiamo invitato gli utenti esperti di Slack da tutto il mondo a condividere le loro conoscenze e competenze su Slack in occasione di eventi e incontri locali. Questi appassionati di Slack sono noti come leader di community, ovvero persone sul campo che riuniscono le loro comunità locali (o “capitoli”) per discutere di tutto ciò che riguarda Slack e il futuro del lavoro.

I leader della Community di Slack non sono dei semplici organizzatori di eventi. Sono innovatori. Pensatori critici. Connettori. Visionari. Collaboratori. Sono sostenitori di Slack e i nostri più grandi fan. Ma non limitarti a crederci sulla parola: ascolta direttamente da loro cosa significa essere un leader della Community di Slack.

Ti presentiamo alcuni leader della Community di Slack

“Uno dei miei obiettivi nella vita è far sorridere le persone. Quando ho sentito parlare del ruolo di leader della Community di Slack, ho subito pensato che fosse adatto a me. Adoro usare Slack e questa è stata un’opportunità per dare il mio contributo.” Nicole Pomponio Senior Project Manager, SaltClick King of Prussia, Pennsylvania, leader di capitolo

“Ho sempre ritenuto che la collaborazione sia un punto di forza e che un buon leader debba dimostrare inclusività e diversità. Non si tratta di avere una posizione di leadership, ma piuttosto di unire le persone per favorirne lo sviluppo professionale e personale.” Marilo Meta Fondatore e CEO, LDA Digital Solutions Tirana, Albania, leader di capitolo

Che cosa significa in pratica essere un leader della Community di Slack?



Con il supporto di Slack, pianifichi e ospiti incontri locali e inviti gli utenti di Slack, gli appassionati e anche semplicemente i curiosi a condividere idee e conoscere nuovi modi di lavorare in Slack. Puoi dare libero sfogo alla tua creatività!

Forse i membri hanno bisogno di una sessione introduttiva su Slack. Oppure potresti avere un pubblico più tecnico, nel qual caso il tuo evento potrebbe includere contenuti sulle API di Slack. Qualsiasi cosa riguardi Slack va bene! L’obiettivo è creare una rete di utenti di Slack appassionati e curiosi.

Ci sto! Come posso diventare un leader della Community di Slack?

Per iniziare, completa il modulo di candidatura. Questa è la tua occasione per mostrare la tua passione per Slack! Se la tua domanda viene selezionata, faremo un breve colloquio per conoscerti meglio. E se tutto va bene, sei dentro! Da lì, lavoreremo insieme per prepararti a ospitare il tuo primo evento. Tutto questo avviene in Slack, ovviamente, quindi sai già che sarà estremamente semplice.

Se diventare un leader di capitolo non è attualmente nelle tue intenzioni, nessun problema! Unisciti come membro del capitolo per rimanere aggiornato sui prossimi eventi.

Candidati ora per entrare a far parte della rete internazionale di utenti finali, progettisti, amministratori e sviluppatori di Slack. Non vediamo l'ora di incontrarti!



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Principianti o esperti, tutti sono invitati a unirsi alla nostra community a sostegno di tutte le iniziative legate al lavoro e a Slack.