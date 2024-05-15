Slack ha consentito alle piccole imprese di tutto il mondo di fare di più con meno. Dalle esperienze cliente di altissimo livello alla centralizzazione della comunicazione con team interni e partner esterni, Slack ha aiutato i team di tutto il mondo a valorizzare al massimo ogni risorsa. Il risultato?

Le piccole imprese si affidano a Slack per ottimizzare le operazioni e far crescere la propria attività. Ma non limitarti a crederci sulla parola: scopri come Megan, Renee e i loro piccoli ma efficienti team ottengono il massimo da Slack:

“Slack funge da potente strumento di collaborazione all'interno della nostra impresa. Ha rappresentato un punto di svolta nelle collaborazioni di progetto, rendendo le conversazioni più piacevoli e produttive. È difficile immaginare di lavorare senza Slack!” Megan Ardis Product Manager, Vicasso Cherry Hill, N.J., leader di capitolo

Una nuova community per le piccole imprese

Le piccole imprese hanno grandi storie da raccontare. Creare un’attività partendo da zero e farla crescere non è facile. Inoltre, per avere successo è necessaria una logistica solida. Queste esperienze meritano di essere condivise.

Per questi motivi abbiamo deciso di fare qualcosa al riguardo.

Ti presentiamo la community per piccole imprese di Slack, uno spazio dedicato alle piccole imprese per condividere storie, porre domande e mostrare come Slack può aiutare a portare il business al livello successivo.

“YellowBird è una startup in rapida crescita e il team deve essere sempre connesso in tutti i fusi orari. Slack ci consente di connetterci con i partner, condividere nuovi entusiasmanti aggiornamenti di prodotto e integrare gli altri strumenti di produttività.” Renee Pierson Product Manager, YellowBird Membro della Community di Slack

Unisciti alla community per scoprire come far crescere la tua impresa

Unendoti a questa community, avrai accesso a una rete in crescita di imprenditori, dipendenti e titolari di piccole imprese che sanno cosa stai attraversando, capiscono cosa serve per far crescere un'azienda e hanno adottato Slack come fattore chiave per il successo operativo.

La community conterrà una libreria di risorse per piccole imprese, inclusi casi di studio e procedure consigliate di Slack, e offrirà persino l’opportunità di parlare agli eventi della community insieme al team di Slack e ai nostri incredibili leader della Community.

Chiedi di unirti alla community

Al momento, Slack si concentra su un pubblico specifico per questa nuova community con parametri particolari per l'iscrizione. Pertanto, attualmente accettiamo richieste di adesione da parte di coloro che fanno parte di un'organizzazione con un massimo di 200 dipendenti.

Richiesta di adesione Innanzitutto, devi richiedere di unirti alla community delle piccole imprese e per farlo vai all'area di lavoro ufficiale della Community di Slack. Successivamente, vai al canale #announcements e individua il post fissato del canale nella barra dei segnalibri nella parte superiore della finestra. Segui la procedura e invia la tua richiesta di adesione affinché il team di Slack la esamini. Se la richiesta viene approvata, potrai unirti alla community, che attualmente è un canale privato all'interno dell'area di lavoro.

Aspettiamo tue notizie!