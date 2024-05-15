Slack ha hecho posible que pequeñas empresas de todo el mundo hagan más con menos. Desde ofrecer experiencias de primera a los clientes hasta centralizar la comunicación con equipos internos y socios externos, Slack ha permitido a estos equipos sacar el máximo partido de todos sus recursos. ¿El resultado final?

Las pequeñas empresas confían en Slack para potenciar sus operaciones y desarrollar su negocio a escala. Y no es porque lo digamos nosotros: descubre cómo Megan, Renee y sus pequeños pero poderosos equipos sacan el máximo partido a Slack:

“Slack es una herramienta de colaboración de gran valor para nuestra pequeña empresa. Ha sido un punto de inflexión en la colaboración de los proyectos; ahora las conversaciones son más divertidas y productivas. Ya ni me acuerdo de cómo trabajábamos antes de Slack”. Megan Ardis Responsable de productos, Vicasso Líder de la comunidad de Cherry Hill, N.J.

Una nueva comunidad para las pequeñas empresas

Las pequeñas empresas tienen mucho que aportar. Crear una empresa desde cero no es tarea fácil, y gestionar la logística para hacerlo demuestra aún más todo lo que se necesita para alcanzar el éxito. Son experiencias colectivas que merece la pena contar.

Por eso, decidimos hacer algo al respecto.

Te presentamos la comunidad de pequeñas empresas de Slack: un espacio dedicado a las pequeñas empresas para compartir sus historias, hacer preguntas y demostrar cómo Slack puede ayudarte a llevar tu negocio al siguiente nivel.

“Al ser una startup de rápido crecimiento, en YellowBird necesitamos estar conectados en todo momento entre distintas zonas horarias. Slack nos permite conectar con socios, compartir nuevas y emocionantes actualizaciones de productos e integrar el resto de nuestras herramientas de productividad”. Renee Pierson Responsable de productos, YellowBird Miembro de la Comunidad de Slack

Únete a la comunidad y descubre cómo impulsar el crecimiento de tu pequeña empresa

Al unirte a la comunidad, tendrás acceso a una red cada vez mayor de propietarios de pequeñas empresas, empleados y empresarios que comparten tus mismas vivencias, que entienden lo que se necesita para hacer crecer un negocio y que han adoptado Slack como uno de los motores clave del éxito operativo.

La comunidad contará con una biblioteca de recursos para pequeñas empresas que incluirá historias de clientes, las prácticas recomendadas de Slack e incluso oportunidades para hablar en eventos de la comunidad junto con el equipo de Slack y nuestros increíbles líderes de la comunidad.

Solicita unirte a la comunidad

Slack se está centrando en un público específico para esta nueva comunidad que cumplan una serie de parámetros para unirse. Por ello, en este momento estamos aceptando solicitudes de aquellos que formen parte de una organización con menos de 200 empleados.

Solicitar unirse En primer lugar, tendrás que solicitar unirte a la comunidad de pequeñas empresas. Puedes hacerlo desde el espacio de trabajo oficial de la Comunidad de Slack. Una vez ahí, dirígete al canal #anuncios y busca la publicación fijada del canal en la barra de marcadores de la parte superior de la ventana. Completa el flujo de trabajo de la solicitud. Una vez enviada, el equipo de Slack la revisará y, si se aprueba, pasarás a formar parte de la comunidad, que en este momento es un canal cerrado en el espacio de trabajo.

¡Estamos deseando recibir tu solicitud!