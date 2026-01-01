Slack 讓全世界的中小企業能輕鬆發展業務，達到事半功倍的效果。從提供世界級的客戶服務，到集中管理內部團隊與外部合作夥伴之間的溝通交流，Slack 協助各地團隊充分利用所有資源。總結來說：

Slack 是小型企業推動營運並大規模發展業務的最佳靠山。但口說無憑，可以看看 Megan、Renee，以及他們規模雖小卻實力堅強的團隊如何充分運用 Slack：

「Slack 是小型企業的強大協作工具。它讓專案協作模式得以改頭換面，讓對話變得既有趣又有效率。難以想像過去沒有 Slack 的時候，我們是怎麼完成工作的！」 Vicasso 產品經理 Megan Ardis 紐澤西櫻桃山分會領導人

小型企業的新社群

小型企業的發跡故事獨一無二，值得分享。白手起家是了不起的成就，而創業過程中的物流管理更是讓邁向成功之路加倍艱辛。這些都是非常值得談論的集體經驗。

所以我們決定有所行動。

Slack 小型企業社群成立了，在這個專屬空間中，小型企業可以盡情分享自身的故事經驗、發問並大方秀出如何倚靠 Slack 拓展業務。

「YellowBird 團隊是一家成長迅速的新創公司，必須能夠時時保持所有時區的聯繫順暢。Slack 幫助我們跟合作夥伴交流、分享新的產品更新動態，還能夠整合我們其他的生產工具。」 YellowBird 產品經理 Renee Pierson Slack 社群成員

歡迎加入社群，瞭解如何讓你的小型企業更加成長茁壯

加入這個社群可讓你接觸到不斷擴增的人脈網路，其中包含許多小型企業主、員工和創業者，他們了解你目前經歷的困境、深諳創業的艱辛，而且無一不將 Slack 視為成功經營的關鍵動力之一。

社群中會有一個小型企業資源庫，裡面包含許多個案研究及 Slack 最佳實務，甚至有機會與 Slack 團隊和我們出色的社群領導者在活動中一起發言。

請求加入社群

在現階段，這個 Slack 新社群只專注於特定受眾，需符合特定的成員資格規範。因此，我們目前只接受其隸屬組織的員工數不超過 200 人的成員請求。

請求加入 首先，你必須先請求加入小型企業社群。請在官方的 Slack 社群工作空間中提出請求。 接著，請導覽至「#公告」頻道，找到位於視窗頂部書籤列上的頻道釘選貼文。 完成請求加入的工作流程。提交之後，Slack 團隊會審核你的請求，並於核准後將你加入社群中，此時社群還只是工作空間中的私人頻道。

我們期待盡快收到你的回音！