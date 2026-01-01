新消息

Slack 滿 10 歲了！

慶祝十年創新與 10 個 Slack 重大功能

Slack 團隊2024 年 2 月 14 日

閱讀時間：4 分鐘

你相信神奇的 Slack 已問世 10 年了嗎？時間過得真快！

正如我們欣然接受全新的工作方式，Slack 也同樣脫胎換骨！從最初的只是一個簡單的訊息傳送工具，轉變成為強大的 AI 導向型平台，連結團隊成員與各式工具，讓每個人工作得更加輕鬆愉快。我們覺得這不過是剛起步而已！

在邁入下一個十年之際，我們想要隆重回顧過去 10 年來我們推出的 10 大創新功能。這些功能讓我們從原本一間微不足道的遊戲公司，翻身成為無數工作空間的指揮中心，每一項功能都是我們發展歷程中的重要篇章。*暗示懷舊感*

 

  1. 頻道：凝聚團隊的地方

    一打開收件匣就出現上百封未讀的電子郵件，這足以讓人陷入無窮的困境。我們打造 Slack 的前提便是扭轉此困境，讓人們可以透過依頻道區隔的通訊模式完成工作，而結果確實是如此！大至談論專案事宜，小至茶水間的閒聊，全都可以在頻道中整理得有條不紊，確保不會有任何訊息遺失在數位深淵中。

  2. 對話串：深入探討，但免於淹沒在瑣碎的細節中

    雜亂無章是生產力的剋星。這就是我們為何要引進對話串功能，好讓你有條不紊地整理對話內容並深入討論實質細節，不至於讓垃圾訊息充斥整個主頻道。這就好比你專注在側欄進行對話，同時又能掌握大局。回顧過去，我們真的無法想像少了對話串的 Slack。

  3. 表情符號回應：不用文字就能表達自己的想法

    有時候一個拍手的表情符號就足以說明一切。我們希望 Slack 可以實現貨真價實的透明交流，讓我們得以在工作時展現自我本色。因此我們搶先引進表情符號和回應功能，這不僅讓人們可以簡單地表達「我看到了」(眼睛表情符號) 或「我贊成」(豎起大拇指的表情符號)，更有助於培養同事間的人際交流文化。這種回應方式可以展現更多個人風格、更具表達力，而且我們敢擔保肯定趣味倍增！

    圖中是 Slack 員工最常用的 10 個表情符號回應。

  4. 應用程式整合：集中在一個地方處理所有工作

    圖中是 Slack 目錄中最常用的 10 款應用程式。

    我們知道你工作時不會只使用 Slack 一種工具，但切換不同工具可能會令你手忙腳亂。各團隊可從目錄中挑選 Asana 到 Zapier 共逾 2,600 款應用程式，將他們最優秀的工具整合到工作空間內，把所有工作帶到已實現這一切的 Slack 當中。有上百萬的開發人員在 Slack 平台上建立了許多應用程式，我們感謝所有傑出的合作夥伴聯手造就如此強大的 Slack 應用程式目錄。

    「人們平均每天要切換使用九種應用程式，這會造成訊息傳達零碎不全並降低效率。透過與客戶現有的技術堆疊相整合，我們得以將重要資訊集中在同一處，也就是 Slack。」

    Asana產品行銷經理Neel Patel

  5. Slack Connect：打破隔閡，與同事間無礙交流

    依頻道區隔的通訊改變了一切，它提高了內部團隊的價值，但協作並非總是限於內部。我們更進一步讓組織外部的人可以存取 Slack。Slack Connect 將頻道的優勢延伸到團隊之外，它可以安全連接你與外部合作夥伴、客戶或任何你要共事的對象，讓所有人都在熟悉的 Slack 環境中互動。如今，在名列《財富》雜誌的百大企業中，使用 Slack Connect 的企業比例高達 77%。

    Snowflake 企業業務執行 Michael Westra 說到，Slack Connect 讓他的交易規模年增三倍：

    「與潛在客戶和客戶透過外部 Slack 頻道溝通的確幫助我們脫穎而出，並傳達我們凡事以客戶為優先考量的理念。」

  6. 微型會議：因為只靠鍵盤打字無法完整表達己見

    我們都有過這樣的經驗：你需要跟共事者聊聊你正在做的一個專案工作，但是當面談比較能完整表達你的想法，這時微型會議即可派上用場。不論是要快速交代最新進展、來一場腦力激盪或在頻道中舉行員工對主管的「諮詢時間」，微型會議都能弭平打字和說話之間的落差。有趣小知識：微型會議的採用速度遠勝過 Slack 於過去十年間推出的所有其他功能。

  7. 狀態：告訴團隊你正在忙，請勿打擾

    你正出外赴約、埋首於某個專案工作，或是在度假中所以無法 (也不該！) 查看 Slack 嗎？不論是什麼活動，都可藉由狀態告知團隊你的最新動態，無需隻字片語就能簡單且快速地傳達你有空與否，因為光靠行事曆邀請和電子郵件自動回覆功能，難免有未盡周全之處。

  8. 畫板：集中呈現重要須知資訊

    Slack 的寶貴之處在於，它能夠將團隊需要的重要資訊整理得井然有序。Slack 的畫板功能給團隊一個全新的空間，他們在此可以任意創作和分享資訊並展開協作，甚至還能嵌入工作流程。此外，由於所有資訊都存在於 Slack 中，使用者可搜尋畫板，使其成為組織集體知識的一部分。自從這項功能推出以來，建立的畫板數量已近達 1,800 萬！

  9. 工作流程建立：自動執行單調乏味的工作，提升非凡表現

    有工作流程建立功能為你代勞，何需把時間浪費在重複性的工作流程上？工作流程建立功能就好比是使用者的自動化超能力：只需將預建好的動作拖放到自訂工作流程中，即可將團隊工作流程全部簡化，讓你有更多時間做好真正重要的工作。自從我們發布工作流程建立功能以來，使用者在 Slack 中已建立逾 13 個工作流程。

    「非 IT 領域的員工了解自身問題所在，且可運用 Slack 功能打造專屬的工作流程。Slack 不只是為 IT 人員打造的工具，其他人也能依照其部門需求打造這個平台。」

    Verizon規劃與工程部總監Russell Leader

     

  10. Slack AI：將生產力推向新高

    AI 無所不在！因此，我們從今天起正式推出 Slack AI 也不足為奇。Slack AI 是內嵌於 Slack 中的直覺化生成式 AI 體驗。為確保徹底駕馭 Slack 中的所有集體知識及整理資料的潛力，我們提供使用者更強大的方法來搜尋、萃取知識和激發創意。其中包括 AI 導向型搜尋、頻道回顧和對話串摘要功能等。把 Slack AI 想像成是可靠的左右手，只要你有需要便能隨時隨地提供協助。

    我們即將推出更多以頻道摘要和 AI 型整合為主的功能。Slack 的未來就在 AI，現在只是剛起步而已。

    歡迎你加入這趟旅程。沒有你們相伴，Slack 不可能有今日的光景。在我們準備邁入下一個階段之際，我們想跟各位表達感激之意。跟各位分享這段經驗是最棒的生日禮物。我們迫不急待用下一個 10 年來完成我們最擅長的事：讓工作更加簡單愉快且更有生產力。派對彩炮表情符號

