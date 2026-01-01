Slack 滿 10 歲了！

你相信神奇的 Slack 已問世 10 年了嗎？時間過得真快！

正如我們欣然接受全新的工作方式，Slack 也同樣脫胎換骨！從最初的只是一個簡單的訊息傳送工具，轉變成為強大的 AI 導向型平台，連結團隊成員與各式工具，讓每個人工作得更加輕鬆愉快。我們覺得這不過是剛起步而已！

在邁入下一個十年之際，我們想要隆重回顧過去 10 年來我們推出的 10 大創新功能。這些功能讓我們從原本一間微不足道的遊戲公司，翻身成為無數工作空間的指揮中心，每一項功能都是我們發展歷程中的重要篇章。*暗示懷舊感*



頻道：凝聚團隊的地方 一打開收件匣就出現上百封未讀的電子郵件，這足以讓人陷入無窮的困境。我們打造 Slack 的前提便是扭轉此困境，讓人們可以透過依頻道區隔的通訊模式完成工作，而結果確實是如此！大至談論專案事宜，小至茶水間的閒聊，全都可以在頻道中整理得有條不紊，確保不會有任何訊息遺失在數位深淵中。

對話串：深入探討，但免於淹沒在瑣碎的細節中 雜亂無章是生產力的剋星。這就是我們為何要引進對話串功能，好讓你有條不紊地整理對話內容並深入討論實質細節，不至於讓垃圾訊息充斥整個主頻道。這就好比你專注在側欄進行對話，同時又能掌握大局。回顧過去，我們真的無法想像少了對話串的 Slack。

表情符號回應：不用文字就能表達自己的想法 有時候一個 就足以說明一切。我們希望 Slack 可以實現貨真價實的透明交流，讓我們得以在工作時展現自我本色。因此我們搶先引進表情符號和回應功能，這不僅讓人們可以簡單地表達「我看到了」( ) 或「我贊成」( )，更有助於培養同事間的人際交流文化。這種回應方式可以展現更多個人風格、更具表達力，而且我們敢擔保肯定趣味倍增！

應用程式整合：集中在一個地方處理所有工作 我們知道你工作時不會只使用 Slack 一種工具，但切換不同工具可能會令你手忙腳亂。各團隊可從目錄中挑選 Asana 到 Zapier 共逾 2,600 款應用程式，將他們最優秀的工具整合到工作空間內，把所有工作帶到已實現這一切的 Slack 當中。有上百萬的開發人員在 Slack 平台上建立了許多應用程式，我們感謝所有傑出的合作夥伴聯手造就如此強大的 Slack 應用程式目錄。 「人們平均每天要切換使用九種應用程式，這會造成訊息傳達零碎不全並降低效率。透過與客戶現有的技術堆疊相整合，我們得以將重要資訊集中在同一處，也就是 Slack。」 Asana 產品行銷經理 Neel Patel

Slack Connect：打破隔閡，與同事間無礙交流 依頻道區隔的通訊改變了一切，它提高了內部團隊的價值，但協作並非總是限於內部。我們更進一步讓組織外部的人可以存取 Slack。Slack Connect 將頻道的優勢延伸到團隊之外，它可以安全連接你與外部合作夥伴、客戶或任何你要共事的對象，讓所有人都在熟悉的 Slack 環境中互動。如今，在名列《財富》雜誌的百大企業中，使用 Slack Connect 的企業比例高達 77%。 Snowflake 企業業務執行 Michael Westra 說到，Slack Connect 讓他的交易規模年增三倍： 「與潛在客戶和客戶透過外部 Slack 頻道溝通的確幫助我們脫穎而出，並傳達我們凡事以客戶為優先考量的理念。」

微型會議：因為只靠鍵盤打字無法完整表達己見 我們都有過這樣的經驗：你需要跟共事者聊聊你正在做的一個專案工作，但是當面談比較能完整表達你的想法，這時微型會議即可派上用場。不論是要快速交代最新進展、來一場腦力激盪或在頻道中舉行員工對主管的「諮詢時間」，微型會議都能弭平打字和說話之間的落差。有趣小知識：微型會議的採用速度遠勝過 Slack 於過去十年間推出的所有其他功能。

狀態：告訴團隊你正在忙，請勿打擾 你正出外赴約、埋首於某個專案工作，或是在度假中所以無法 (也不該！) 查看 Slack 嗎？不論是什麼活動，都可藉由狀態告知團隊你的最新動態，無需隻字片語就能簡單且快速地傳達你有空與否，因為光靠行事曆邀請和電子郵件自動回覆功能，難免有未盡周全之處。

畫板：集中呈現重要須知資訊 Slack 的寶貴之處在於，它能夠將團隊需要的重要資訊整理得井然有序。Slack 的畫板功能給團隊一個全新的空間，他們在此可以任意創作和分享資訊並展開協作，甚至還能嵌入工作流程。此外，由於所有資訊都存在於 Slack 中，使用者可搜尋畫板，使其成為組織集體知識的一部分。自從這項功能推出以來，建立的畫板數量已近達 1,800 萬！

工作流程建立：自動執行單調乏味的工作，提升非凡表現 有工作流程建立功能為你代勞，何需把時間浪費在重複性的工作流程上？工作流程建立功能就好比是使用者的自動化超能力：只需將預建好的動作拖放到自訂工作流程中，即可將團隊工作流程全部簡化，讓你有更多時間做好真正重要的工作。自從我們發布工作流程建立功能以來，使用者在 Slack 中已建立逾 13 億個工作流程。 「非 IT 領域的員工了解自身問題所在，且可運用 Slack 功能打造專屬的工作流程。Slack 不只是為 IT 人員打造的工具，其他人也能依照其部門需求打造這個平台。」 Verizon 規劃與工程部總監 Russell Leader