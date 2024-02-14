O Slack está fazendo 10 anos!

Dá para acreditar que o Slack já existe há dez anos? Como o tempo passou rápido!

Todo mundo já adotou novas formas de trabalhar, e o Slack também evoluiu muito desde o início. O que começou como um simples local para troca de mensagens se transformou em uma poderosa plataforma com tecnologia de IA que cria pontes entre colegas de equipe e ferramentas para facilitar o trabalho. E parece que estamos apenas começando!

Para iniciar a próxima década, vamos destacar os dez recursos mais inovadores que implementamos nos últimos dez anos. Cada recurso representa um capítulo em nossa jornada, desde nossos primeiros dias como uma ideia promissora no mundo dos jogos até nos tornarmos uma central para inúmeros ambientes de trabalho. *Hora da nostalgia*



Canais: onde as equipes se reúnem Abrir a caixa de entrada e se deparar com centenas de e-mails não lidos é o suficiente para deixar qualquer um louco. O Slack foi criado com base na premissa de que a comunicação em canais seria revolucionária para o trabalho, e tem sido! Desde discussões sobre projetos até bate-papos informais, os canais mantêm a conversa organizada e garantem que nenhuma mensagem se perca no abismo digital.

Conversas: mais detalhes, mas com organização A desordem é nociva para a produtividade. É por isso que introduzimos as conversas, para permitir que você mantenha a organização e entre em detalhes minuciosos sem inundar o canal principal com mensagens. É como ter uma conversa individual sem perder de vista o panorama geral. Olhando para trás, realmente não conseguimos imaginar o Slack sem conversas.

Reações de emoji: fale sem usar palavras Às vezes, um é suficiente para dizer tudo. Queríamos que o Slack possibilitasse conexões verdadeiras e transparentes, e que as pessoas realmente mostrassem quem são no trabalho. Fomos os primeiros a introduzir emojis e reações, e não apenas facilitamos a comunicação de coisas como “Estou vendo” ( ) ou “Concordo” ( ), mas também cultivamos uma cultura de conexão humana entre colegas de trabalho. As reações permitem que você mostre mais de sua personalidade, seja mais expressivo e, ousamos dizer, divirta-se mais!

Integrações de apps: todo o seu trabalho em um só lugar Sabemos que o Slack não é a única ferramenta que você usa durante o dia de trabalho. No entanto, ficar alternando entre elas pode ser cansativo! Da Asana à Zapier, e mais de 2.600 apps entre esses dois, as equipes podem integrar as melhores ferramentas aos workspaces e levar todo o trabalho para onde ele já acontece: o Slack. Mais de um milhão de desenvolvedores criaram apps na plataforma Slack, e somos gratos a todos os nossos incríveis parceiros que tornam o Diretório de apps do Slack tão robusto. “Em média, as pessoas alternam entre nove apps por dia, o que fragmenta a comunicação e reduz a eficiência. Com a integração às pilhas tecnológicas de nossos clientes, levamos essas informações essenciais para um local centralizado: o Slack.” Neel Patel Gerente de marketing de produto, Asana

Slack Connect: elimine barreiras e conecte-se com colegas A comunicação em canais foi o elemento transformador que agregou valor às equipes internas, mas a colaboração nem sempre é tão limitada. Fomos um passo além e tornamos o Slack acessível fora de sua organização. O Slack Connect leva os benefícios dos canais para além das fronteiras da equipe, conectando você de forma segura com parceiros externos, clientes ou qualquer pessoa com quem você queira trabalhar, tudo dentro do ambiente do Slack. Hoje, 77% das empresas da Fortune 100 usam o Slack Connect. Michael Westra, executivo de contas corporativas da Snowflake, diz que o Slack Connect ajudou a triplicar o tamanho da empresa, ano após ano: “Ter um canal externo do Slack com clientes e clientes em potencial realmente ajuda a chamar a atenção e mostrar que nossos clientes são nossa principal prioridade.”

Círculos: vá além das mensagens escritas Todos já passamos por isso: você está no meio de um projeto e precisa conversar com um colega de trabalho, mas só consegue expressar melhor seus pensamentos pessoalmente. É aí que entram os círculos. Seja para um bate-papo rápido, uma sessão de brainstorming ou fazer atendimento em um canal, os círculos eliminam a diferença entre digitar e falar. Curiosidade divertida: os círculos foram adotados mais rapidamente do que qualquer outro recurso lançado pelo Slack na última década.

Status: avise para a equipe que você está disponível Saindo para um compromisso? Concentrado em um projeto? De férias em algum lugar onde você não estará (nem deveria estar!) acessando o Slack? Não importa a atividade, os status mantêm sua equipe informada, comunicando de maneira simples e eficaz sua disponibilidade sem dizer uma única palavra… porque convites de calendário e respostas automáticas de e-mail fora do escritório nem sempre são suficientes.

Canvas: centralize as informações essenciais Manter informações essenciais organizadas para as equipes que precisam delas: esse é o valor que o Slack agrega. A introdução do canvas no Slack deu às equipes novas possibilidades para criar, compartilhar e colaborar em informações de qualquer tipo, e até mesmo incorporar fluxos de trabalho. Além disso, como acontece com tudo no Slack, os canvas são pesquisáveis, para que possam se tornar parte da base de conhecimento coletiva de sua organização. Desde que lançamos o recurso, quase 18 milhões de canvas foram criados!

Criador de fluxo de trabalho: automatize tarefas rotineiras, foque em inovar Por que desperdiçar tempo em processos repetitivos quando o Criador de fluxo de trabalho pode fazer isso por você? O Criador de fluxo de trabalho dá aos usuários superpoderes de automação. Ser capaz de arrastar e soltar ações pré-criadas em um fluxo de trabalho personalizado para otimizar todos os processos da sua equipe deixa você com mais tempo para trabalhar no que realmente importa. Desde que lançamos o Criador de fluxo de trabalho, nossos usuários criaram mais de 1,3 bilhão de fluxos de trabalho no Slack. “Funcionários que não são da área de TI conhecem seus próprios problemas e podem aproveitar os recursos do Slack para criar fluxos de trabalho. Não é apenas uma ferramenta de TI, mas uma plataforma em que outras pessoas podem criar para atender às necessidades do departamento.” Russell Leader Diretor de planejamento e engenharia, Verizon