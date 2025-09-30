O Next Chapter passa a ter 14 empresas parceiras

Em 2018, o Slack fundou, em parceria com a The Last Mile, a W.K. Kellogg Foundation e a FREEAMERICA, o Next Chapter para mudar a visão sobre aqueles que estão voltando para casa após a prisão e dar a essas pessoas uma segunda chance de verdade para construir uma carreira qualificada e duradoura.

Após serem libertados, os ex-presidiários enfrentam dificuldades no mercado de trabalho e milhares de barreiras jurídicas que sistematicamente os excluem de muitos empregos estáveis e bem remunerados. Essas barreiras perpetuam um ciclo vicioso de pobreza, de reincidência e de trauma nas comunidades afetadas, muitas vezes formadas de pessoas não brancas. Elas também fazem com que as empresas tenham dificuldade para atender à necessidade urgente de talentos na área de engenharia, já que milhões de estadunidenses são automaticamente reprovados para esses cargos com base nos antecedentes criminais.

O Slack criou o programa de aprendizagem Next Chapter para enfrentar esses desafios. Pessoas em processo de ressocialização recebem formação técnica, mentoria profissional e outros tipos de suporte para construir uma carreira no setor de tecnologia, e empresas parceiras contratantes ganham engenheiros talentosos e motivados. Depois de quatro anos, o impacto desse modelo inovador do Next Chapter, que agora é um projeto com patrocínio do Tides Center, é bem claro: mais de 30 aprendizes se formaram pelo programa e conseguiram cargos em tempo integral na área de engenharia em empresas líderes no setor de tecnologia. Os membros dos primeiros grupos de aprendizado continuaram a avançar na carreira como gerentes e altos gerentes de equipes.

Aproveitando esse sucesso, temos o orgulho de anunciar que mais três parceiros contratantes se juntaram ao Next Chapter e planejam receber aprendizes nas suas organizações no próximo ano: PayPal, Asana e Stash. Eles se juntam a empresas como Zoom, Dropbox e Square para formar um total de 14 organizações na rede de parceiros contratantes do Next Chapter.

“O Next Chapter mudou tudo para mim. Eu já estava motivado a mudar de vida, mas ter esse tipo de apoio me fez trabalhar ainda mais e estabelecer metas maiores”, afirma De’Markus Matthews, ex-aprendiz do Next Chapter que agora trabalha no Slack em tempo integral como engenheiro de software. “Estar com pessoas que realmente se importam comigo, acreditam em mim e querem que eu tenha sucesso é o que me fez chegar aonde estou hoje.”

“Tem sido incrível assistir ao crescimento desse programa e ver o impacto causado não apenas na vida dos aprendizes, mas também em todos os nossos funcionários e na nossa cultura”, diz Stewart Butterfield, CEO e cofundador do Slack. “Trabalhar diretamente com uma pessoa que passou um tempo na prisão para conhecer a história dela e ver o valor que agrega à equipe abre o coração e a mente de todos. Para nós, no Slack, essa experiência mudou profundamente a forma como encaramos nossa responsabilidade na construção de uma cultura inclusiva e solidária e na ampliação do acesso às oportunidades.”

Criando oportunidade e igualdade com empregos relevantes



Toda empresa tem a capacidade de criar oportunidades de emprego relevantes dentro da organização para ex-presidiários. Nenhum parceiro contratante do Next Chapter é igual ao outro. Não importa se eles têm centenas de funcionários ou dezenas de milhares, se vendem software empresarial ou prestam serviços financeiros, se estão localizados no Vale do Silício ou no Centro-Oeste: o que todos eles têm em comum é o compromisso de criar uma força de trabalho mais igualitária por meio da mudança cultural e institucional.

“A parceria com o Next Chapter vai ao encontro da missão do PayPal e da nossa visão de inclusão, que é contribuir para a nossa comunidade mais ampla, oferecer oportunidades para os grupos marginalizados e trabalhar para derrubar barreiras”, afirma Erica Gessert, diretora de transformação do PayPal. “Ao mesmo tempo, ganhamos talentos qualificados do Next Chapter. É uma honra para o PayPal fazer parte desse programa.”

Encerrar o ciclo de encarceramento em massa e pobreza geracional nos Estados Unidos é uma questão urgente e complexa que exige uma grande coordenação entre o setor público, o privado e o de organizações sem fins lucrativos. O Slack e o Next Chapter estão contribuindo para esse trabalho mais amplo por meio da colaboração com o Aspen Institute em uma nova iniciativa chamada Rework Reentry. Graças a pesquisas, engajamento com partes interessadas e narrativas documentais, a Rework Reentry visa a superar as barreiras profissionais que impedem os cidadãos que estão em processo de reintegração à sociedade de conseguir um emprego qualificado e bem remunerado que gere recursos para as famílias e as comunidades.

Do mesmo modo, dentro das empresas, ampliar as oportunidades de carreira para ex-presidiários exige compromisso e colaboração de várias partes interessadas: liderança de diretores e de gerentes individuais; ação e apoio coordenados do departamento jurídico, do de RH e do de engenharia para derrubar barreiras; compartilhamento de informações e de recursos com parceiros de organizações sem fins lucrativos; e mudança cultural desde a base entre os funcionários. Essa abordagem que inclui toda a organização diferencia o modelo do Next Chapter de inclusão na força de trabalho e prepara os cidadãos que estão em processo de reintegração à sociedade para ter sucesso.

“Com base no nosso compromisso de contratar talentos de comunidades e formações diversas que tenham paixão pela nossa missão, estamos felizes de iniciar nossa participação no Next Chapter”, diz Sonja Gittens Ottley, chefe de diversidade, de inclusão e de pertencimento da Asana. “A educação aliada à mentoria profissional abre um mundo de oportunidades, e todos devem ter acesso a elas. Ao oficializarmos nossa participação como parceiros contratantes, estamos criando mais caminhos para o nosso programa de aprendizagem, o AsanaUP, oferecendo às pessoas em processo de ressocialização a experiência e o apoio necessários para que construam uma carreira e causem um impacto positivo.”

“Na Stash, estamos construindo uma empresa diversa e uma cultura inclusiva que refletem os estadunidenses que atendemos todos os dias”, afirma Lynne Oldham, diretora de recursos humanos da Stash. “Eu vi em primeira mão o impacto positivo de contratar engenheiros ex-presidiários em uma organização no meu emprego anterior como diretora de recursos humanos do Zoom e estou muito feliz de levar a Stash ao Next Chapter. Esse programa vai permitir que a empresa receba grandes engenheiros com perspectivas únicas que também atendam às necessidades dos nossos clientes conforme desenvolvemos nossos serviços bancários e de investimento de longo prazo voltados para a grande maioria da população.”

Como você pode ajudar

Muitas organizações buscam engenheiros talentosos e motivados para as suas equipes, mas, durante muito tempo, as barreiras impediram cidadãos que estão em processo de reintegração à sociedade de ter essas oportunidades, prejudicando pessoas e empresas. Conforme o Next Chapter recebe mais aprendizes e parceiros contratantes, quebramos paradigmas sobre a ressocialização e o poder da segunda chance e, coletivamente, elevamos os padrões para o que podemos fazer juntos.

Temos orgulho do trabalho que fizemos até agora, mas ele está longe de terminar. Há um longo caminho pela frente para promover uma mudança sistêmica e duradoura. Incentivamos outras pessoas a seguir nosso modelo de ação para criar caminhos de carreira para cidadãos que estão em processo de reintegração à sociedade.

Se você está lendo isto e pensando em como sua empresa pode se envolver, acesse nextchapterproject.org ou reworkreentry.org para saber mais. Você também pode entrar em contato com a equipe pelo e-mail info@nextchapterproject.org ou slackforgood@slack.com.