Next Chapter 拓展至 14 間公司

Slack 在 2018 年與 The Last Mile、W.K.Kellogg Foundation 和 FREEAMERICA 合作創辦了 Next Chapter，改變人們對更生人的看法，讓更生人真正獲得第二次機會發展專業的長遠職涯。

更生人出獄後，不僅面臨嚴峻的就業市場，還要面對數千個法律障礙，有系統性將他們排除在許多高薪穩定的工作之外。在受影響社群 (往往為有色人種社群) 中，這些障礙使貧窮、再犯和創傷的惡性循環延續下去，也使得公司難以滿足急需工程人才的需求，因為有數百萬美國人因其犯罪記錄，自動失去應徵這些職位的資格。

Slack 推出 Next Chapter 學徒計劃來解決這些挑戰。更生人會接受技術訓練、專業輔導和其他協助，幫助他們在科技業發展職涯，而雇用合作夥伴公司也可媒合到有才華而且工作努力的工程師。四年後，Next Chapter (現為 Tides Center 資助專案) 這種開創先河模式的影響顯而易見：超過 30 名學徒從計劃中畢業，獲得頂尖科技公司的全職工程職位。早期成員不斷在事業上打拼，更在團隊中擔任主管和資深主管。

我們以這項成功為基石，很榮幸宣布再有三位雇用合作夥伴加入 Next Chapter，並規劃在接下來一年歡迎學徒進入他們組織，他們分別是：PayPal、Asana 和 Stash。他們加入 Zoom、Dropbox 和 Square 等公司的行列，現在 Next Chapter 的雇用合作夥伴網路共有 14 個組織。

前 Next Chapter 學徒 De’Markus Matthews 目前在 Slack 擔任全職軟體工程師，他說道：「Next Chapter 改變了我的一切。我已經努力改變自己的生活，但有這樣的支持驅使我更加努力，並將目標訂得更高。周遭的人真正關心我、相信我，並希望我能夠成功，這些都是讓我走到今天的原因。」

Slack 執行長暨共同創辦人 Stewart Butterfield 表示：「看著這個計劃成長，並見證計劃對學徒的人生以及對我們所有員工和文化的影響，真的是個很不可思議的經歷。直接與曾入獄的人共事，瞭解他們的故事，以及看到他們為團隊帶來的價值，這樣的做法讓大家都能敞開心胸。對 Slack 而言，這經驗徹底改變我們對於履行責任的做法，使我們建立包容和具同理心的文化，以及拓展提供機會的方式。」

透過有意義的就業機會，創造機遇和平等



每家公司都能在組織內為更生人創造有意義的就業機會。每位 Next Chapter 雇用合作夥伴都不盡相同，不論是有數百名或數萬名員工、販售企業軟體或提供金融服務、總部位於矽谷或中西部的公司，他們的共通點是致力於透過體制和文化變革，打造更平等的職場。

PayPal 轉型長 Erica Gessert 表示：「與 Next Chapter 合作符合 PayPal 的使命和我們的包容價值觀，這有助於擴大我們更廣大的社群、提供機會給遭忽略或低估的人，並努力打破障礙，我們同時能獲得專業的 Next Chapter 人才。PayPal 很榮幸能成為這個計劃的一份子。」

終結美國大規模監禁和世代貧窮的循環是迫切且複雜的問題，需要公部門、私部門和非營利組織的緊密協調。Slack 和 Next Chapter 正透過與 Aspen Institute 合作的新計劃 Rework Reentry 促成這個更宏大的願景。Rework Reentry 透過研究、與相關人士互動和記錄片敘事，旨在克服更生人的就業障礙，藉由協助他們獲得專業高薪工作，最終為他們的家人和社群創造財富。

同樣地，在公司內為更生人拓展工作機會需要許多相關人士的努力和合作，這包括高階主管和個別主管的領導；人資、法務和工程部門一致的行動和支援以打破壁壘；與非營利合作夥伴分享資訊和資源；以及基層員工間的文化變革。這種動員整個組織的方式突顯出 Next Chapter 的模式的不同，不僅營造包容性的職場環境，也讓更生人獲得成功。

Asana 多元、包容和歸屬感部門總監 Sonja Gittens Ottley 表示：「我們努力雇用多元人口組成和背景，且對我們使命有熱忱的人才，我們很高興能加入 Next Chapter。教育加上專業輔導帶來了許多機遇，每個人都應能享有。成為官方雇用合作夥伴後，我們開闢更多加入 AsanaUP 學徒計劃的途徑，更有效率地幫助更生人做好準備，為他們提供發展職涯所需的支援和累積相關經驗，並帶來正面影響。」

Stash 人資長 Lynne Oldham 表示：「Stash 正打造多元公司和包容文化，反映我們服務的普通美國人民。我曾在 Zoom 擔任人資長，當時就親眼看過組織雇用更生人帶來的正面影響，我很高興在 Stash 推動 Next Chapter。在我們為 99% 客戶建置長期投資和銀行解決方案的過程中，此計劃讓 Stash 可以延攬視野獨特且有能力的工程師，同時滿足我們客戶的需求。」

你可以提供什麼協助

許多組織都在尋找有才華且努力的工程師加入團隊，但長久以來，許多障礙讓更生人無法接觸這些機會，對更生人和公司都造成損失。隨著 Next Chapter 歡迎更多學徒和雇用合作夥伴加入，我們正在改變對於復歸社會和第二次機會力量的話語權，集體提升合作標準。

我們為目前所做的工作感到十分自豪，但這些還不足夠。要促成長遠的體制改變，還有很長一段路要走。我們鼓勵其他公司根據我們的行動藍圖，為更生人創造職涯發展途徑。

如果你閱讀至此，並想知道你的公司如何加入此計劃，請造訪 nextchapterproject.org 或 reworkreentry.org 深入瞭解。您也可以聯絡相關團隊：info@nextchapterproject.org 或 slackforgood@slack.com。