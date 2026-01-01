Slack 與 Aspen Institute 聯手合作，協助更生人在科技業發展職涯

Slack 與 Aspen Institute 今天宣布推出 Rework Reentry 這項新合作計劃，協助更生人在科技業發展職涯。這項計劃旨在將 Slack 創辦的更生人工程學徒計畫 Next Chapter 引入美國其他公司。

Slack 社群版、Aspen Digital 與 Aspen Institute 的 Criminal Justice Reform Initiative 之間的創新合作，解決更生人無法在科技業取得專業高薪工作的體制障礙，並提倡大規模採用認證就業模式，如 Next Chapter。Rework Reentry 的目的是透過全面研究、直接與重要相關人士互動和記錄片敘事，為更生人拓展工作機會，同時促進更廣泛的文化變革。

Aspen Institute 總裁暨執行長 Dan Porterfield 表示：「社會對更生人加諸莫大的障礙，特別是關於獲得穩定且有報酬的工作。Next Chapter 和 Slack 社群版另闢新徑，從科技業著手解決這個重大問題，Aspen Institute 很榮幸能一起推動此計劃。」

Slack 執行長暨共同創辦人 Stewart Butterfield 表示：「此計劃建基於我們長久以來推動的受刑人倡議，以及促進科技業的多元、平等和歸屬感。我們很榮幸與 Aspen Institute 合作，在此領域深耕，並協助將我們制定的藍圖擴及其他雇用合作夥伴的公司。」

適逢今天推出 Rework Reentry，我們也宣布 Next Chapter 已拓展至 14 個雇用合作夥伴，PayPal、Asana 和 Stash 都已加入此行列。此外，Slack 今天宣布推出全新的記錄短片系列《Home/Free》，由 Slack 社群版與 Next Chapte、FREEAMERICA 和 Equal Justice Initiative 共同製作。

Next Chapter 協助更生人獲得科技業專業高薪工作

美國目前有將近兩百萬人在監獄服刑，其中 95% 總有一天會出獄。總共約 1,900 萬名美國人背負重罪的連帶後果。由於美國刑事司法系統中有嚴重的種族不平等，背負重罪的有色人種人數不成比例的高。

出獄時，更生人通常只能做低薪工作，鮮少有機會發展長遠職涯。研究顯示缺乏穩定工作會大幅增加再次入獄的可能性，這讓失業成為再犯罪的主要預測指標。出獄與貧窮的惡性循環會傷害所有人，包括更生人、他們的家人和社群、雇主和納稅人。

Slack 在 2018 年與其非營利合作夥伴 The Last Mile、W.K.Kellogg Foundation 和 FREEAMERICA 一起創辦了 Next Chapter，協助打破這種循環，開闢途徑，讓更生人在科技業獲得專業高薪工作。獲選參加這項為期八個月計劃的人，會加入有薪的軟體工程沉浸式教學計劃，並在 Next Chapter 的其中一間雇用合作夥伴中完成學徒階段。Next Chapter 模式主要是全面支援學徒以及計劃中非營利合作夥伴網路合作的雇用合作夥伴。學徒會接受專業和技術指導以及個別的復歸服務，而雇用合作夥伴可獲得建議，瞭解如何為更生人創造更公平且提供支持的職場。

經過 Slack 的最初試驗階段後，Next Chapter 已拓展至 14 個雇用合作夥伴。已有三批學徒共超過 30 人成功從計劃畢業。每位學徒在完成學徒階段後都獲得全職工作機會，使他們進入美國成長最快速的一些科技公司，並迅速獲得晉升。有了這次成功經驗，Next Chapter (現為 Tides Center 的資助專案) 準備擴及美國其他公司。

Slack 社群版執行總監 Deepti Rohatgi 表示：「我們的計劃不只讓學徒迎來截然不同的人生，也徹底改變了參與的公司。這些公司獲得有才華而且對公司忠誠的工程師，而透過投資此計劃，也表現出公司重視實踐平等和包容價值觀。」

Next Chapter 執行總監 Kenyatta Leal 補充：「我們制訂了可行的藍圖。現在的問題是：如何擴大此模式，讓更多付出時間並證明他們能夠改變人生的人，真的有機會實現美國夢？」

Rework Reentry 以 Next Chapter 的成功為基石，為更生人拓展工作機會

要在科技業推廣 Next Chapter 計劃，目前仍然面臨諸多挑戰，包括公司內部法務和人資方面的障礙，以及讓受刑人接觸和注意到科技業工作機會的挑戰，此外也有部分員工抗拒與重罪者一起工作。為了解決這個複雜問題的種種挑戰，Rework Reentry 的工作會以三個主要領域為主。

運用全面研究為科技公司製作教戰守則： Rework Reentry 正透過廣泛訪問 Next Chapter 合作夥伴、復歸社會提倡者和受刑人，並加上獨立研究，從而制定策略教戰守則，指導科技公司如何應對其他組織在雇用更生人時所面臨的相同挑戰，以及克服這些障礙的具體策略。此教戰守則將於 2022 年秋季發佈。

Rework Reentry 正透過廣泛訪問 Next Chapter 合作夥伴、復歸社會提倡者和受刑人，並加上獨立研究，從而制定策略教戰守則，指導科技公司如何應對其他組織在雇用更生人時所面臨的相同挑戰，以及克服這些障礙的具體策略。此教戰守則將於 2022 年秋季發佈。 直接與科技和司法體系的重要相關人士互動： Rework Reentry 正規劃在接下來幾個月舉辦多場線上和實體活動，召集科技業領導人、社群合作夥伴和司法改革提倡者，針對更生人進行人才包容主題的深度可行對話。

Rework Reentry 正規劃在接下來幾個月舉辦多場線上和實體活動，召集科技業領導人、社群合作夥伴和司法改革提倡者，針對更生人進行人才包容主題的深度可行對話。 強調講述入獄和復歸社會經歷的記錄片：Rework Reentry 在此計劃的線上學習空間 reworkreentry.org 隆重呈獻全新記錄短片系列《Home/Free》的最新預告片。此系列短片由創作歌手、製作人、社運人士暨 FREEAMERICA 創辦人 John Legend 擔任旁白，分享更生人的個人故事，以及他們在出獄後各自面臨的障礙，讓更生人無法真正獲得自由。

你可以提供什麼協助

如需 Rework Reentry，以及如何為更生人創造職涯發展途徑的詳細資訊，請造訪此計劃的線上學習空間：reworkreentry.org，或造訪 nextchapterproject.org。

Aspen Institute 的 Criminal Justice Reform Initiative 將於七月舉辦網路研討會「破記錄：更生人的工作發展新途徑」(Breaking the Record: New Job Pathways for Returning Citizens)，在會上與致力於為更生人創造工作機會的高階主管和提倡者對話。如需近期舉辦的線上和實體活動詳細資料，請前往 reworkreentry.org。

如果有興趣在你組織推行 Next Chapter，或想要申請學徒制，請聯絡 Next Chapter：info@nextchapterproject.org，或 Slack 社群版：slackforgood@slack.com。

有興趣加入針對此問題的特別會議的科技公司高階主管，歡迎聯絡 aspendigital@aspeninstitute.org，獲得詳細資訊。