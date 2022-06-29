Colaboración de Slack y Aspen Institute para ayudar a expresidiarios a hacer carrera en el sector de la tecnología

Slack y Aspen Institute han anunciado hoy Rework Reentry, una nueva iniciativa conjunta para ayudar a personas que han pasado por prisión a desarrollar una carrera profesional en el sector de la tecnología. La iniciativa tiene como objetivo llevar Next Chapter—un programa de aprendizaje de ingeniería para personas que se reinsertan en la sociedad fundado por Slack— a empresas de todo Estados Unidos.

La innovadora colaboración entre Slack para buenas causas, Aspen Digital y el programa Criminal Justice Reform Initiative de Aspen Institute pretende eliminar las barreras sistemáticas que encuentran las personas que se reinsertan en la sociedad a la hora de obtener un puesto de trabajo cualificado y bien remunerado en el sector de la tecnología, y promueve una adopción generalizada de modelos de empleo con eficacia demostrada como Next Chapter. Rework Reentry tiene como objetivo, mediante una profunda investigación, la colaboración directa con las partes interesadas clave y la narración documental de historias, ampliar las oportunidades laborales de los expresidiarios a través de un cambio cultural general.

Dan Porterfield, presidente y director general de Aspen Institute, comenta: “La sociedad impone barreras considerables a las personas que han pasado por prisión, especialmente en lo que a asegurarse un empleo estable y lucrativo se refiere. Es emocionante pensar que Next Chapter y Slack para buenas causas han abierto el camino para la adopción de un nuevo enfoque a la hora de abordar esta cuestión social, empezando por el sector de la tecnología, y que Aspen Institute haya decidido colaborar también en esta iniciativa”.

Stewart Butterfield, director general y cofundador de Slack, afirmaba: “Esta iniciativa se suma a nuestro extenso legado de defensa de las personas que se ven afectadas por el sistema judicial, así como de avance en diversidad, equidad y sentimiento de pertenencia al sector de la tecnología. Nos sentimos orgullosos de nuestra colaboración con Aspen Institute, que nos permite trabajar y profundizar en este ámbito, y ayudar a escalar el proyecto que hemos desarrollado a más empresas de contratación asociadas”.

El lanzamiento de Rework Reentry de hoy coincide con el anuncio de la ampliación del alcance de Next Chapter, que colabora con 14 empresas de contratación con la incorporación de PayPal, Asana y Stash. También hoy, Slack ha anunciado una nueva serie de cortometrajes documentales llamada Home/Free, producida por Slack para buenas causas en colaboración con Next Chapter, FREEAMERICA y Equal Justice Initiative.

Next Chapter proporciona a las personas que se reinsertan en la sociedad acceso a puestos de empleo cualificados y con buena remuneración

Actualmente, hay casi dos millones de personas en prisión en Estados Unidos, y el 95 % de estas quedará algún día en libertad. Por consiguiente, un número aproximado de 19 millones de personas se verán obligadas a soportar el peso de las consecuencias colaterales de una condena por delito. Debido a las marcadas desigualdades raciales existentes en el sistema de justicia penal de Estados Unidos, este peso cae de forma desproporcionada sobre las personas afrodescendientes.

Tras la puesta en libertad, las personas que han pasado por prisión a menudo se ven obligadas a trabajar en empleos de renta baja y con pocas oportunidades de progreso en su carrera profesional. Los estudios demuestran que la falta de empleo estable aumenta drásticamente la probabilidad de que una persona vuelva a prisión, de modo que el desempleo es uno de los principales factores que empujan a la reincidencia. Este círculo vicioso de libertad y pobreza perjudica a todas las partes, lo que incluye a personas en proceso de reinserción, a empleadores y a contribuyentes.

Slack, junto a sus socios sin ánimo de lucro The Last Mile, W. K., Kellogg Foundation y FREEAMERICA, fundó Next Chapter en 2018 para ayudar a romper este círculo, mediante la creación de medios para que las personas que hubieran pasado por prisión pudieran acceder a empleos cualificados y bien remunerados en el sector de la tecnología. Las personas seleccionadas para participar se matriculan en un programa de inmersión en ingeniería de software pagado con una duración de ocho meses, y deben completar un programa de aprendizaje en una de las empresas de contratación que colaboran con Next Chapter. Un pilar fundamental del modelo de Next Chapter es el apoyo integral que se ofrece tanto a los aprendices como a las empresas de contratación, en colaboración con la red de organizaciones sin ánimo de lucro del programa. Los aprendices reciben una mentoría laboral y técnica, además de servicios de reinserción personalizados; mientras que las empresas de contratación reciben asesoramiento sobre cómo crear un lugar de trabajo equitativo y agradable para quienes vuelven a casa después de su reclusión.

Tras una prueba piloto inicial en Slack, Next Chapter ha ampliado su alcance y colabora con 14 empresas de contratación. Tres equipos de aprendices, más de 30 personas en total, han conseguido graduarse en el programa. Cada aprendiz ha recibido una oferta de empleo a tiempo completo al terminar el programa de aprendizaje, lo que les ha permitido saltar rápidamente a la escala profesional de algunas de las empresas nacionales de crecimiento más rápido. Con este éxito destacado, Next Chapter —que ahora es un proyecto fiscalmente patrocinado de Tides Center— está preparado para crecer y extenderse a otras empresas a lo largo de Estados Unidos.

Deepti Rohatgi, directora ejecutiva de Slack para buenas causas, comenta: “Nuestro programa no solo resulta transformador para los aprendices, sino también para las empresas que participan, pues ganan ingenieros talentosos y leales, y demuestran a través de su inversión en este programa que se toman en serio valores como la equidad y la inclusión”.

Kenyatta Leal, directora ejecutiva de Next Chapter, añade: “Hemos construido un proyecto que funciona. La pregunta ahora es: ¿cómo podemos ampliar este modelo de forma que cada vez más personas que hayan dedicado su tiempo y demostrado estar preparadas para retomar una vida normal puedan luchar en igualdad de condiciones por el sueño americano?”.

Rework Reentry aprovecha el éxito de Next Chapter para aumentar las oportunidades laborales de las personas que se reinsertan en la sociedad

Todavía hay ciertos desafíos que superar para ampliar Next Chapter en el sector de la tecnología, incluidos obstáculos legales y de RR.HH. en las empresas, retos a la hora de alcanzar y aumentar la conciencia sobre las personas afectadas por la justicia en cuanto a las oportunidades laborales en tecnología, y la oposición que muestran muchos empleados a trabajar con personas que han sido condenadas por delitos graves. Para abordar las numerosas caras de este problema, el trabajo de Rework Reentry se enfoca en tres áreas principales.

Una investigación profunda con la que elaborar un manual de trabajo para las empresas tecnológicas. A través de extensas entrevistas con los socios de Next Chapter, los defensores de la reinserción y las personas afectadas por la justicia, y a través de una investigación independiente, Rework Reentry está desarrollando un manual de trabajo táctico que mostrará a las empresas tecnológicas los retos a los que se han enfrentado otras organizaciones a la hora de incorporar expresidiarios a la plantilla de trabajo, así como estrategias específicas que permitan superar estas dificultades. El manual se publicará en otoño de 2022.

A través de extensas entrevistas con los socios de Next Chapter, los defensores de la reinserción y las personas afectadas por la justicia, y a través de una investigación independiente, Rework Reentry está desarrollando un manual de trabajo táctico que mostrará a las empresas tecnológicas los retos a los que se han enfrentado otras organizaciones a la hora de incorporar expresidiarios a la plantilla de trabajo, así como estrategias específicas que permitan superar estas dificultades. El manual se publicará en otoño de 2022. Una colaboración directa con partes interesadas clave del sector tecnológico y judicial. Rework Reentry está organizando numerosos eventos virtuales y presenciales para los próximos meses con el fin de reunir a los líderes del sector tecnológico, los socios comunitarios y los defensores de la reforma judicial, y propiciar conversaciones exhaustivas y concretas sobre la inclusión en la plantilla de personas que hayan pasado por prisión.

Rework Reentry está organizando numerosos eventos virtuales y presenciales para los próximos meses con el fin de reunir a los líderes del sector tecnológico, los socios comunitarios y los defensores de la reforma judicial, y propiciar conversaciones exhaustivas y concretas sobre la inclusión en la plantilla de personas que hayan pasado por prisión. Ampliación de la narración documental de historias de personas sobre la reclusión y la reinserción. Rework Reentry se enorgullece de presentar un tráiler de la nueva serie de cortometrajes documentales Home/Free en el espacio de aprendizaje en línea de la iniciativa, reworkreentry.org. La serie de cortometrajes, narrada por John Legend, compositor, cantante, productor, activista y fundador de FREEAMERICA, nos cuenta la historia de personas que han pasado por prisión y se han enfrentado a distintas barreras tras obtener la libertad, unas barreras que efectivamente impedían que pudieran ser realmente libres.

Cómo ayudar

Para obtener más información sobre Rework Reentry y enterarte de cómo puedes ayudar a construir medios de acceso al trabajo para las personas que se reinsertan en la sociedad, visita el espacio de aprendizaje en línea reworkreentry.org o nextchapterproject.org.

En julio, la Criminal Justice Reform Initiative del Aspen Institute presentará el webinario “Breaking the Record: New Job Pathways for Returning Citizens” (Batir el récord: nuevas vías de empleo para ciudadanos reinsertados), una charla entre ejecutivos y defensores comprometidos a crear oportunidades laborales para personas que hayan pasado por prisión. Puedes encontrar más detalles sobre los próximos eventos virtuales y presenciales en reworkreentry.org.

Si quieres implementar Next Chapter en tu organización o matricularte en un programa de aprendizaje, ponte en contacto con Next Chapter en info@nextchapterproject.org o con Slack para buenas causas en slackforgood@slack.com.

Los ejecutivos sénior de empresas tecnológicas que estén interesados en participar en reuniones especiales sobre esta cuestión pueden ponerse en contacto con aspendigital@aspeninstitute.org para obtener más información.