전과자들이 기술 경력을 개발할 수 있도록 돕기 위해 협업하는 Slack과 Aspen Institute

Slack과 Aspen Institute는 오늘 전과자들이 기술 경력을 개발할 수 있도록 돕기 위한 새로운 공동 이니셔티브인 Rework Reentry를 발표했습니다. 이 이니셔티브의 목표는 전과자들의 사회 복귀를 지원하는 Slack의 엔지니어링 수습 프로그램인 Next Chapter를 미국 전역의 더 많은 기업에 제공하는 것입니다.

Slack for Good, Aspen Digital, Aspen Institute의 Criminal Justice Reform Initiative 간의 이러한 혁신적인 협업은 사회 복귀자들이 기술 부문의 고임금 전문직 일자리를 얻는 데 방해가 되는 체계적 장벽을 해소하고 Next Chapter와 같은 입증된 고용 모델이 폭넓게 도입되도록 촉진합니다. Rework Reentry는 종합적인 조사, 주요 관계자와의 직접적인 소통, 그리고 다큐멘터리 스토리텔링을 통해 폭넓은 문화적 변화를 꾀하는 한편 전과자들의 취업 기회를 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

Aspen Institute의 대표 겸 CEO인 Dan Porterfield는 다음과 같이 말합니다. “전과자들은 사회에서 넘기 힘든 장벽을 마주하고 있습니다. 특히 안정적이며 임금이 높은 일자리를 얻으려고 할 때 더욱 그렇습니다. Next Chapter와 Slack for Good이 앞장서서 기술 부문을 시작으로 이 중대한 문제에 대한 새로운 해결책을 마련하게 되어 기쁘게 생각합니다. 그리고 Aspen Institute가 이 이니셔티브에 참여할 기회를 얻게 되어 영광스럽게 생각합니다.”

Slack의 CEO이자 공동 설립자인 Stewart Butterfield는 다음과 같이 말합니다. “이 이니셔티브는 전과자 지원은 물론, 기술 부문에 다양성, 평등, 소속감을 높이기 위해 노력해 온 당사의 긴 역사를 바탕으로 하고 있습니다. Aspen Institute와의 협업을 통해 이러한 노력을 한 단계 발전시키고 지금까지 개발해 온 청사진을 더 많은 채용 파트너 회사로 확장할 수 있게 되어 영광스럽게 생각합니다.”

오늘의 Rework Reentry 발표와 함께, Next Chapter의 채용 파트너가 PayPal, Asana, Stash 등이 추가되어 14곳으로 확장되었다는 소식도 공개되었습니다. 또한 오늘 Slack은 Home/Free라는 제목의 새로운 단편 다큐멘터리를 발표했습니다. 이는 Slack for Good이 Next Chapter, FREEAMERICA, Equal Justice Initiative와 공동으로 제작한 다큐멘터리입니다.

전과자가 기술 분야 고임금 전문직 일자리를 얻을 수 있도록 지원해 주는 Next Chapter

미국에서는 현재 약 2백만 명에 달하는 사람들이 수감되어 있으며, 그중 95%는 언젠가 출소합니다. 모두 합해서 약 1,900명의 미국인이 중범죄 유죄 판결에 다른 부수 처분을 받았습니다. 미국 형사사법제도의 냉혹한 인종적 불평등으로 인해 이러한 처분은 불균형적으로 유색인종이 받고 있습니다.

출소한 전과자들은 대개 장기적인 경력 개발 기회가 없는 저임금 일자리에 종사할 수밖에 없습니다. 연구에 따르면 고용이 불안정할 경우 다시 감옥에 갈 확률이 크게 증가합니다. 따라서 무직 상태가 재범을 예측하는 주요 변수가 됩니다. 출소와 빈곤의 이 악순환은 사회에 복귀하는 출소자, 그들의 가족, 지역사회, 고용주, 납세자 등 모두에게 손해입니다.

Slack과 비영리 파트너인 The Last Mile, W.K. Kellogg Foundation, FREEAMERICA가 2018년에 설립한 Next Chapter는 전과자들이 기술 부문에서 고임금 전문직 일자리를 얻을 수 있는 길을 마련해 이러한 악순환을 끊어내는 것을 목표로 합니다. 8개월간 진행되는 이 프로그램에 선정된 사람은 유급 소프트웨어 엔지니어링 몰입 프로그램에 등록해 Chapter 채용 파트너 기업 중 한 곳에서 수습 프로그램을 완료하게 됩니다. Next Chapter 모델의 핵심은 이 프로그램의 비영리 파트너 네트워크와의 협업을 통해 수습생과 채용 파트너 모두에게 종합적인 지원이 이루어진다는 점입니다. 수습생이 직업 및 기술 관련 멘토링과 맞춤화된 사회 복귀 서비스를 받는 동안, 채용 파트너는 수감 생활을 마치고 가정으로 복귀하는 사람들이 공평하게 도움을 받으며 일할 수 있는 직장 환경을 조성하는 방법에 대한 카운슬링을 받습니다.

Slack이 초기 파일럿 프로그램을 시작한 이후로 Next Chapter는 14곳의 채용 파트너로 확장되었습니다. 총 30명 이상에 달하는 세 집단의 수습생이 이 프로그램을 성공적으로 마쳤습니다. 모든 수습생은 수습 프로그램을 마친 후 정규직으로 고용되었고, 미국에서 가장 빠르게 성장하는 기술 기업 몇 곳에서 빠른 속도로 경력을 쌓고 있습니다. 이러한 성공을 바탕으로, Next Chapter는 현재 Tides Center에서 재정 후원을 받고 있으며 미국 내 더 많은 기업으로 확장할 준비를 하고 있습니다.

Slack for Good의 전무인 Deepti Rohatgi는 다음과 같이 말합니다. “우리 프로그램은 수습생뿐만 아니라 참여 기업에도 혁신적인 기회가 됩니다. 역량 있고 충성도 높은 엔지니어를 확보하는 것은 물론, 이 프로그램에 대한 투자를 통해 평등과 포용에 대한 가치를 실현하기 위해 진지하게 노력하는 모습을 보여줄 수 있기 때문입니다.”

Next Chapter의 전무인 Kenyatta Leal이 다음과 같이 덧붙입니다. “우리는 효과적인 청사진을 구축했습니다. 이제 수감 기간을 마치고 삶을 뒤바꾸는 데 필요한 역량을 갖추고 있음을 입증한 더 많은 사람들이 아메리칸드림을 이룰 수 있도록 이 모델을 확장할 수 있는 방법은 무엇인지 생각해야 할 때입니다.”

Next Chapter의 성공을 토대로 사회 복귀자의 취업 기회를 확장하기 위해 노력하는 Rework Reentry

Next Chapter를 기술 부문 전반으로 확장하기 위해서는 몇 가지 과제가 남아 있습니다. 여기에는 기업의 법무 및 HR 팀에서 마주하게 되는 장애물, 전과자들에게 다가가 기술 부문의 경력 기회에 대한 인지도를 높이는 문제, 중범죄 유죄 판결을 받은 사람과 함께 근무하는 것에 대한 일부 직원들의 저항 등이 있습니다. 이러한 복잡한 문제의 다양한 측면을 해결하기 위해 Rework Reentry는 세 가지 주요 영역에 중점을 두고 있습니다.

종합적인 조사를 통해 마련된 기술 회사를 위한 플레이북: Rework Reentry는 Next Chapter 파트너, 사회 복귀 지원 단체, 전과자들, 그리고 독립 연구 기관과의 광범위한 인터뷰를 바탕으로, 다른 조직이 전과자를 받아들였을 때 직면했던 과제와 그러한 장애물을 극복하기 위한 특정 전략에 대한 교육을 기술 회사를 대상으로 제공하는 전술적 플레이북을 개발하고 있습니다. 플레이북은 2022년 가을에 공개될 예정입니다.

Rework Reentry는 Next Chapter 파트너, 사회 복귀 지원 단체, 전과자들, 그리고 독립 연구 기관과의 광범위한 인터뷰를 바탕으로, 다른 조직이 전과자를 받아들였을 때 직면했던 과제와 그러한 장애물을 극복하기 위한 특정 전략에 대한 교육을 기술 회사를 대상으로 제공하는 전술적 플레이북을 개발하고 있습니다. 플레이북은 2022년 가을에 공개될 예정입니다. 기술 및 사법 생태계의 주요 관계자의 직접적인 참여: Rework Reentry는 전과자를 인력으로 포용하는 문제에 대한 심도 있고 실행 가능한 대화를 나눌 수 있도록 기술 부문의 리더와 지역사회 파트너, 사법 개혁 지지자들을 한자리에 모으기 위해 향후 수개월에 걸쳐 수많은 가상 및 대면 이벤트를 준비하고 있습니다.

Rework Reentry는 전과자를 인력으로 포용하는 문제에 대한 심도 있고 실행 가능한 대화를 나눌 수 있도록 기술 부문의 리더와 지역사회 파트너, 사법 개혁 지지자들을 한자리에 모으기 위해 향후 수개월에 걸쳐 수많은 가상 및 대면 이벤트를 준비하고 있습니다. 수감 및 사회 복귀에 대한 다큐멘터리 스토리텔링의 확장: Rework Reentry는 이니셔티브의 온라인 학습 공간인 reworkreentry.org에 새로운 다큐멘터리 단편 영화 시리즈인 Home/Free의 예고편을 새롭게 공개했습니다. 싱어송라이터이자, 프로듀서, 활동가, FREEAMERICA의 설립자인 John Legend가 내레이션을 맡은 이 시리즈는 전과자의 개인적 이야기와 출소 후 전과자들 모두가 겪게 되는 장벽에 대해 공유합니다. 이러한 장벽으로 인해 가정으로 돌아온 전과자들이 진정한 자유를 찾지 못한다는 점을 알리는 다큐멘터리입니다.

도울 수 있는 방법

Rework Reentry와 전과자의 경력 개발을 도울 수 있는 방법에 대해 자세히 알아보시려면 이니셔티브의 온라인 학습 공간(reworkreentry.org) 또는 nextchapterproject.org를 방문하시기 바랍니다.

7월에는 Aspen Institute의 Criminal Justice Reform Initiative에서 ‘기록 깨기: 전과자의 새 일자리 찾기’ 웨비나를 공개할 예정입니다. 전과자의 고용 기회 창출을 위해 노력하고 있는 임원진과 지지자들이 논의하는 시간이 될 것입니다. 예정된 가상 및 대면 이벤트에 관한 자세한 정보는 reworkreentry.org에서 확인하실 수 있습니다.

Next Chapter를 도입하는 데 관심이 있는 기업이나 수습 프로그램에 지원하고 싶은 개인은 Next Chapter(info@nextchapterproject.org) 또는 Slack for Good(slackforgood@slack.com)으로 연락해 주시기 바랍니다.

이 문제에 대한 특별 회의에 참여할 의향이 있는 기술 회사 고위 경영진은 aspendigital@aspeninstitute.org로 연락해 주세요. 더 자세한 안내를 제공해 드리겠습니다.