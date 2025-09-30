2018년에 Slack과 The Last Mile, W.K., Kellogg Foundation, FREEAMERICA와의 파트너십을 통해 설립된 Next Chapter는 출소 후 가정으로 돌아온 사람들에 대한 인식을 바꾸고, 전과자에게 장기적으로 전문 경력을 개발할 수 있도록 진정한 두 번째 기회를 제공하는 것을 목표로 합니다.

출소 후 전과자들은 취업난은 물론, 수많은 안정적인 고임금 일자리에서 체계적으로 배제되는 수천 가지의 법적 장벽과 마주하게 됩니다. 이런 장벽으로 인해 소외된 지역 사회, 종종 유색 인종 사회에서 빈곤, 상습 범행, 트라우마의 악순환이 지속됩니다. 또한 수백만 명에 달하는 미국인이 범죄 기록에 기반하여 자동으로 자격을 상실하게 됨에 따라 기업은 긴급한 엔지니어링 인재의 수요를 충족하기 어려워집니다.

Slack은 이러한 문제를 해결하기 위해 Next Chapter 수습생 프로그램을 시작했습니다. 사회 복귀자는 기술 경력을 개발하는 데 도움이 되는 기술 교육, 직업적 멘토링, 기타 지원을 받게 되며, 채용 파트너 기업은 재능 있고 열정적인 엔지니어를 구할 수 있게 됩니다. Next Chapter가 앞장서서 개발하고, 이제는 Tides Center에서 재정 후원을 받는 프로젝트로 성장한 이 혁신적인 모델의 4년 후 결과는 명백합니다. 30명 이상의 수습생이 프로그램을 마치고 주요 기술 기업에서 정규직 엔지니어로 근무하고 있습니다. 초기 참여 집단은 팀에서 관리자 및 선임 관리자로 일하며 경력을 쌓아나가고 있습니다.

이러한 성공을 바탕으로, 세 곳의 채용 파트너가 Next Chapter에 추가로 참여하면서 내년부터 수습생을 맞이하게 되었습니다. 바로 PayPal, Asana, 그리고 Stash입니다. 이 기업이 Zoom, Dropbox, Square 등의 기업에 합류하게 되면서 Next Chapter의 채용 파트너 네트워크는 총 14개의 조직으로 확장되었습니다.

“Next Chapter 덕분에 제 모든 것이 변화되었습니다. 삶을 변화시키려는 의지는 있었지만, 이러한 지원 덕분에 더 열심히 일하고 더 높은 목표를 세울 수 있게 되었습니다.”라고 Next Chapter 수습생을 거쳐 현재 Slack에서 정규직 소프트웨어 엔지니어로 근무하고 있는 De’Markus Matthews는 말합니다. “저를 정말 걱정해 주고 믿어주고 제 성공을 바라는 사람들이 곁에 있어 주었기 때문에 제가 지금 이 자리에 있을 수 있는 것이죠.”

Slack의 CEO이자 공동 설립자인 Stewart Butterfield는 “이 프로그램이 성장하면서 수습생의 삶뿐만 아니라 모든 직원과 문화에까지 미치는 영향은 실로 놀라운 수준입니다.”라고 말합니다. “교도소에 수감되었던 사람과 직접 협력하면서 그들의 상황에 대해 알게 되고 그들이 팀에 가져오는 가치를 보게 되면서 마음이 열렸습니다. 이러한 경험은 Slack 직원들이 포용하고 공감하는 문화를 구축하고 공평한 기회를 확장해야 하는 책임감을 어떻게 가져야 할지에 대해 인식을 완전히 바꾸어 주었습니다.”

의미 있는 고용 기회를 통한 기회 및 평등 실현



모든 기업에는 전과자에게 의미 있는 고용 기회를 창출할 수 있는 기회가 있습니다. Next Chapter의 채용 파트너사들은 모두가 제각각 다릅니다. 직원 수가 수백 명이든, 수천 명이든, 엔터프라이즈 소프트웨어를 판매하든 금융 서비스를 제공하든, 실리콘 밸리에 있든 미드웨스트에 있든 상관없이, Next Chapter의 채용 파트너가 공유하는 것은 제도적, 문화적 변화를 통해 좀 더 평등한 인력을 구축하는 데 전념하고 있다는 점입니다.

PayPal의 최고 혁신 책임자인 Erica Gessert는 “Next Chapter와의 파트너십은 광범위한 지역 사회에 기여하고, 소외된 사람들에게 기회를 제공하며, 장벽을 허물기 위해 노력하는 PayPal의 사명과 포용의 가치에 잘 들어맞는 일입니다.”라고 말합니다. “동시에 역량 있는 Next Chapter 인재도 확보할 수 있습니다. PayPal이 이 프로그램에 참여하게 된 것을 영광스럽게 생각합니다.”

미국에서 수감자 급증과 세대적 빈곤의 순환을 종식하는 일은 시급하고 복잡한 문제로, 이를 해결하기 위해서는 공공, 민간, 비영리 부문 전반에서 강도 높은 협조가 필요합니다. Slack과 Next Chapter는 Aspen Institute와 함께 Rework Reentry라는 이름의 새로운 이니셔티브를 바탕으로 이 대규모 작업에 기여하고 있습니다. Rework Reentry는 조사, 관계자 참여, 다큐멘터리 스토리텔링을 통해 전과자가 궁극적으로 가정과 지역 사회에 부를 창출하는 고임금 전문직 일자리를 구할 수 없게 만드는 고용 장벽을 극복하는 것을 목표로 하고 있습니다.

이와 유사하게, 기업에서도 전과자들의 경력 기회를 확장하기 위해 많은 노력이 필요합니다. 이러한 노력에는 최고 경영자 수준의 리더들과 개별 관리자 등 이해 관계자들의 노력 및 협업, HR, 법무, 엔지니어링 팀 전반에서 장벽을 허물기 위한 협조와 지원, 비영리 파트너와의 정보 및 리소스 공유, 일반 직원 사이에서의 문화적 변화 등이 있습니다. 이러한 전사적인 노력이 있어야 Next Chapter의 포용적인 인력 구성 모델이 차별화된 성과를 달성할 수 있으며 사회 복귀자의 성공을 지원할 수 있습니다.

Asana의 다양성, 포용성, 소속감 부문 책임자인 Sonja Gittens Ottley는 “당사의 사명에 대한 열정을 가지고 있으며, 다양한 집단과 배경을 가진 인재를 채용하겠다는 약속에 따라 Next Chapter와의 파트너십을 시작하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.”라고 말합니다. “직업적 멘토링과 연계된 교육은 기회의 장을 열어주며, 모두가 이러한 기회를 가질 수 있어야 합니다. 공식 채용 파트너가 됨으로써, 저희 회사는 AsanaUP 수습 프로그램에 대한 기회를 늘리고, 사회 복귀자에게 경력을 개발하고 긍정적인 영향력을 발휘하는 데 필요한 경험과 지원을 제공하고 있습니다.”

Stash의 최고 인사 책임자인 Lynne Oldham은 “Stash에서는 다양성이 있는 회사와 포용적인 문화를 조성하기 위해 노력합니다. 우리가 서비스를 제공하는 일상의 미국인들을 그대로 나타내는 것이죠.”라고 말합니다. “Zoom에서 최고 인사 책임자로 근무했을 때 전과자를 엔지니어로 채용하여 얻은 긍정적인 영향을 직접 목격한 적이 있습니다. 그렇기 때문에 Next Chapter에 Stash를 소개하게 되어 정말 기쁩니다. Stash는 이 프로그램을 통해 당사 고객의 요구 사항에 대한 특별한 관점을 가지고 있으면서도 99%를 목표로 하는 장기 투자 및 은행 솔루션을 구축하는 데 기여하는 강력한 엔지니어를 맞이하게 될 것입니다.”

도울 수 있는 방법

수많은 조직이 재능 있고 열정적인 엔지니어를 찾고 있습니다. 그러나 너무 오랫동안 장벽으로 인해 전과자들이 이러한 기회를 얻지 못하고 있습니다. 이는 개인과 기업 모두에게 손해입니다. Next Chapter에서 더 많은 수습생과 채용 파트너를 맞이하게 됨에 따라, 전과자의 사회 복귀와 두 번째 기회가 주는 힘에 대한 인식이 변화되고 있습니다. 그리고 우리가 함께 할 수 있는 일에 대한 기준을 높이고 있습니다.

우리는 지금까지 해 온 일에 대해 자랑스럽게 생각하지만 아직도 해야할 일이 많이 남아 있습니다. 장기적이고 체계적인 변화를 이끌어내기 위해서는 아직 가야 할 길이 멉니다. 다양한 기업들이 저희의 행동 청사진에 따라 전과자들에게 경력 기회를 만들어 줄 수 있길 기대합니다.

이 글을 읽으면서 귀사가 참여할 수 있는 방법에 대해 궁금해지셨다면 nextchapterproject.org 또는 reworkreentry.org에 방문해 자세한 내용을 알아보세요. info@nextchapterproject.org 또는 slackforgood@slack.com을 통해 팀에 문의할 수도 있습니다.