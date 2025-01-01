Next Chapter（开启新篇章）计划的合作范围已扩大到 14 家公司和组织

2018 年，Slack 联合 The Last Mile、W.K.Kellogg 基金会和 FREEAMERICA 发起了 Next Chapter（开启新篇章）计划，旨在转变大众对那些刑满获释返家人员的看法，并通过培养专门技能和确立长期职业目标，帮助有监禁史的人员获得真正的第二次机会。

有监禁史的人员在获释后都面临着挑战重重的就业市场和数以千计的法律障碍，这些障碍将他们一步步地排除在许多稳定的高薪工作之外。在受影响的社区（通常是有色人种社区）中，长期存在贫困、再犯和精神创伤的恶性循环，这些与重重障碍都不无关系。此外，这些障碍还导致公司难以满足对工程人才的迫切需求，因为数百万美国人会因为自己的犯罪记录而自动丧失担任这些职位的资格。

Slack 由此酝酿出了 Next Chapter（开启新篇章）学徒计划，以更好地解决这些难题。回归社会人员将接受技术培训、专业指导及其他支持，以帮助他们在技术领域成就一番事业，而招聘伙伴公司也可根据自身需求雇用有才能、有动力的工程师。四年后，藉由 Next Chapter（开启新篇章）计划开创的这一创新模式（现已成为 Tides Center 的财政资助项目），其产生的影响已显而易见：30 多名学徒已经从这项计划中毕业，成为领先科技公司的全职工程师。早期参与计划的成员也已成为团队中的经理和高级经理，在他们的职业生涯中一直保持进步。

在这一成功的基础上，我们很自豪地宣布，以下三家招聘合作伙伴也将加入 Next Chapter（开启新篇章），并计划在来年欢迎学徒加入他们的组织：PayPal、Asana 和 Stash。他们与 Zoom、Dropbox 和 Square 等公司一道，以 Next Chapter（开启新篇章）为契机，搭建起了总共有 14 个公司和组织参与的招聘合作伙伴网络。

De'Markus Matthews 曾是 Next Chapter（开启新篇章）计划的学徒，现在是 Slack 的全职软件工程师。他说：“Next Chapter（开启新篇章）计划改变了我的一切。我虽然已经有了改变生活的动力，但有了这种支持，我会更加努力地工作，把目标定得更高。大家都非常关心我、相信我并希望我取得成功，这就是我能走到今天的原因。”

Slack 首席执行官兼联合创始人 Stewart Butterfield 说：“看到这项计划发展壮大，看到它不仅对学徒的生活有益，而且对我们所有员工和企业文化都产生了积极影响，这真是令人难以置信。直接与有监禁史的人一起工作，了解他们背后的故事，看到他们给团队带来的价值，能够帮助他们敞开心扉和交流思想。对于 Slack 本身来说，这种经历深刻地改变了我们履行责任的方式，激励我们建立包容、善解人意的文化，并拓宽通往机遇之路。”

通过有意义的就业机会创造机遇和平等



每家公司都有能力在组织内为有监禁史的人员创造有意义的就业机会。没有完全相同的两个 Next Chapter（开启新篇章）招聘合作伙伴，无论他们是拥有数百名员工还是数万名员工，无论他们是销售企业软件还是提供金融服务，无论他们的总部位于硅谷还是中西部地区。他们的共同之处在于，通过进行制度和文化变革，致力于打造一支更公平的员工队伍。

PayPal 首席转型官 Erica Gessert 表示：“与 Next Chapter（开启新篇章）计划合作，非常契合 PayPal 的使命和我们的包容性价值观。也就是，致力于为我们更广泛的社区做出贡献，为那些被忽视或难以获得服务的人群提供机会，并努力打破各种障碍。同时，我们还可受益于 Next Chapter（开启新篇章）计划，获得具备专门技术的人才。PayPal 很荣幸能够参与这一计划。”

在美国，结束大规模监禁和世代贫困的循环是一个紧迫而复杂的问题，需要公共、私营和非营利力量的密切协调。Slack 携 Next Chapter（开启新篇章）计划正在与 Aspen Institute 合作，开展一项名为 Rework Reentry（助力回归社会人员再就业）的新倡议，旨在为这项宏大的项目做出贡献。通过调研、利益相关者的参与和纪录片讲述，Rework Reentry（助力回归社会人员再就业）计划旨在帮助回归社会公民克服重重障碍，支持他们获得需要专门技术的高薪工作，最终为家庭和社区创造财富。

同样，在公司内部，要想为有监禁史的人员扩大就业空间，也需要许多利益相关者的承诺与合作，包括：高管层和各位经理人；人力资源、法律和工程部门为打破障碍所做的协调行动和支持；与非营利合作伙伴共享信息和资源；以及在基层员工中进行文化变革。这种贯穿于整个组织的方法有别于 Next Chapter（开启新篇章）中的员工队伍包容性模式，为回归社会公民奠定了成功基础。

Asana 多元化、包容性和归属感团队负责人 Sonja Gittens Ottley 表示：“我们致力于从不同人群和背景中招聘对我们使命充满热情的人才，所以我们非常高兴能加入到 Next Chapter（开启新篇章）计划。教育与专业指导相结合，打开了一个充满机遇的世界，每个人都应该有机会接触到这些机遇。通过成为正式的招聘合作伙伴，我们为 AsanaUP 学徒计划创造了更多的途径，有效地为回归社会人员提供成就事业和产生积极影响所需的经验和支持。”

Stash 首席人事官 Lynne Oldham 说：“在 Stash，我们一直致力于打造多元化的公司和发展包容性的企业文化，这一点在我们所服务的美国民众身上也有所体现。我之前在 Zoom 担任首席人事官时，亲眼目睹了雇用有监禁史的工程师进入组织所带来的积极影响，我很高兴带领 Stash 加入 Next Chapter（开启新篇章）计划。在我们为 99% 的客户打造长期投资和银行解决方案的过程中，这项计划将使 Stash 能够欢迎观点独特且符合我们客户需求的优秀工程师加入。”

你能提供什么帮助

许多组织都在寻找有才能、有动力的工程师加入他们的团队，但长期以来，各种各样的障碍阻碍了回归社会公民获得这些机会，这对个人和公司都会带来伤害。随着更多学徒和招聘合作伙伴顺利加入 Next Chapter（开启新篇章）计划，在重返社会和第二次机会的力量方面，我们正在改变着对话环境，并从总体上提高我们可共谋事业的标准。

我们为迄今为止所做的工作感到自豪，但我们的目标还远未完成。要进行长期的系统性变革，还有很长的路要走。我们鼓励其他人关注我们的行动蓝图，为回归社会公民开辟职业道路。

如果你正在阅读这篇博文并想知道你的公司如何参与进来，请访问 nextchapterproject.org 或 reworkreentry.org 了解更多信息。你也可以发送电子邮件到 info@nextchapterproject.org 或 slackforgood@slack.com 与我们的团队联系。