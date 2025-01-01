《Home/Free》纪录片为有监禁史的人员点亮了一盏灯，助力他们越过重重阻碍，重返社会

“人非圣贤，孰能无过？过而能改，善莫大焉。我们都应该回到自由之家。” FREEAMERICA 创始人 约翰·传奇

今天，Slack 发布了与 Next Chapter（开启新篇章）、FREEAMERICA 和公正司法倡议组织联合制作的新纪录片短片系列《Home/Free》的预告片。这一系列由创作歌手、制作人、活动家和 FREEAMERICA 创始人约翰·传奇讲述，娓娓道来几位有监禁史的人员的个人故事，以及他们重返社会的经历。

为有监禁史的人员提供第二次机会的力量，以及这一行动对他们和我们社区所产生的深远影响，都是 Next Chapter（开启新篇章）模式的基础。Next Chapter（开启新篇章）由 Slack 与 The Last Mile、W.K.Kellogg 基金会和 FREEAMERICA 于 2018 年联合发起，旨在为有监禁史的人员开辟就业道路，让他们在科技行业获得需要具备专门技术的高薪工作。Next Chapter（开启新篇章）是 Tides Center 的财政资助项目，现已扩大到 14 家招聘伙伴公司和组织，并有 30 多位学徒毕业后进入领先的科技公司担任全职软件工程师。

Next Chapter（开启新篇章）的执行董事 Kenyatta Leal 说：“如果你不把那些有监禁史的人员看作是有着自己的故事、毅力和未来梦想的个体，就很容易对他们产生恐惧、误解或否定的想法”。Kenyatta 此前有 20 多年的时间在加州监狱系统度过，他在《Home/Free》中分享了自己的故事。他继续说道：“这样讲故事的力量在于，它让人们能够以某种方式联系在一起，他们可以透过这些故事真正看到其他人的独特性、复杂性和可贵之处，这些是由他们的潜力而不仅仅是他们的过去来定义的。这将改变一切。”

2016 年，包括首席执行官兼联合创始人 Stewart Butterfield 在内的 Slack 员工参观了 San Quentin 州立监狱，并与 The Last Mile 开展合作。The Last Mile 是一家非营利组织，旨在通过严格的商业和技术培训，帮助那些有监禁史的人员做好准备，成功重返社区。在这次参观期间，几位被监禁的人员表示，他们入狱后的主要夙求是，获释后能在科技行业找到工作，在那里他们可以运用自己的新技能。Slack 意识到这是一个可提供帮助的独特机会。凭借 The Last Mile 深厚的专业知识，Slack 能够熟悉刑事司法系统的实际运作、对员工进行培训，并找到合适的合作伙伴来支持 Next Chapter（开启新篇章）的学徒。

Next Chapter（开启新篇章）使命的一个关键部分是：改变参与计划的公司和整个社会对回归社会公民的看法，以期产生大规模的持久变化。要做到这一点，关键是要近距离了解那些有监禁史的人员所面临的挑战，倾听每个人的故事，了解他们的梦想、成就和困难，并了解社会障碍、感知障碍（有时是法律障碍）是如何阻止他们真正获得自由的。《Home/Free》重点介绍了回归社会公民在重新进入社会时经常面临的层层障碍，从找工作和住房到克服成见和猜疑，不一而足。

回归社会公民在重新进入社会时面临着各种各样的障碍。监狱政策倡议组织发现，有前科的潜在雇员得到雇主回函的几率要低 50%。即使找到工作，也往往是工资最低、最不安全的职位。布鲁金斯学会估计，在有监禁史的人员中，只有 55% 在获释后一年内报告称有收入。《Home/Free》浓墨重彩地描述了有监禁史的人员坚韧顽强的励志故事，他们为重新进入社会克服了层层障碍。

这一系列分享了几位有监禁史的人员的个人故事，其中包括参与 Next Chapter（开启新篇章）计划的 Slack 软件工程师 Jess Bonanno；Flikshop 的创始人 Marcus Bullock（Flikshop 是一个为全美被监禁人员制作个性化明信片的技术平台）；以及被错误定罪并在监狱里度过了 30 年的 Anthony Ray Hinton 先生。这一系列中的每段影片都将会提高人们的认识，深入了解阻碍回归社会公民获得真正自由的障碍，并展示了每个决心为自己和社区创造更美好生活的个体所表现出的毅力。

Slack 和 Aspen Institute 发起的新联合倡议 Rework Reentry（助力回归社会人员再就业）也将成为这部电影预告片的亮点，旨在助力有监禁史的人员在技术部门成就一番事业。完整系列将于 2022 年底揭晓。

虽然在为回归社会公民创造机会方面还任重而道远，但像 Next Chapter（开启新篇章）这样的计划正在传播意识，让人们了解，如果我们改变观点，张开双臂欢迎那些曾经被监禁的人回家，获得真正的自由，又会是一个怎样的局面。

如需更多信息，请访问 nextchapterproject.org。你也可以发送电子邮件到 info@nextchapterproject.org 或 slackforgood@slack.com 与我们的团队联系。