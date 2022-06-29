El documental Home/Free revela las barreras que deben enfrentar los exconvictos al querer reintegrarse

«El mayor error que cometemos en nuestra vida no nos define como personas. Todos merecemos sentirnos libres». John Legend Fundador de FREEAMERICA

Hoy, Slack publicó el adelanto de la nueva serie de cortometrajes documentales llamada Home/Free, producida en colaboración con Next Chapter, FREEAMERICA y la Equal Justice Initiative. Narrada por el cantautor, productor, activista y fundador de FREEAMERICA John Legend, la serie comparte las historias personales de varios exconvictos y sus experiencias al reintegrarse a la sociedad.

En el centro del modelo de Next Chapter se encuentra el poder de ofrecer una segunda oportunidad y el profundo efecto que eso puede tener tanto en exconvictos como en nuestras comunidades. Slack fundó Next Chapter en 2018 en asociación con The Last Mile, W. K. Kellogg Foundation y FREEAMERICA para crear oportunidades para que exconvictos puedan acceder a trabajos profesionales y con remuneraciones altas en el sector tecnológico. Next Chapter, un proyecto de Tides Center, se ha expandido a 14 socios contratantes y ha graduado a más de 30 individuos para puestos de ingeniería de software de tiempo completo en empresas de tecnología líderes.

«Es fácil tener miedo de aquellas personas que estuvieron encarceladas, no entenderlas o ignorarlas si no se las considera individuos con historias, fortalezas y sueños propios», dijo Kenyatta Leal, director ejecutivo de Next Chapter, quien pasó más de 20 años transitando el sistema penitenciario de California y cuya historia es parte de la serie Home/Free. «El poder de este tipo de relatos es que permite a las personas conectarse de una forma en la que pueden realmente ver a otro como un ser único, complejo y valioso, alguien definido por su potencial y no únicamente por su pasado. Eso lo cambia todo».

En 2016, empleados de Slack, incluido el director general y cofundador Stewart Butterfield, visitaron la Prisión Estatal de San Quintín y colaboraron con The Last Mile, una organización sin ánimo de lucro que prepara a convictos a través de capacitaciones rigurosas en negocios y tecnología para que se reintegren, exitosamente, a la comunidad. Durante esta visita, varios individuos convictos expresaron que su principal necesidad una vez cumplida su condena era conseguir trabajo en el sector tecnológico, donde podrían usar sus habilidades recientemente adquiridas. Slack entendió que había una oportunidad única para ayudar. Con la vasta experiencia de The Last Mile, Slack pudo explorar el sistema de justicia penal, educar a los empleados y encontrar a los socios adecuados para apoyar a los participantes de Next Chapter.

Un aspecto clave de la misión de Next Chapter es cambiar las percepciones generales acerca de los ciudadanos que se reintegran (tanto en las empresas participantes como en la sociedad) con el fin de generar un cambio duradero a gran escala. Para lograrlo, es crítico estudiar los desafíos a los que se enfrentan los exconvictos y comprender la historia de cada uno de ellos (sus sueños, logros y problemas), además de tener un conocimiento de cómo las barreras sociales, de percepción e incluso, en ocasiones, jurídicas impiden que puedan ser realmente libres. Home/Free destaca los niveles de obstáculos a los que se enfrentan los ciudadanos cuando quieren reintegrarse a la sociedad, desde la imposibilidad de conseguir trabajo hasta las dificultades para conseguir vivienda o para superar los estereotipos que se les imponen y la desconfianza de los demás.

Los exconvictos se enfrentan a una amplia variedad de obstáculos cuando quieren reintegrarse. La Prison Policy Initiative descubrió que tener antecedentes penales disminuye en un 50 % las posibilidades de que un empleado sea contratado. Y, cuando consiguen tener un trabajo, suele ser en uno de los puestos con menor remuneración y con más posibilidades de despido. El Brookings Institute estima que solo el 55 % de los exconvictos cuentan con ingresos registrados durante el año posterior a su liberación. Home/Free destaca las historias de resiliencia de exconvictos mientras sortean dificultades al intentar reintegrarse a la sociedad.

La serie muestra las historias personales de varios exconvictos, entre ellas, las de Jess Bonanno, una ingeniera de software de Slack que participó en Next Chapter; Marcus Bullock, el fundador de Flikshop, una plataforma tecnológica que crea postales personalizadas para individuos encarcelados de todo el país, y el Sr. Anthony Ray Hinton, quien pasó 30 años en prisión por una condena errónea. Cada video de la serie sirve para informar sobre las barreras que evitan que los ciudadanos que quieren reintegrarse sean realmente libres y para demostrar la perseverancia de cada individuo para construir una mejor vida para sí mismo y para sus comunidades.

También destacará el adelanto de la película Rework Reentry, la nueva iniciativa conjunta de Slack y el Aspen Institute que ayuda a exconvictos a construir sus carreras laborales en el sector tecnológico. Se revelará la serie completa a finales de 2022.

A pesar de que queda mucho trabajo por delante para crear oportunidades para los ciudadanos que se reintegran a la sociedad, los programas como Next Chapter informan a la población y demuestran lo que podría pasar si cambiáramos nuestra manera de pensar y diéramos la bienvenida, y libertad verdadera, a los exconvictos que quieren reintegrarse.

Para obtener más información, visita nextchapterproject.org. También puedes escribir al equipo a info@nextchapterproject.org o a slackforgood@slack.com.