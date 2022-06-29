La serie documental Home/Free pone el foco en las barreras que encuentran las personas que han pasado por prisión para reinsertarse en la sociedad

“El mayor error que cometemos en nuestra vida no nos define como personas. Todos merecemos volver un día a casa y sentirnos libres”. John Legend Fundador de FREEAMERICA

Hoy, Slack ha anunciado el tráiler de la nueva serie de cortometrajes documentales llamada Home/Free, producida por Slack para buenas causas en colaboración con Next Chapter, FREEAMERICA y Equal Justice Initiative. La serie de cortometrajes, narrada por el cantante, compositor, productor, activista y fundador de FREEAMERICA John Legend nos cuenta la historia de varias personas que han pasado por prisión y sus experiencias de reinserción en la sociedad.

El poder de ofrecer una segunda oportunidad, y el gran efecto que puede tener la acción en las personas que han pasado por prisión y en sus comunidades, es la base del modelo de Next Chapter. Slack fundó Next Chapter en 2018 en colaboración con The Last Mile, W. K. Kellogg Foundation y FREEAMERICA con el fin de crear medios para que las personas que han pasado por prisión tengan acceso a puestos de trabajo cualificados y bien remunerados en el sector de la tecnología. Next Chapter, un proyecto de Tides Center, ha ampliado su alcance y ahora colabora con 14 empresas de contratación y cuenta más de 30 aprendices graduados en puestos de ingeniería de software a tiempo completo en empresas tecnológicas líderes en el sector.

“Puede ser fácil temer, no comprender o rechazar a personas que han pasado por prisión cuando no las ves como personas, con sus propias historias, virtudes y aspiraciones de futuro”, afirma Kenyatta Leal, directora ejecutiva de Next Chapter, que, precisamente, ha pasado más de 20 años en el sistema penitenciario de California y que comparte su historia en Home/Free. “El poder de la narración de las historias de estas personas hace que otras conecten con ellas de una forma que les permite reconocerlas como seres únicos, complejos y valiosos, definidos por su potencial y no solo por su pasado. Eso lo cambia todo”.

En 2016, los empleados de Slack, incluido el director general y cofundador Stewart Butterfield, visitaron la Prisión Estatal de San Quintín y conocieron The Last Mile, una organización sin ánimo de lucro que prepara a las personas presas para una reinserción efectiva en la sociedad a través de formación esencial en negocios y tecnología. Durante la visita, varias personas recluidas comentaron que su necesidad más prioritaria tras su puesta en libertad era encontrar trabajo en el sector tecnológico, donde podrían poner en práctica sus nuevas habilidades y conocimientos. Slack se dio cuenta de que se trataba de una oportunidad única para ayudar. Con la vasta experiencia de The Last Mile, Slack pudo explorar el sistema de justicia penal, educar a los empleados y encontrar a los colaboradores adecuados para dar apoyo a los aprendices de Next Chapter.

Una parte clave de la misión de Next Chapter es cambiar la percepción que se tiene sobre las personas reinsertadas, tanto en la sociedad como en las empresas que participan en el proyecto, con el fin de generar un cambio duradero y a gran escala. Para conseguirlo, es esencial observar de cerca los retos a los que se enfrentan las personas que han pasado por prisión y comprender cada historia personal, con sus aspiraciones, logros y adversidades, así como entender cómo las barreras sociales, perceptivas y, a veces, legales les impiden ser verdaderamente libres. Home/Free pone de manifiesto los distintos obstáculos que deben sortear las personas puestas en libertad a la hora de reinsertarse en la sociedad, desde encontrar empleo y alojamiento hasta hacer frente a los estereotipos y la desconfianza.

Las personas que se reinsertan en la sociedad se encuentran con un amplio abanico de obstáculos. La Prison Policy Initiative (organización estadounidense de expertos en políticas públicas de justicia penal) descubrió que tener antecedentes reduce en un 50 % la posibilidad de recibir una llamada tras una entrevista. Y cuando estas personas trabajan en el campo, estas ofertas de empleo son las peor pagadas y las menos seguras. El Brookings Institute estima que solo un 55 % de las personas que han estado en prisión tienen ganancias al año siguiente de su puesta en libertad. Home/Free pone en el punto de mira historias de resiliencia de personas que han estado en prisión mientras se enfrentan a las barreras de la reinserción en la sociedad.

En la serie de cortometrajes se nos da a conocer la historia personal de varias personas que han pasado por prisión, incluidos Jess Bonanno, un ingeniero de software de Slack que participó en Next Chapter; Marcus Bullock, fundador de Flikshop, una plataforma tecnológica que crea postales personalizadas para personas presas en todo el país; y Anthony Ray Hinton, que fue condenado injustamente y pasó 30 años en prisión. Cada video de la serie conciencia sobre las trabas que experimentan las personas reinsertadas para ser realmente libres y muestran la perseverancia que tienen estas personas, que están decididas a mejorar su vida y sus comunidades.

Rework Reentry, la nueva iniciativa conjunta de Slack y Aspen Institute para ayudar a las personas que han pasado por prisión a desarrollar sus carreras profesionales en el sector de la tecnología, también promocionará el tráiler de la serie de cortometrajes. La serie de cortometrajes completa se publicará a finales de 2022.

Aunque todavía hay mucho por hacer respecto a generar oportunidades para las personas que se reinsertan en la sociedad, programas como Next Chapter están concienciando y arrojando luz sobre lo que pasaría si cambiáramos nuestra percepción y acogiéramos a quienes han pasado por prisión con los brazos abiertos y ofreciéndole una libertad real.

Para obtener más información, visita nextchapterproject.org. También puedes contactar con nuestro equipo a través de info@nextchapterproject.org o slackforgood@slack.com.