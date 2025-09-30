La actualización de los perfiles de Slack mejora la experiencia de trabajo híbrida para los equipos.

¿Alguna vez has echado un vistazo alrededor en plena reunión y te has preguntado quién es toda esta gente? Sin contexto, trabajar con compañeros de cualquier parte de la organización puede resultar confuso, impersonal y, sobre todo, trabajo.

Hacer contactos puede ser difícil especialmente en entornos de trabajo híbridos o a distancia. Ya no cuentas con esos minutitos antes y después de las reuniones para charlar de forma distendida y que tanto ayudan a forjar relaciones laborales positivas.

En Slack nos encanta la idea de mejorar tu sede digital y queremos ayudarte a que conectes con nuevos compañeros y a que encuentres rápidamente las colaboraciones idóneas, sin importar dónde estés. Presentamos nuestros perfiles de Slack rediseñados, que facilitan descubrir con quién estás en contacto para que puedas trabajar mucho mejor en equipo. Además, habrá nuevas funciones que te permitirán ser tú mismo en el trabajo.

“Al ayudar a que la gente sepa quiénes son sus compañeros como seres humanos, nuestros perfiles rediseñados facilitan la colaboración y hacen que se sientan conectados entre sí para que trabajen en equipo de la mejor manera posible”. Maxwell Hayman Director de Producto, Slack

Cinco formas de facilitar la navegación virtual por una organización con los perfiles de Slack

Nuevas mejoras en los perfiles de Slack

1. IU de perfil más simple y completa

Hemos rediseñado los perfiles de usuario para que incluyan mucha más información de una manera más clara y directa. En el nuevo perfil, encontrarás tres módulos nuevos: Información de contacto, Gente y Sobre mí.

La sección Información de contacto incluye lo que su propio nombre indica: formas de contactar contigo. El módulo Gente permite que los demás sepan con quiénes trabajas. Y la sección Sobre mí te permite añadir campos personalizables como la fecha en la que empezaste a trabajar, los idiomas que hablas y datos curiosos, como tus mascotas o tu cumpleaños.

¿Te parece demasiada información? No te asustes: hemos optimizado la disposición de los perfiles con una jerarquía mejorada.

2. Pronuncia correctamente los nombres a la primera

Pronunciar correctamente el nombre de alguien es importante para hacer que se sienta respetado, valorado e identificado, lo que fomenta la inclusión y la pertenencia a la organización. Por esta razón, hemos incluido una función de audio en todos los perfiles que te permite grabar la pronunciación exacta de tu nombre.

De este modo, cualquier persona que consulte tu perfil podrá escucharlo y sabrá cómo pronunciarlo correctamente a la primera. También puedes añadir la pronunciación fonética del nombre en el mismo perfil.

Esta función comenzará a estar disponible para los usuarios de Slack el 1 de junio.

3. Consulta la información en un abrir y cerrar de ojos con las tarjetas interactivas

Las tarjetas interactivas son una mejora sutil de diseño que hemos añadido con la idea de reducir la fricción que se interpone a la hora de establecer conexiones digitales. Cuando pases el cursor sobre el nombre de alguien, aparecerá una tarjeta que contiene la foto del usuario y una versión abreviada de su perfil. Puedes ampliar la información haciendo clic.

Además, puedes iniciar juntas, llamadas o mensajes directos desde la misma tarjeta. Todo eso se traduce en menos clics para ti; invita la casa.

Esta función comenzará a estar disponible para los usuarios de Slack el 1 de junio.

4. Crea mejores conexiones con texto flexible

Con la funcionalidad de texto flexible, que presentamos a principios de este año, los campos de perfil de los clientes de Atlas de Slack pueden incluir hasta 5000 caracteres de texto enriquecido, lo que permite que te expreses en detalle de diferentes maneras: una biografía extensa, viñetas o enlaces a recursos útiles. En estos campos ampliados pueden usarse caracteres especiales, saltos de línea, bloques de código e incluso emojis.

El contenido del perfil puede buscarse, así la gente podrá encontrarte a partir de los elementos que añadas.

5. Encuentra rápidamente al compañero ideal con etiquetas inteligentes

Las etiquetas inteligentes, otra actualización de Atlas de Slack que lanzamos el 28 de abril, son una nueva y potente forma de realizar búsquedas en todos los perfiles dentro de la organización. Con los tipos de datos de estas etiquetas, los administradores crean campos que se convierten en “etiquetas” que se pueden buscar y filtrar. Experiencia, áreas de interés, idiomas, etc.

Imaginemos que quieres ayudar a un cliente que habla francés y debes dar con algún compañero que pueda traducir la solicitud. Con las etiquetas inteligentes, podrás identificar a la persona idónea buscando “francés” y haciendo clic en la pestaña de búsqueda Gente. También puedes encontrar a todo el mundo que comparta dicha característica en el navegador de Gente al hacer clic en una etiqueta inteligente de su perfil.

“Atlas de Slack ha sido una de las últimas funciones que hemos implementado para que las nuevas contrataciones en la modalidad de trabajo a distancia se adapten más fácilmente, ya que pueden consultar el personal, las estructuras de la organización y las líneas jerárquicas”. Emily Guerin Jefa de Comunicaciones, Flatiron Health

¿Todo listo para aprovechar al máximo tu perfil de Slack? Edita tu perfil para hacer que trabajar con tus compañeros sea aún más fácil o asciende a Enterprise Grid para desbloquear todas las funciones de Atlas de Slack.