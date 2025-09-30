El futuro del trabajo a distancia: Lo que hay que saber

En 2017 y 2018, aproximadamente un 25 % de la población trabajaba desde casa, al menos ocasionalmente, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas de Trabajo de Estados Unidos. Un estudio de Global Workforce Analytics y FlexJobs de 2017 indicó que el número de trabajadores remotos había aumentado un 115 % en la década anterior. En 2019, una encuesta colectiva de Slack y la empresa de investigación de mercados GlobalWebIndex, reveló que el 75 % de los empleados cualificados trabajaban en remoto en determinadas circunstancias.

Sin embargo, ni siquiera este gran aumento del teletrabajo desde casa podría habernos preparado para la pandemia que asoló el planeta en 2020 y para los cambios a largo plazo que se dieron en el trabajo a consecuencia de ella. Esto es lo que debes saber sobre el futuro del trabajo en remoto.

¿A qué velocidad está creciendo el trabajo en remoto en la actualidad?

En marzo de 2020, las oficinas cerraron de la noche a la mañana. En medio de las órdenes de cierre y la incertidumbre generalizada, casi todas las empresas con capacidad para trabajar a distancia lo hicieron. Sería poco realista mirar atrás hacia el principio de la pandemia y esperar que esas circunstancias se apliquen hoy en día. Seguramente las cosas volverían a la normalidad cuando llegasen las vacunas y se levantaran las órdenes de cierre. ¿O no?

En junio de 2020, PwC realizó una encuesta que obtuvo unos resultados sorprendentes. Aunque las vacunas aún no estaban disponibles, muchos estados levantaron las órdenes de cierre más estrictas, haciendo que los empresarios y trabajadores mirasen hacia el futuro. En ese momento, el 98 % de los empleados afirmaron que la mayoría de los miembros de sus equipos trabajaban a distancia al menos un día a la semana. Por otro lado, un 89 % de los empresarios esperaban que muchos de sus trabajadores continuasen trabajando desde casa al menos un día a la semana. Entre ellos, un 83 % quería que continuasen trabajando a distancia. Incluso en aquella época relativamente temprana, se estaba dando un cambio a largo plazo en el teletrabajo desde casa.

Avancemos hasta el verano de 2021, seis meses después de la llegada de la vacuna. Una encuesta de FlexJobs mostró que a los empleados les encantaba el trabajo a distancia y no pensaban renunciar a él. De hecho, el 58 % de ellos dijo que quería un puesto totalmente a distancia. Otro 39 % estaba interesado en tener un contrato híbrido. Mientras que el 42 % afirmó que sus jefes esperaban que volvieran a la oficina a tiempo completo, lo que significa que el 58 % de las empresas no tenía esos planes.

Esto ocurrió justo en torno a la Gran Dimisión, también conocida como Big Quit. Según Forbes, 4 millones de empleados dimitieron en abril de 2021, sobre todo en los sectores peor pagados. La tendencia empezó a extenderse a los empleados cualificados. En mayo de ese año, un estudio de Bloomberg mostró que el 39 % de los trabajadores de oficina en general y el 49 % de los trabajadores milenial y de la generación Z estaban dispuestos a dimitir si sus jefes no les ofrecían opciones flexibles de teletrabajo a largo plazo. Está claro que el trabajo remoto ha llegado para quedarse.

¿Por qué está ganando tanta popularidad el trabajo a distancia?

Hay muchas razones, pero la más importante es muy sencilla: los cierres sin precedentes que provocó el Covid-19 permitieron a todos, incluidos los empleados, experimentar el trabajo a distancia de primera mano. Y para sorpresa de muchos, fue un gran éxito. Una encuesta de PwC de diciembre de 2021 reveló que el 83 % de los empleados pensaban que el trabajo a distancia era un éxito.

Para los empleados, trabajar en remoto les ofrecía una mayor calidad de vida. Podían hacer la colada mientras estaban en una conferencia, recoger a los niños del colegio o ir a dar un paseo después de comer. No tenían que gastar tiempo ni dinero en desplazamientos, ni arriesgarse a exponerse al Covid (o a otros virus que se extienden rápidamente en las oficinas).

Cómo pueden estar al día los empresarios

El cambio al trabajo a distancia también tuvo su complicación. ¿Recuerdas aquellas primeras reuniones por vídeo, en las que los fallos técnicos provocaban caídas, los niños aparecían por detrás en momentos importantes y más de uno se dio cuenta de que los pantalones de pijama no son buena idea si tienes que ponerte de pie delante de la cámara? Pero hemos aprendido y nos hemos adaptado. Esto es lo que pueden hacer los empresarios para fomentar el trabajo a distancia:

Pedir sugerencias. El trabajo a distancia e híbrido no se ajusta igual para todos. Primero debes saber qué quiere cada persona y buscar el modo de satisfacer las distintas necesidades.

Replantearse el éxito. La flexibilidad es parte del atractivo del trabajo a distancia, debes centrarte en los resultados más que en las horas trabajadas.

El trabajo a distancia e híbrido no se ajusta igual para todos. Primero debes saber qué quiere cada persona y buscar el modo de satisfacer las distintas necesidades. Replantearse el éxito. La flexibilidad es parte del atractivo del trabajo a distancia, debes centrarte en los resultados más que en las horas trabajadas. Crear raíles. No puedes microgestionar a los trabajadores a distancia. Pero puedes establecer requisitos claros, como plazos de entrega e informes regulares.

No puedes microgestionar a los trabajadores a distancia. Pero puedes establecer requisitos claros, como plazos de entrega e informes regulares. Ofrecer ayuda. Ofrece a los empleados las herramientas que necesiten para trabajar y responde a sus preguntas lo antes posible. Aumenta las vías de comunicación y mantenlas abiertas.

Ofrece a los empleados las herramientas que necesiten para trabajar y responde a sus preguntas lo antes posible. Aumenta las vías de comunicación y mantenlas abiertas. Céntrate en la colaboración. Los equipos a distancia e híbridos necesitan varias herramientas de colaboración, como los software para videoconferencias o las herramientas para compartir documentos.

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