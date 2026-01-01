El blog de Slack
Colaboración
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Collaborative Intelligence: People and AI Working Smarter Together
Still thinking, “Humans or AI?” Let’s shift the narrative to “Humans and AI.”
The 3 Conversations You Should Be Having with Your Team to Drive AI Adoption
Follow this research-backed playbook from Slack’s Workforce Lab to help your team get the most out of AI tools.
Optimiza la productividad de tu equipo con estas herramientas de gestión de flujos de trabajo
Esta rápida guía sobre las mejores herramientas de gestión de flujos de trabajo te ayudará a dar con la mejor manera de optimizar los procesos de tu organización
Comunicación efectiva: qué es, características, tipos y ejemplos
La comunicación efectiva permite transmitir ideas, emociones, información, órdenes y conocimientos de manera comprensible e inequívoca.
Co-creación: qué es y cómo aplicarla en tu equipo de trabajo
La co-creación representa un modo de trabajar en el que todo el equipo participa simultáneamente en el proceso aportando sus conocimientos.
Innovación abierta: qué es y cómo aplicarla en tu equipo
La innovación abierta implica una conexión entre distintas áreas dispuestas a colaborar, dejarse ayudar y compartir información y conocimientos.
Mejora continua en equipo: dinamiza tu colaboración
Cómo aplicar la mejora continua en tu equipo con dinámicas simples e impacto real.