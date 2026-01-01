Ilustración de cuatro compañeros trabajando juntos con el logotipo de Slack en el centro.
COLABORACIONES

Mejora tu forma de trabajar a través de Slack

Únete a los líderes en software, seguridad y consultoría en su misión de ayudar a los equipos a conseguir la máxima productividad y transformar sus empresas con Slack.

¿Quieres ser uno de nuestros socios asesores?
Regístrate en la Comunidad de socios de Salesforce.

El programa de socios

Nuestros socios ofrecen una variedad de herramientas, servicios y soluciones para ayudar a los equipos a conseguir la máxima productividad.

Aumenta la productividad

Trabaja más rápido y sin distracciones incorporando las herramientas diarias de tus equipos a Slack.

Mejora la eficiencia

Aprovecha las capacidades de nuestros socios para adoptar mejores formas de colaborar dentro y fuera de tu organización.

Amplía tu inversión en tecnología

Conecta Slack fácilmente a tu arquitectura de TI con nuestra plataforma abierta.

Te presentamos a nuestros socios de software

Slack se integra de maravilla con las herramientas que tu equipo utiliza. Empieza a optimizar todos tus proyectos en un mismo sitio, desde la automatización de finanzas y marketing hasta la productividad y las videoconferencias.

Consulta Slack Marketplace

Logotipo de Atlassian

Atlassian

Un conjunto de herramientas de productividad que ayuda a los equipos a trabajar juntos de manera más inteligente y rápida, y que incluye Jira, Confluence, Bitbucket y Trello.

Logotipo de AWS

AWS

Una completa plataforma en la nube ampliamente adoptada que ofrece servicios multifunción de centros de datos de todo el mundo.

Logotipo de Box

Box

Una plataforma segura para la gestión de contenido, los flujos de trabajo y la colaboración.

Logotipo de DocuSign

DocuSign

El principal proveedor de firmas electrónicas que ahora ayuda a las organizaciones a automatizar y conectar todo el proceso del acuerdo.

Logotipo de Google Workspace

Google Workspace

Un conjunto de aplicaciones que te permiten ahorrar tiempo para estar al día con tu agenda, colaborar en archivos, actualizar tu estado y más.

Logotipo de PagerDuty

PagerDuty

Una plataforma líder de gestión de operaciones digitales que ofrece información impulsada por datos en tiempo real para equipos de DevOps, ITOps y SecOps.

Logotipo de Workday

Workday

El principal sistema ERP para gestión financiera, recursos humanos y planificación.

Logotipo de Zoom

Zoom

Una moderna plataforma de comunicación por vídeo que unifica reuniones, webinarios, salas de conferencias y comunicación telefónica.

Te presentamos a nuestros socios asesores

Explora el ecosistema de socios de Salesforce y descubre asesores certificados de Slack que te ayudarán a mejorar la eficiencia y la productividad de tus equipos.

Conoce a nuestros socios certificados de Slack

Logo de Accenture

Accenture

Reinventamos las experiencias humanas que generan el crecimiento y agilizan la obtención de valor.

Logotipo de Capgemini

Capgemini

Apuesta por la colaboración con las empresas para transformar y gestionan sus negocios aprovechando el poder la tecnología y de la plataforma de Slack.

Logotipo de Deloitte

Deloitte Digital

Ayudamos a acelerar los resultados de empresas internacionales de cualquier sector para transformar la colaboración con Slack.

Logotipo de IBM

IBM

Con la unión de fuerzas entre Slack y Salesforce, se pueden crear flujos de trabajo modernos e inteligentes que aportarán beneficios a todo tipo de organizaciones.

Logotipo de KPMG

KPMG

Acelera la transformación empresarial con una amplia experiencia en el sector y el marco de transformación digital de KPMG centrado en el cliente. “Conexión. Potencia. Confianza”.

PWC logo

PwC

Combinación de conocimientos avanzados del sector, transformación de plantillas y gestión del cambio para fomentar la evolución de la colaboración con Slack a través de la experiencia humana y la tecnología.

Logo de Silverline CRM

Silverline

Aprovechar la potencia de Slack y Salesforce permitirá crear soluciones que generen resultados empresariales reales y optimizar el "trabajo que hay detrás del trabajo"

Logotipo de Slalom

Slalom

Se centra en la estrategia, la tecnología y la transformación de las empresas para redefinir los límites de lo posible y crear el futuro con Slack.

Te presentamos a nuestros socios de seguridad y cumplimiento normativo

Prevención de pérdida de datos. Gestión de identidad. eDiscovery. Ofrecemos integraciones para cada necesidad, con socios líderes en seguridad y cumplimiento normativo a tu disposición.

Descubre nuestras aplicaciones de seguridad

Logotipo de Microsoft

Aplicaciones de Defender for Cloud

Agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) que proporciona visibilidad multifunción, control sobre el recorrido y el análisis de datos para identificar y combatir las ciberamenazas.

Logotipo de Global Relay

Global Relay

Presta de almacenamiento, mensajería, supervisión, gobierno de la información y descubrimiento electrónico de comunicaciones electrónicas conformes.

Logotipo de McAfee

McAfee

Ofrece protección en tiempo real para datos empresariales y usuarios en todos los servicios en la nube.

Logo de Netskope

Netskope

Prevención de pérdida de datos (DLP) líder en el sector con compatibilidad e inspección del contenido independiente del idioma.

Logotipo de Okta

Okta

Plataforma de gestión de identidad basada en la nube que ofrece inicio de sesión único, autenticación multifactor, gestión del ciclo de vida (gestión de usuarios) y mucho más.

Logotipo de Symantec

Symantec

Solución integrada de seguridad en la nube que ofrece servicios de prevención de pérdida de datos (DLP) y de agente de seguridad de acceso a la nube (CASB).

Logotipo de Splunk

Splunk

La primera plataforma Data-to-Everything™ del mundo que fortalece los equipos de seguridad, TI y DevOps para transformar sus organizaciones con datos de cualquier fuente y en cualquier espacio de tiempo.

Logotipo de Zscaler

Zscaler

Posibilita la transformación digital segura mediante el rediseño de la seguridad de red tradicional y capacita a las empresas para trabajar de forma segura desde cualquier lugar.

¿Quieres convertirte en socio?

Hazte socio de Slack