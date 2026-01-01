Mejora tu forma de trabajar a través de Slack
Únete a los líderes en software, seguridad y consultoría en su misión de ayudar a los equipos a conseguir la máxima productividad y transformar sus empresas con Slack.
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El programa de socios
Nuestros socios ofrecen una variedad de herramientas, servicios y soluciones para ayudar a los equipos a conseguir la máxima productividad.
Aumenta la productividad
Trabaja más rápido y sin distracciones incorporando las herramientas diarias de tus equipos a Slack.
Mejora la eficiencia
Aprovecha las capacidades de nuestros socios para adoptar mejores formas de colaborar dentro y fuera de tu organización.
Amplía tu inversión en tecnología
Conecta Slack fácilmente a tu arquitectura de TI con nuestra plataforma abierta.
Te presentamos a nuestros socios de software
Slack se integra de maravilla con las herramientas que tu equipo utiliza. Empieza a optimizar todos tus proyectos en un mismo sitio, desde la automatización de finanzas y marketing hasta la productividad y las videoconferencias.
Atlassian
Un conjunto de herramientas de productividad que ayuda a los equipos a trabajar juntos de manera más inteligente y rápida, y que incluye Jira, Confluence, Bitbucket y Trello.
AWS
Una completa plataforma en la nube ampliamente adoptada que ofrece servicios multifunción de centros de datos de todo el mundo.
Box
Una plataforma segura para la gestión de contenido, los flujos de trabajo y la colaboración.
DocuSign
El principal proveedor de firmas electrónicas que ahora ayuda a las organizaciones a automatizar y conectar todo el proceso del acuerdo.
Google Workspace
Un conjunto de aplicaciones que te permiten ahorrar tiempo para estar al día con tu agenda, colaborar en archivos, actualizar tu estado y más.
PagerDuty
Una plataforma líder de gestión de operaciones digitales que ofrece información impulsada por datos en tiempo real para equipos de DevOps, ITOps y SecOps.
Workday
El principal sistema ERP para gestión financiera, recursos humanos y planificación.
Zoom
Una moderna plataforma de comunicación por vídeo que unifica reuniones, webinarios, salas de conferencias y comunicación telefónica.
Asana
Una herramienta de gestión que ayuda a los equipos a organizar su trabajo, desde proyectos pequeños hasta iniciativas estratégicas.
Dropbox
El espacio de trabajo inteligente que reúne todo el contenido de un equipo con sus herramientas preferidas.
ServiceNow
Una plataforma basada en la nube con soluciones que ofrecen flujos de trabajo digitales y que mejoran el mundo laboral para los trabajadores.
Zendesk
Un servicio de atención al cliente y un conjunto de herramientas de interacción que ayuda a las empresas a comprender y atender mejor a sus clientes.
Te presentamos a nuestros socios asesores
Explora el ecosistema de socios de Salesforce y descubre asesores certificados de Slack que te ayudarán a mejorar la eficiencia y la productividad de tus equipos.
Accenture
Reinventamos las experiencias humanas que generan el crecimiento y agilizan la obtención de valor.
Capgemini
Apuesta por la colaboración con las empresas para transformar y gestionan sus negocios aprovechando el poder la tecnología y de la plataforma de Slack.
Deloitte Digital
Ayudamos a acelerar los resultados de empresas internacionales de cualquier sector para transformar la colaboración con Slack.
IBM
Con la unión de fuerzas entre Slack y Salesforce, se pueden crear flujos de trabajo modernos e inteligentes que aportarán beneficios a todo tipo de organizaciones.
KPMG
Acelera la transformación empresarial con una amplia experiencia en el sector y el marco de transformación digital de KPMG centrado en el cliente. “Conexión. Potencia. Confianza”.
PwC
Combinación de conocimientos avanzados del sector, transformación de plantillas y gestión del cambio para fomentar la evolución de la colaboración con Slack a través de la experiencia humana y la tecnología.
Silverline
Aprovechar la potencia de Slack y Salesforce permitirá crear soluciones que generen resultados empresariales reales y optimizar el "trabajo que hay detrás del trabajo"
Slalom
Se centra en la estrategia, la tecnología y la transformación de las empresas para redefinir los límites de lo posible y crear el futuro con Slack.
Adesso
Utilizar Slack y marcos de administración de cambios completos para optimizar los procesos empresariales y los programas de comunicación en diferentes sectores.
Atrium
Aconseja, implementa y amplía los análisis de datos y las soluciones de IA gracias a la combinación de las capacidades de la ciencia de datos con la sabiduría de expertos de la industria y de Slack.
Globant
Espíritu de superación como socio de nivel de Salesforce Summit en 18 países y transforma las organizaciones para prepararlas para un futuro digital y cognitivo con Slack.
MHP
Reinventar el futuro de la movilidad y la fabricación creando experiencias completas para empleados y rediseñar el trabajo a través de la colaboración.
NeuraFlash
Permite a las organizaciones automatizar, implementar y personalizar soluciones con Slack y Salesforce Customer 360 para mejorar su eficiencia y la satisfacción de sus clientes.
Nextview
Combinamos conocimientos empresariales exhaustivos con la experiencia en diseño de Slack y Salesforce para transformar digitalmente los negocios y fomentar el enfoque en el cliente.
Robots & Pencils
Crea aplicaciones e integraciones en la plataforma de Slack para impulsar la innovación digital y la colaboración efectiva en toda la empresa.
Te presentamos a nuestros socios de seguridad y cumplimiento normativo
Prevención de pérdida de datos. Gestión de identidad. eDiscovery. Ofrecemos integraciones para cada necesidad, con socios líderes en seguridad y cumplimiento normativo a tu disposición.
Aplicaciones de Defender for Cloud
Agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) que proporciona visibilidad multifunción, control sobre el recorrido y el análisis de datos para identificar y combatir las ciberamenazas.
Global Relay
Presta de almacenamiento, mensajería, supervisión, gobierno de la información y descubrimiento electrónico de comunicaciones electrónicas conformes.
McAfee
Ofrece protección en tiempo real para datos empresariales y usuarios en todos los servicios en la nube.
Netskope
Prevención de pérdida de datos (DLP) líder en el sector con compatibilidad e inspección del contenido independiente del idioma.
Okta
Plataforma de gestión de identidad basada en la nube que ofrece inicio de sesión único, autenticación multifactor, gestión del ciclo de vida (gestión de usuarios) y mucho más.
Symantec
Solución integrada de seguridad en la nube que ofrece servicios de prevención de pérdida de datos (DLP) y de agente de seguridad de acceso a la nube (CASB).
Splunk
La primera plataforma Data-to-Everything™ del mundo que fortalece los equipos de seguridad, TI y DevOps para transformar sus organizaciones con datos de cualquier fuente y en cualquier espacio de tiempo.
Zscaler
Posibilita la transformación digital segura mediante el rediseño de la seguridad de red tradicional y capacita a las empresas para trabajar de forma segura desde cualquier lugar.
Aware
Ofrece una gobernanza todo en uno, descubrimiento electrónico, DLP y una plataforma de inteligencia que elimina el riesgo, analiza la opinión de la organización y brinda información auténtica.
Exterro
Automatiza las complejas interconexiones de descubrimiento electrónico, privacidad, legalidad, investigaciones digitales, ciberseguridad, conformidad y gobierno de la información.
Hanzo Hold
La plataforma para empresas Hanzo se creó sobre los cimientos de la defensa legal y se considera una referencia en recopilación, protección y análisis de eDiscovery y cumplimiento normativo.
Cumplimiento de Microsoft 365
Ofrece soluciones inteligentes de gestión de riesgos y cumplimiento para ayudar a tu organización a evaluar los riesgos de cumplimiento, tratar y proteger datos confidenciales y responder a los requisitos normativos.
Microsoft Intune
Forma parte de Microsoft Endpoint Manager y es líder en gestión de endpoints unificada y basada en la nube, desarrollada para proteger los datos y las experiencias de los clientes para el mundo laboral híbrido de hoy en día.
Onna
Un punto de acceso a la información central que conecta cualquier fuente de datos para ofrecer una experiencia de búsqueda y gestión optimizada y simplificada.
Relativity
Software de e-Discovery que ofrece las herramientas necesarias para gestionar litigios, investigaciones y solicitudes gubernamentales.
Smarsh
Principal proveedor de archivado de datos que ofrece soluciones especializadas de captura, archivado y detección en una variedad de canales de comunicación.
Theta Lake
Theta Lake se integra a la perfección con Slack para automatizar cualquier proceso, desde una captura integral hasta el archivo compatible a largo plazo, pasando por eDiscovery, supervisión y detección de riesgos.
Veritas
Ofrece protección y almacenamiento de datos e información para simplificar la gestión de datos y garantizar una protección completa de los datos cruciales de la empresa.