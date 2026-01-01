Plantillas

La forma más rápida de trabajar, desde el inicio hasta el final

Empieza con ventaja cada proyecto, programa y proceso gracias a las plantillas de Slack.

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Simple y eficiente

Una forma más sencilla de empezar a trabajar

A veces, lo más complicado del trabajo es dar los primeros pasos. Con las plantillas, tus canales, canvas, listas y flujos de trabajo vienen prediseñados y listos para usar, para que tú y tu equipo podáis comenzar al instante.

Rápido y práctico

Tenemos la plantilla que necesitas

Las plantillas se crearon para los casos de uso más comunes de todas las líneas de negocio. Así que, tanto si estás gestionando un proyecto como priorizando solicitudes de ayuda, puedes ponerte manos a la obra sin tener que empezar de cero.

Personalizar y repetir

Tus plantillas, a tu estilo

Las plantillas se pueden personalizar por completo, así que puedes adaptarlas al trabajo que realizas. Después, guárdalas en la biblioteca de plantillas de tu empresa, para que tus compañeros de equipo y tú podáis utilizarlas una y otra vez.

Logotipo de Slalom

“La nueva solución de plantillas es revolucionaria, ya que reúne las funciones más potentes de Slack, desde canales hasta flujos de trabajo, para que nuestros equipos puedan comenzar a trabajar mucho más rápido”.

Christine McHone

Líder del sector tecnológico, Slalom

Todo tipo de plantillas para todo tipo de equipos

Da igual lo que hagas, las plantillas pueden ayudarte a hacerlo más rápido.

Plantillas para ayudar a los equipos de ventas
Plantillas para ayudar a los equipos de marketing
Plantillas para ayudar a coordinar proyectos
Plantillas para ayudar a los equipos de TI

Ventas

Resume y organiza los equipos de cuentas para cerrar negociaciones con rapidez.

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Plantillas para ayudar a los equipos de ventas

Marketing

Lleva a cabo una campaña exitosa, desde el inicio hasta el final.

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Plantillas para ayudar a los equipos de marketing

Gestión de proyectos

Crea, supervisa y gestiona los proyectos con facilidad.

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Plantillas para ayudar a coordinar proyectos

TI

Haz que la gestión de las solicitudes sea más eficiente, a escala.

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Plantillas para ayudar a los equipos de TI

Las empresas más innovadoras gestionan sus negocios en Slack

  • Capital One
  • IBM
  • Spotify Advertising
  • Box
  • OpenAI
  • Rivian

Las plantillas son solo el comienzo

Una ilustración muestra plantillas para ventas, marketing, gestión de proyectos y asignación de recursos en Slack.
Blog

Descubre las plantillas de Slack: la forma más rápida de empezar a trabajar

Ilustración de Slack canvas en producto
Blog

Slack canvas es una nueva forma de potenciar tu plataforma de productividad inteligente

Imagen de las listas de Slack en acción
Blog

Convierte tus conversaciones en trabajo con las listas de Slack

Imagen con ejemplos de flujos de trabajo creados en Slack
Libro electrónico

Te enseñamos cómo nuestros clientes utilizan el creador de flujos de trabajo

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Preguntas frecuentes

Slack proporciona plantillas individuales para canvas, listas y flujos de trabajo. Hemos agrupado las plantillas según proyectos y necesidades empresariales comunes, para que puedas comenzar a trabajar más rápido.

Las plantillas están disponibles en todos los planes de pago de Slack.

En la biblioteca de plantillas, puedes encontrar plantillas prediseñadas para todo, desde campañas de marketing hasta la incorporación de empleados. Además, no dejamos de ampliar la colección.

Por supuesto. Los clientes del plan Enterprise pueden personalizar una solución con plantillas y publicarla en su biblioteca interna de plantillas, lo que facilita encontrarla y utilizarla de un proyecto a otro.

Ahora no, pero se crearán plantillas con IA en el futuro. Dicho esto, aun así, los equipos pueden aprovechar la IA en cualquier canal nuevo que creen utilizando una plantilla, al igual que lo harían en cualquier otro canal.

Elige una forma de trabajar mejor

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