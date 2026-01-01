La forma más rápida de trabajar, desde el inicio hasta el final
Empieza con ventaja cada proyecto, programa y proceso gracias a las plantillas de Slack.Ver plantillas
Una forma más sencilla de empezar a trabajar
A veces, lo más complicado del trabajo es dar los primeros pasos. Con las plantillas, tus canales, canvas, listas y flujos de trabajo vienen prediseñados y listos para usar, para que tú y tu equipo podáis comenzar al instante.
Tenemos la plantilla que necesitas
Las plantillas se crearon para los casos de uso más comunes de todas las líneas de negocio. Así que, tanto si estás gestionando un proyecto como priorizando solicitudes de ayuda, puedes ponerte manos a la obra sin tener que empezar de cero.
Tus plantillas, a tu estilo
Las plantillas se pueden personalizar por completo, así que puedes adaptarlas al trabajo que realizas. Después, guárdalas en la biblioteca de plantillas de tu empresa, para que tus compañeros de equipo y tú podáis utilizarlas una y otra vez.
“La nueva solución de plantillas es revolucionaria, ya que reúne las funciones más potentes de Slack, desde canales hasta flujos de trabajo, para que nuestros equipos puedan comenzar a trabajar mucho más rápido”.
Todo tipo de plantillas para todo tipo de equipos
Da igual lo que hagas, las plantillas pueden ayudarte a hacerlo más rápido.
Las empresas más innovadoras gestionan sus negocios en Slack
Las plantillas son solo el comienzo
Descubre las plantillas de Slack: la forma más rápida de empezar a trabajar
Slack canvas es una nueva forma de potenciar tu plataforma de productividad inteligente
Convierte tus conversaciones en trabajo con las listas de Slack
Te enseñamos cómo nuestros clientes utilizan el creador de flujos de trabajo
Preguntas frecuentes
Slack proporciona plantillas individuales para canvas, listas y flujos de trabajo. Hemos agrupado las plantillas según proyectos y necesidades empresariales comunes, para que puedas comenzar a trabajar más rápido.
Las plantillas están disponibles en todos los planes de pago de Slack.
En la biblioteca de plantillas, puedes encontrar plantillas prediseñadas para todo, desde campañas de marketing hasta la incorporación de empleados. Además, no dejamos de ampliar la colección.
Por supuesto. Los clientes del plan Enterprise pueden personalizar una solución con plantillas y publicarla en su biblioteca interna de plantillas, lo que facilita encontrarla y utilizarla de un proyecto a otro.
Ahora no, pero se crearán plantillas con IA en el futuro. Dicho esto, aun así, los equipos pueden aprovechar la IA en cualquier canal nuevo que creen utilizando una plantilla, al igual que lo harían en cualquier otro canal.