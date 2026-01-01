La ingeniería avanza con mayor rapidez en Slack
Entrega código de mayor calidad en menos tiempo haciendo que tus herramientas, tus compañeros de equipo y los cambios en el código confluyan en Slack.
Maximiza el tiempo de actividad con una respuesta ágil
Dirige alertas en tiempo real hacia los canales automáticamente
Lleva a cabo investigaciones paralelas para encontrar respuestas con rapidez
Crea una sola fuente de información para agilizar y facilitar los análisis
“Hemos reducido el tiempo medio de resolución a menos de cinco minutos. Ha tenido un gran éxito en un plazo de tiempo muy corto”.
Alinea a tu equipo y tus procesos
Incorpora la documentación a los canales para tomar decisiones fundamentadas antes de programar el código
Establece un único lugar para la revisión y comprobación del código
Integra herramientas para aumentar la visibilidad y la automatización de la implementación
“Los desarrolladores de hoy día trabajan más de forma horizontal que vertical y Slack contribuye a potenciar este método de trabajo”.
Mantén la productividad y la implicación
Pon al día a los desarrolladores nuevos con mayor rapidez mediante un registro de trabajo que se pueda consultar cómodamente
Automatiza las tareas rutinarias que aportan poco valor
Personaliza Slack con flujos de trabajo, aplicaciones y bots
El 53 %
de los desarrolladores usan Slack1
Más de 700 000
desarrolladores registrados activos diarios2
Más de 2600 integraciones y la cifra sigue aumentando
Slack se conecta con todas las herramientas que más te gustan, como es el caso de GitHub, Jenkins, Jira, PagerDuty, etc.
Preguntas frecuentes
Slack es popular entre los desarrolladores por un motivo: facilita su trabajo y les permite ser más productivos. Pueden elegir las herramientas que prefieran utilizar para implementaciones, pruebas, etc., e integrarlas en Slack. Esto aumenta el valor de sus tecnologías actuales y centraliza las discusiones de equipos.
Slack se puede personalizar hasta el infinito: los bots, los flujos de trabajo y las aplicaciones posibilitan que cada equipo pueda configurar Slack para adaptarlo a su propio ciclo de desarrollo. Descubre más motivos por los que a los equipos de ingeniería les gusta tanto Slack.
Añadir un bot a Slack es el modo más inteligente de aumentar la productividad del equipo. Para añadir bots, entra en el Slack Marketplace e instálalos en tu espacio de trabajo (es posible que tenga que hacerlo un administrador). Puedes incluso crear tus propios bots personalizados. Aquí encontrarás más información acerca de todo lo que pueden hacer los bots y cómo usarlos.
Slack permite a los equipos globales elegir la región donde se almacenarán ciertos tipos de datos en reposo. En la actualidad, Slack ofrece la residencia de datos en seis regiones: Alemania, Australia, Canadá, Francia, Japón y el Reino Unido. Consulta más información acerca de cómo funciona la residencia de datos en Slack.
Un espacio de trabajo de Slack es un centro compartido formado por canales, en el que los miembros del equipo se comunican y trabajan juntos. Puedes unirte a tantos espacios de trabajo de Slack como desees.
Los administradores de Slack pueden definir permisos para aquellas personas que tengan permiso para unirse a un espacio de trabajo, así como los archivos y mensajes a los que pueden acceder. También pueden elegir qué bots o aplicaciones están instalados. Consulta más información acerca de cómo comenzar a usar los espacios de trabajo de Slack.
Sí. Puedes hablar de temas confidenciales de forma segura dentro de Slack. Slack cuenta con diferentes métodos para proteger tu información, tus conversaciones y tus archivos. Slack ofrece seguridad para la empresa en cada capa de su software, para cumplir los requisitos de diferentes certificaciones de seguridad, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y más. Slack cumple con los requisitos del RGPD y se puede configurar de forma que cumpla los requisitos de la HIPAA y FINRA. Slack cuenta con la autorización de FedRAMP Moderate.
Además, Slack cuenta con funciones de seguridad, como la Administración de claves de cifrado, que permiten a los administradores controlar al detalle el cifrado de los datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir una notificación cuando se detecte una amenaza. Aquí podrás encontrar más información sobre el completo programa de seguridad de Slack.