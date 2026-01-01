Slack è popolare tra gli sviluppatori per un motivo: rende il loro lavoro più semplice e produttivo. Possono scegliere gli strumenti che preferiscono per distribuzioni, test e così via e integrarli in Slack. In questo modo il valore delle risorse tecnologiche esistenti aumenta e le discussioni dei team vengono centralizzate.

Slack è estremamente personalizzabile e ogni team può configurare Slack con bot, workflow e app per adattarlo al proprio ciclo di sviluppo. Scopri altri motivi per cui i team tecnici apprezzano Slack.