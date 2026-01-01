Le attività tecniche si svolgono più rapidamente in Slack
Distribuisci un codice migliore in minor tempo riunendo i tuoi strumenti, i membri del team e le modifiche al codice in Slack.
Ottimizza il tempo di attività con una risposta rapida
Invia automaticamente avvisi in tempo reale nei canali
Esegui verifiche parallele per trovare rapidamente le risposte
Crea un’unica fonte di verità per un’analisi semplice e veloce
“Abbiamo ridotto il tempo medio per la risoluzione a meno di cinque minuti. Si è trattato di un successo straordinario in un intervallo di tempo estremamente ridotto.”
Allinea team e processi
Porta la documentazione nei canali per prendere decisioni di pre-codifica informate
Stabilisci un unico punto per la revisione e il test del codice
Integra gli strumenti per incrementare la visibilità e l’automazione della distribuzione
“Fondamentalmente, gli sviluppatori di oggi lavorano più in orizzontale che in verticale e Slack rende possibile questo modo di lavorare”.
Coltiva produttività e coinvolgimento
Metti in pari i nuovi sviluppatori più velocemente con una documentazione di lavoro comprovata
Automatizza le attività di routine di basso valore
Personalizza Slack con workflow, app e bot
53%
degli sviluppatori utilizzano Slack1
Più di 700.000
sviluppatori registrati attivi al giorno2
Più di 2.600 integrazioni e tante altre in arrivo
Slack si connette con tutti i tuoi strumenti preferiti, come GitHub, Jenkins, Jira, PagerDuty e altri ancora.
Domande frequenti
Slack è popolare tra gli sviluppatori per un motivo: rende il loro lavoro più semplice e produttivo. Possono scegliere gli strumenti che preferiscono per distribuzioni, test e così via e integrarli in Slack. In questo modo il valore delle risorse tecnologiche esistenti aumenta e le discussioni dei team vengono centralizzate.
Slack è estremamente personalizzabile e ogni team può configurare Slack con bot, workflow e app per adattarlo al proprio ciclo di sviluppo. Scopri altri motivi per cui i team tecnici apprezzano Slack.
L’aggiunta di un bot a Slack è un modo efficace di aumentare la produttività dei team. Per aggiungere i bot, vai in Slack Marketplace e installali nella tua area di lavoro (potrebbe essere necessario rivolgersi a un amministratore). In alternativa, puoi creare bot personalizzati. Ecco ulteriori informazioni su cosa possono fare i bot e su come utilizzarli.
Slack consente ai team globali di scegliere l’area geografica in cui conservare alcuni tipi di dati inattivi. Al momento Slack offre sei aree geografiche per la residenza dei dati: Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone e Regno Unito. Scopri di più su come funziona la residenza dei dati in Slack.
Un’area di lavoro di Slack è un hub condiviso costituito da canali in cui i membri di un team possono comunicare e collaborare. Puoi entrare in tutte le aree di lavoro che desideri.
Gli amministratori di Slack possono impostare le autorizzazioni per stabilire a chi è consentito entrare in un’area di lavoro e definire i file e i messaggi a cui è possibile accedere. Possono anche scegliere i bot o le app da installare. Scopri di più su come iniziare a utilizzare le aree di lavoro di Slack.
Sì. In Slack, puoi discutere informazioni riservate in modo sicuro. Slack garantisce la protezione dei tuoi file e delle tue informazioni e conversazioni in molti modi diversi. Offre sicurezza di livello enterprise completa, aderendo a più certificazioni di conformità, tra cui SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 e altre ancora. Slack rispetta il regolamento GDPR e può essere configurato per la conformità agli standard HIPAA e FINRA. Dispone di autorizzazione FedRAMP Moderate.
Slack offre inoltre funzioni di sicurezza, come Enterprise Key Management, che consentono agli amministratori un controllo dettagliato sulla crittografia dei dati. Puoi anche integrare i tuoi strumenti per la sicurezza con Slack, per ricevere una notifica istantanea qualora venga rilevata una minaccia. Scopri di più sul programma di sicurezza completo di Slack qui.