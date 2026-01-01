Profili utente e organigrammi completi con Atlas
Aiuta i team a capire con chi lavorano grazie ad Atlas di Slack, un’innovativa directory dei dipendenti che offre utili informazioni contestuali sui colleghi.
Aiuta i team a capire con chi lavorano
Quando i membri del team condividono una maggiore comprensione reciproca, instaurano un clima di fiducia e lavorano più rapidamente insieme. Dalla visualizzazione delle affiliazioni e competenze degli utenti a un organigramma interattivo dinamico, Atlas di Slack aiuta i membri del team a comprendere rapidamente chi si trova all’altro capo delle loro relazioni di lavoro.
“I profili utente completi e gli organigrammi dinamici di Atlas svolgono un ruolo cruciale per aiutarci a promuovere connessioni migliori in un mondo ibrido.”
Gestione dei profili di livello aziendale
I sistemi aziendali, tra cui HRIS, popolano le informazioni chiave del profilo tramite SCIM, garantendo che i profili dei dipendenti siano sempre accurati e aggiornati. Gli amministratori possono inoltre consentire ai dipendenti di personalizzare alcune informazioni del profilo.
Il contesto giusto, sempre a portata di mano
Con Atlas di Slack, informazioni del profilo complete e ricercabili e un organigramma dinamico sono a portata di clic. Le persone possono individuare facilmente i colleghi con cui devono collaborare senza passare da uno strumento all’altro o uscire da Slack.
Più di un semplice elenco
Atlas di Slack non contiene solo nomi e volti, ma fornisce anche informazioni contestuali che tutti possono usare per lavorare insieme in modo efficace.
Profili utente personalizzabili
Le persone possono aggiungere interessi, progetti chiave e obiettivi di team per fornire contesto e connettersi tra loro.
Una fonte attendibile di informazioni sui dipendenti
I dati di profilo sincronizzati fanno di Atlas una fonte di verità per la struttura organizzativa e i rapporti gerarchici.
Un ritratto completo dell’organizzazione
Gli utenti di Slack possono vedere le informazioni del profilo di qualsiasi membro della loro organizzazione, anche di coloro che non usano ancora Slack.
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Domande frequenti
Per informazioni sui prezzi, rivolgiti al tuo account executive di Slack o contatta le vendite. Per ulteriori informazioni sui piani a pagamento di Slack, visita la nostra pagina dei prezzi.
Atlas di Slack è incluso nel piano Enterprise+ senza costi aggiuntivi. Atlas di Slack è anche disponibile come componente aggiuntivo a pagamento per i piani Business+.
Sì. Atlas di Slack è ideale per le organizzazioni aziendali e può essere configurato per incorporare i dati dai sistemi aziendali e creare profili completi per coloro che usano Slack e profili di sola visualizzazione per tutti gli altri membri dell’organizzazione. Gli utenti di Slack potranno vedere, cercare e accedere a questi profili di sola visualizzazione in Slack. Tuttavia, le funzioni che consentono la personalizzazione dei profili e la creazione di campi personalizzati non saranno disponibili per i dipendenti con profili di sola visualizzazione.
Sì. Atlas di Slack è completamente integrato con Slack e usa le stesse funzionalità di gestione dell’identità e sicurezza di livello aziendale che sono alla base della piattaforma Slack e incluse tramite integrazioni di terze parti.
Atlas di Slack è disponibile in tutti i mercati e tutte le lingue supportate da Slack.