Sì. Atlas di Slack è ideale per le organizzazioni aziendali e può essere configurato per incorporare i dati dai sistemi aziendali e creare profili completi per coloro che usano Slack e profili di sola visualizzazione per tutti gli altri membri dell’organizzazione. Gli utenti di Slack potranno vedere, cercare e accedere a questi profili di sola visualizzazione in Slack. Tuttavia, le funzioni che consentono la personalizzazione dei profili e la creazione di campi personalizzati non saranno disponibili per i dipendenti con profili di sola visualizzazione.