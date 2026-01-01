Rimani al passo con l’evoluzione dei media
In un mondo in cui le notizie viaggiano più rapidamente delle e-mail, l’utilizzo di Slack ti consente di tenere il passo con la storia e con la concorrenza.
Unisciti a queste importanti media company che utilizzano Slack per trasformare il proprio business
Produzione
Contenuto migliore e più rapido
Slack mantiene agile la tua organizzazione sia per team di 10 che di 10.000 persone.
I workflow accelerano il completamento del lavoro
Slack rafforza la tua agilità nella collaborazione con processi efficienti di gestione e approvazione dei progetti.
Unisci il tuo toolkit
Le integrazioni con i tuoi sistemi di gestione dei contenuti e con altre app di uso frequente consentono di automatizzare le attività di routine, assegnare rapidamente i compiti e sfruttare i dati per migliorare le prestazioni.
Collabora senza problemi con organizzazioni esterne
Con Slack Connect puoi coinvolgere le persone giuste, interne o esterne, in un’unica posizione.
“I momenti salienti degli eventi sportivi che richiedevano ore dalla creazione all’approvazione e alla distribuzione ora possono essere condivisi in tempo quasi reale tramite i nostri canali social, grazie a Slack”.
Trasparenza
Trasparenza alle tue condizioni
La trasparenza altamente personalizzabile in Slack consente di coinvolgere sempre le persone giuste, interne o esterne.
I canali sono il punto in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.
fotografi-indipendenti
Assegna rapidamente i progetti al tuo gruppo di collaboratori indipendenti
lancio-anteprima
Collabora direttamente con fornitori, clienti, associati e altri partner esterni in Slack Connect
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Canale privato in cui puoi collaborare liberamente per lanciare un prossimo programma ancora segreto
Gestione del cambiamento
Gestisci la trasformazione dell’organizzazione
Una chiara comunicazione in Slack mantiene la stabilità all’interno dell’organizzazione in un settore in costante e rapido cambiamento.
Tutti vedono gli annunci importanti
La comunicazione tramite i canali consente di creare relazioni equilibrate e di fiducia a livello di organizzazione.
Tieni traccia della cronologia fin dall’inizio
Le potenti funzioni di ricerca di Slack consentono di accedere facilmente a tutta la cronologia. Ciò significa che più utilizzi Slack, maggiore è il numero di informazioni disponibili.
Workflow
Automatizza i processi comuni
Con migliaia di integrazioni di terze parti, puoi monitorare le prestazioni del sito su PagerDuty, condividere istantaneamente documenti su Google Drive, inviare tweet e altro ancora, direttamente in Slack.Vedi tutte le integrazioni dell’app
Sei in buona compagnia
Milioni di persone in tutto il mondo hanno già scelto Slack per lavorare.
Incremento della consapevolezza del marchio di una media company con Slack
Servizio migliore e decisioni più rapide in un’agenzia globale
Collaborazioni migliori con Slack