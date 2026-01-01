Un microfono e una cassetta mostrano il panorama multimediale in rapida evoluzione.
Media

Rimani al passo con l’evoluzione dei media

In un mondo in cui le notizie viaggiano più rapidamente delle e-mail, l’utilizzo di Slack ti consente di tenere il passo con la storia e con la concorrenza.

Scopri come i leader dei diversi settori utilizzano Slack per:

Unisciti a queste importanti media company che utilizzano Slack per trasformare il proprio business

  • Time
  • Conde Nast
  • Economist
  • RGA
  • BBC

Produzione

Contenuto migliore e più rapido

Slack mantiene agile la tua organizzazione sia per team di 10 che di 10.000 persone.

In uno screenshot simulato, un canale per la coppa del mondo viene utilizzato per coordinare fotografie e creare un post di Twitter.
copertura-coppa-del-mondo
Alessia Rinaldi8:46Ciao @Dalila Vitali, la partita si gioca davvero sul filo di lana. Invia la foto del goal decisivo non appena è disponibile!
Dalila Vitali8:47
Foto goal decisivoJPG from Google Drive
ha caricato questo file: Foto goal decisivo
👀2🎊3
Alessia Rinaldi8:47Straordinario! Potremmo essere i primi a pubblicare il tweet, sarà fantastico per il coinvolgimento. Sto per incontrare i colleghi della sede centrale in Zoom, quindi li aggiornerò.
Invia messaggio su #copertura-coppa-del-mondo

  • I workflow accelerano il completamento del lavoro

    Slack rafforza la tua agilità nella collaborazione con processi efficienti di gestione e approvazione dei progetti.

  • Unisci il tuo toolkit

    Le integrazioni con i tuoi sistemi di gestione dei contenuti e con altre app di uso frequente consentono di automatizzare le attività di routine, assegnare rapidamente i compiti e sfruttare i dati per migliorare le prestazioni.

  • Collabora senza problemi con organizzazioni esterne

    Con Slack Connect puoi coinvolgere le persone giuste, interne o esterne, in un’unica posizione.

“I momenti salienti degli eventi sportivi che richiedevano ore dalla creazione all’approvazione e alla distribuzione ora possono essere condivisi in tempo quasi reale tramite i nostri canali social, grazie a Slack”.

Trasparenza

Trasparenza alle tue condizioni

La trasparenza altamente personalizzabile in Slack consente di coinvolgere sempre le persone giuste, interne o esterne.

In uno screenshot simulato, un nuovo canale pilota viene utilizzato per postare nuove modifiche allo script.
nuovo-canale-anteprima-giugno
Maurizio Lombardo15:41@Dalila Vitali ecco il mio contributo alla scena finale. Inviami le tue opinioni nei commenti.
Script episodio in anteprima V3Document from Google Drive
ha caricato questo file: Script episodio in anteprima V3
👍3
Dalila Vitali15:45Mi piace quello che hai fatto con il personaggio di Alice. Lascio le mie opinioni nei commenti.
🙌1
Lucrezia Romano15:46Grazie, @Maurizio Lombardo! Sarà fantastico riconsiderare tutto domani durante la sessione di lavoro con i nostri addetti alla produzione.
Invia messaggio su #nuovo-canale-anteprima-giugno
Collabora apertamente o lavora in modo confidenziale nei canali
Cosa sono i canali?

I canali sono il punto in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.

:
  • fotografi-indipendenti

    Assegna rapidamente i progetti al tuo gruppo di collaboratori indipendenti

  • lancio-anteprima

    Collabora direttamente con fornitori, clienti, associati e altri partner esterni in Slack Connect

  • nuovo-canale-anteprima-giugno

    Canale privato in cui puoi collaborare liberamente per lanciare un prossimo programma ancora segreto

Gestione del cambiamento

Gestisci la trasformazione dell’organizzazione

Una chiara comunicazione in Slack mantiene la stabilità all’interno dell’organizzazione in un settore in costante e rapido cambiamento.

Esempio di utilizzo di ricerca universale
aggiornamento policy ferie
Cancella
Messaggi 1.609File 1.115Canali 0Persone 0
DaInConDataSolo i miei canaliTipo di fileEscludi app e workflow
Ordina: più rilevantiMostra: 20 risultati per pagina
annunci-globali— 19 set
Vincenzo Olivieri10:01
Ciao a tutti, sono entusiasta di sapere che Jane News è entrata a far parte di Azienda S.p.A. Ciò comporta alcune modifiche, quindi esaminate il file PDF aggiornato sulle nostre policy ferie.
❤️24 reazioni4 risposte
annunci— 26 gen
Paolo Ferri15:21
👋Ecco un aggiornamento alle policy ferie di Jane News di cui abbiamo parlato oggi a tutti.
Esempio di ricerca in un’area di lavoro Slack
  • Tutti vedono gli annunci importanti

    La comunicazione tramite i canali consente di creare relazioni equilibrate e di fiducia a livello di organizzazione.

  • Tieni traccia della cronologia fin dall’inizio

    Le potenti funzioni di ricerca di Slack consentono di accedere facilmente a tutta la cronologia. Ciò significa che più utilizzi Slack, maggiore è il numero di informazioni disponibili.

Workflow

Automatizza i processi comuni

Con migliaia di integrazioni di terze parti, puoi monitorare le prestazioni del sito su PagerDuty, condividere istantaneamente documenti su Google Drive, inviare tweet e altro ancora, direttamente in Slack.

Vedi tutte le integrazioni dell’app
Logo of Google Drive
Google Drive
File management
Logo of Twitter
Twitter
Social Media
Logo of Outlook Calendar
Outlook Calendar
Communication
Logo of PagerDuty
PagerDuty
Support
Logo of Jira Cloud
Jira Cloud
Communication
Logo of Zoom
Zoom
Communication

Sei in buona compagnia

Milioni di persone in tutto il mondo hanno già scelto Slack per lavorare.

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Incremento della consapevolezza del marchio di una media company con Slack

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Servizio migliore e decisioni più rapide in un’agenzia globale

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Collaborazioni migliori con Slack

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