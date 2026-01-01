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Domande frequenti
I modelli riuniscono il meglio di Slack con canali già creati, canvas, elenchi e workflow pronti per qualsiasi uso specifico. Coi modelli, tu e il tuo team potete accelerare il time-to-value, scalare i processi e aumentare la produttività.
I modelli sono disponibili in tutti i piani a pagamento di Slack, non sono un componente aggiuntivo. Per informazioni sui prezzi, visita la pagina dei prezzi.
I modelli di Slack aiutano te e il tuo team ad aumentare la produttività in ogni ambito dell’azienda grazie a soluzioni flessibili e scalabili che funzionano grazie ad automazioni per passare velocemente da un "foglio bianco" a un completamento del lavoro.
Sì, puoi creare dei modelli personalizzati per venire incontro alle tue esigenze. Gli amministratori nel piano Grid possono creare dei modelli personalizzati e pubblicarli in tutta l’organizzazione per uso interno.