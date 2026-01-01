Lavora in modo più rapido con i modelli

Elimina le congetture dal lavoro con modelli preconfigurati per qualsiasi progetto, programma o problema.

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Modelli in primo piano

Modelli selezionati per ogni esigenza del tuo team.

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Modello di gestione del progetto

Gestisci progetti di successo dall'inizio fino al momento del rilascio.
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Modello di feedback

Raccogli, dai la priorità, mantieni l'allineamento e rispondi più velocemente con il modello di feedback di Slack.
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Modello di elenco di controllo per l’onboarding

Raccogli tutte le informazioni importanti e le attività da svolgere nella prima settimana in un unico posto facilmente accessibile con il nostro modello di elenco di controllo per l'onboarding.
04/10

Modello di campagna di marketing

Promuovi il successo delle campagne con il nostro modello di marketing. Raggiungi gli obiettivi, rimani allineato e ottieni risultati in maniera facile.
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Modello di registro dei problemi

Ottieni un approccio semplificato per tenere traccia di bug e problemi con il modello di registro dei problemi di Slack.
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Starter kit per partner esterni

Parla, monitora e consegna risorse in unico luogo con qualsiasi tipo di partner esterno:agenzie, clienti e altri.
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Modello di registro delle vendite:

Organizza trattative, monitora le fasi della pipeline e misura le prestazioni in modo accurato
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Modello di appuntamento del team

Fornisci la trasparenza e la struttura di cui il tuo team ha bisogno per lavorare al meglio.
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Modello di modulo di richiesta di assistenza

Semplifica le richieste di assistenza con un modello di modulo di assistenza.
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Modello per le riunioni Individuali

Imposta obiettivi, monitora la crescita e condividi le risorse per semplificare lo sviluppo dei dipendenti.

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Stiamo avendo dei problemi a trovare un modello così preciso. Riproviamo, questa volta con meno filtri.
Mantieni il controllo sui compiti del tuo team con il nostro modello gratuito di tracker del progetto. Semplifica la pianificazione, monitora i progressi e gestisci le scadenze con facilità.
Modello di tracker del progetto
Stabilisci obiettivi, funzioni e metriche di successo, poi collabora e rifinisci i dettagli direttamente su Slack.
Modello per brief di progetto
Con il nostro modello di pianificazione trimestrale puoi organizzare, dare priorità, monitorare i progressi e semplificare il tuo processo di pianificazione trimestrale.
Modello di pianificazione trimestrale
Ottimizza le prestazioni del team con il nostro modello OKR. Stabilisci obiettivi chiari e monitora i risultati chiave per promuovere la crescita e il successo della tua organizzazione.
Modello obiettivi e risultati chiave (OKR)
Raccogli tutte le informazioni importanti e le attività da svolgere nella prima settimana in un unico posto facilmente accessibile con il nostro modello di elenco di controllo per l'onboarding.
Modello di elenco di controllo per l’onboarding
Dai il benvenuto ai dipendenti con un modello intuitivo che include attività, riunioni e risorse.
Modello di onboarding per i dipendenti
Gestisci progetti di successo dall'inizio fino al momento del rilascio.
Modello di gestione del progetto
Trasforma la tua sincronizzazione settimanale in un check-in veloce e produttivo grazie a un modello di agenda pronto all’uso.
Modello di agenda per riunioni settimanali
Imposta gli argomenti della riunione, prendi appunti e cattura gli elementi d'azione con il nostro modello di agenda per riunioni personalizzabile per una collaborazione efficiente del team.
Modello di agenda per riunioni
Mantieni tutte le risorse e i link utili in un unico posto.
Modello di guida alle risorse
Semplifica le richieste di assistenza con un modello di modulo di assistenza.
Modello di modulo di richiesta di assistenza
Gestisci le tue richieste di assistenza in un unico posto.
Modulo di richiesta di assistenza

Domande frequenti

I modelli riuniscono il meglio di Slack con canali già creati, canvas, elenchi e workflow pronti per qualsiasi uso specifico. Coi modelli, tu e il tuo team potete accelerare il time-to-value, scalare i processi e aumentare la produttività.

I modelli sono disponibili in tutti i piani a pagamento di Slack, non sono un componente aggiuntivo. Per informazioni sui prezzi, visita la pagina dei prezzi.

I modelli di Slack aiutano te e il tuo team ad aumentare la produttività in ogni ambito dell’azienda grazie a soluzioni flessibili e scalabili che funzionano grazie ad automazioni per passare velocemente da un "foglio bianco" a un completamento del lavoro.

Sì, puoi creare dei modelli personalizzati per venire incontro alle tue esigenze. Gli amministratori nel piano Grid possono creare dei modelli personalizzati e pubblicarli in tutta l’organizzazione per uso interno.