Come usare questo modello su Slack (istruzioni dettagliate)

L’onboarding dei nuovi dipendenti richiede tempo, organizzazione e un approccio ben strutturato. Il modello di onboarding per i dipendenti di Slack semplifica tutto con un framework digitale standardizzato che puoi personalizzare con attività, risorse, contatti e altre informazioni importanti. Ecco come iniziare.

Fai clic su “Usa modello” per aggiungere il modello al tuo sistema operativo Slack. Seleziona il modello di onboarding per i dipendenti dalla libreria e fai clic sul pulsante “Usa modello” in basso a sinistra.

Aggiungi attività e scadenze. Aggiungi un elenco di attività che il nuovo dipendente dovrà completare nella prima settimana. Usa un formato con elenco di controllo per monitorare facilmente i progressi.

Aggiungi riunioni ed eventi. Aggiungi sessioni di onboarding e riunioni obbligatorie, come l’orientamento, i documenti delle risorse umane, la configurazione IT, le presentazioni del team e le riunioni con i manager. Includi date, orari e sessioni ricorrenti.

Assegna esperti di onboarding. Usa @ per taggare i membri del team e creare connessioni velocemente. Fai clic sul nome visualizzato per aggiungere la scheda profilo del membro del team.

Crea workflow per aggiungere i nuovi dipendenti ai canali Slack più pertinenti. Aggiungi i nuovi dipendenti ai canali Slack più rilevanti (team, progetti e spazi sociali) con un solo click, grazie a un workflow che automatizza inviti ai canali e promemoria.

Condividi risorse sulla cultura aziendale. Incorpora link e video su cultura e valori aziendali, così i neoassunti potranno accedervi facilmente in un unico luogo. Puoi copiare e incollare nel modello qualsiasi link da Slack, YouTube o dal sito web della tua azienda per creare una scheda.

Cos’è un modello di onboarding?

Un modello di onboarding è un framework standardizzato che aiuta le organizzazioni ad accogliere e integrare i nuovi dipendenti. Organizza le attività e le risorse essenziali per i neoassunti durante i primi giorni, settimane e mesi di lavoro. Invece di creare un elenco di controllo per ogni neoassunto, i manager possono usare il modello come una guida all’onboarding dei dipendenti per tenere traccia di assegnazioni, scadenze e attività programmate, in modo che nulla venga trascurato.

Ecco i principali motivi per cui le aziende usano modelli di onboarding personalizzabili:

Coerenza. I modelli assicurano che ogni neoassunto abbia un’esperienza di onboarding eccellente, a prescindere dal reparto, dal responsabile o dalla data di inizio. Così viene tutelata la cultura aziendale e ci si assicura che non vengano persi passaggi critici.

Conformità. Un elenco di controllo standard per l’onboarding dei dipendenti aiuta i team delle risorse umane e i manager a monitorare la documentazione necessaria, le conferme sulle policy e la formazione obbligatoria. Garantire il completamento di queste attività può ridurre i rischi legali e preparare l’organizzazione a eventuali audit.

Soddisfazione dei dipendenti. Un processo di onboarding ben organizzato aiuta i neoassunti a sentirsi accolti, preparati e sicuri nei loro nuovi ruoli. Usare un modello di onboarding permette loro di connettersi coi membri del team, accedere facilmente alle risorse necessarie e trovare risposte alle loro domande.

Cosa includere in un modello di onboarding per i dipendenti

Un modello di onboarding completo include tutto il necessario per far sentire i neoassunti a proprio agio, connessi e produttivi. Ecco gli elementi essenziali da inserire.

Attività per la prima settimana

Comincia da un elenco di controllo delle azioni principali per garantire ai neoassunti un avvio di successo. Queste comprendono:

Orientamento

Documentazione

Informazioni sui benefit per i dipendenti

Setup dell’account e dell’attrezzatura

Revisioni delle policy

Formazione sulla conformità

Esperti di onboarding o mentori

Per ogni attività, aggiungi le scadenze e un referente che possa monitorare i progressi e rispondere alle domande.

Riunioni a cui partecipare

Elenca le sessioni e le riunioni di formazione obbligatorie, come l’orientamento con le risorse umane, le presentazioni del team, le riunioni con i manager e i principali collaboratori e qualsiasi formazione di reparto. Specifica bene quali riunioni sono obbligatorie e quali facoltative, includendo link al calendario o istruzioni per la pianificazione.

Esperti di onboarding

Affida a ogni neoassunto un mentore o un referente che possa rispondere alle domande e offrire supporto durante le prime settimane. Specifica il loro nome, il ruolo e come possono essere d’aiuto. Per esempio, un membro del team può aiutare con le domande sulla cultura aziendale e le presentazioni, mentre un referente IT è a disposizione per offrire assistenza tecnica.

Canali in cui entrare

Elenca i canali Slack in cui i neoassunti dovrebbero entrare subito. Categorizzali in diversi gruppi, come canali del team principale, spazi per progetti specifici di cui avranno bisogno per lavorare, canali di annunci a livello aziendale e canali sociali o dedicati all’integrazione culturale.

Risorse sulla cultura aziendale

Fornisci link alle risorse chiave, come il manuale aziendale, la guida ai benefit per i dipendenti, i valori e la mission dell’azienda e le informazioni sul suo funzionamento. Includi informazioni sugli eventi sociali, sui gruppi di risorse per i dipendenti e su altri modi in cui essi possono connettersi e costruire community all’interno dell’organizzazione.

Vantaggi dell’uso di un modello di onboarding per i dipendenti

I modelli di onboarding semplificano il processo di assunzione per tutti: dai team delle risorse umane che gestiscono molti nuovi assunti, ai manager che accolgono i primi membri del team, fino ai dipendenti che ricoprono un nuovo ruolo. Attraverso un piano d’azione dettagliato, i modelli di Slack ti aiuteranno a:

Garantire un’esperienza positiva durante la prima settimana

Ogni neoassunto seguirà gli stessi processi, riceverà le stesse informazioni chiave e saprà esattamente cosa aspettarsi durante la prima settimana. I dipendenti di diversi reparti o sedi avranno comunque la stessa esperienza di onboarding, e i manager non dovranno preoccuparsi di saltare passaggi importanti.

Migliorare la produttività e la fidelizzazione

Se i neoassunti hanno una tabella di marcia chiara per le prime settimane, diventano produttivi più rapidamente. Sapranno a chi chiedere aiuto, dove trovare le risorse e cosa significa avere successo nel loro ruolo. Questo approccio strutturato aiuta i dipendenti a sentirsi sicuri e competenti sin dal primo giorno, e può quindi diventare una strategia efficace di fidelizzazione degli stessi.

Ridurre il carico amministrativo

I modelli fanno risparmiare tempo concentrando tutte le attività di onboarding in un unico luogo. Invece di creare nuovi elenchi di controllo o cercare informazioni per ogni nuovo assunto, i manager possono semplicemente personalizzare un modello standard. I team delle risorse umane possono monitorare i progressi di più nuovi assunti allo stesso tempo, individuare rapidamente problemi e garantire il rispetto degli standard di conformità.

Cinque procedure consigliate per l’onboarding dei dipendenti su Slack

Un modello di onboarding per i dipendenti è un buon punto di partenza, ma deve essere accompagnato da una strategia di onboarding efficace. Ecco come sfruttarlo al meglio.

Aggiorna il modello con le risorse più recenti. Un modello obsoleto può generare confusione. Revisiona il modello di onboarding ogni trimestre per assicurarti che tutti i link funzionino, i nomi dei canali siano aggiornati e le informazioni di contatto siano corrette. Quando l’azienda aggiorna le policy, introduce nuovi strumenti o si ristruttura, aggiorna immediatamente il modello.

Incoraggia i manager o gli esperti di onboarding a partecipare sin da subito. Persino i migliori modelli di onboarding non possono sostituire le connessioni umane. Incoraggia i manager a contattare i nuovi assunti prima del primo giorno con un messaggio di benvenuto e informazioni utili per prepararsi. Gli esperti di onboarding dovrebbero presentarsi all’inizio della prima settimana e organizzare check-in regolari, invece di aspettare che i neoassunti facciano domande.

Usa Agentforce per offrire supporto ai nuovi membri del team. Forma i nuovi dipendenti sull’uso di Agentforce in Slack per supportarli e favorire la concentrazione sulle attività. Per esempio, potranno fare domande come: “Quali sono le mie attività di onboarding della terza settimana?” oppure “Cosa devo fare per completare la formazione ready-to-sell?” Agentforce aiuta i nuovi dipendenti anche a capire argomenti complessi, come le differenze tra i prodotti, attraverso risposte dettagliate e conversazionali.

Crea un equilibrio tra struttura e flessibilità per diversi ruoli e team. La coerenza è importante, ma un modello dovrebbe consentire personalizzazioni in base al ruolo, al reparto e all’esperienza del dipendente. Ad esempio, un tecnico di livello senior ha bisogno di risorse diverse rispetto a un coordinatore marketing junior. Crea un modello di base che includa gli elementi essenziali, e aggiungi poi sezioni specifiche per ruolo o reparto che i manager possano facilmente includere o escludere.

Chiedi feedback ai dipendenti. Includi sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti nel processo di onboarding, così da individuare problemi e migliorare l’esperienza. Per esempio, chiedi loro se il processo di onboarding era chiaro e coinvolgente, se i neoassunti si sentono a proprio agio con il loro ruolo e responsabilità e se si sono sentiti accolti come parte del team.

Inizia a utilizzare il modello di onboarding per i dipendenti di Slack

Un processo di onboarding attento getta le basi per il successo, il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti. Quando i neoassunti sanno cosa aspettarsi, hanno facile accesso alle risorse e si sentono parte del team fin dall’inizio, sono nelle condizioni ideali per avere successo. Il modello di onboarding per i dipendenti di Slack riunisce tutti questi elementi in un unico luogo. Questo modello raggruppa risorse e connessioni, garantendo che nulla venga tralasciato e che ogni neoassunto si senta parte del team.



Pronto a trasformare il tuo processo di onboarding? Usa il modello di onboarding per i dipendenti di Slack per iniziare a creare esperienze migliori già da oggi. [# /]