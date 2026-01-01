Como usar esse modelo no Slack (passo a passo)

A integração de novos funcionários exige tempo, organização e uma abordagem bem planejada. O modelo de integração de funcionários do Slack simplifica esse processo com uma estrutura digital padronizada que você pode personalizar com tarefas, recursos, contatos e outras informações importantes. Saiba como começar.

Clique em “Usar modelo” para adicionar esse modelo ao SO do Slack. Selecione o modelo de integração de funcionários na biblioteca e clique no botão “Usar modelo” no canto inferior esquerdo.

Adicione tarefas e prazos. Adicione uma lista de tarefas que o novo funcionário deve concluir durante a primeira semana. Use o formato de lista de verificação para acompanhar o progresso com facilidade.

Preencha as reuniões e os eventos. Adicione sessões de integração e reuniões obrigatórias, como a orientação inicial, a documentação de RH, os formulários de integração, a configuração de TI, as apresentações à equipe e as reuniões individuais com os líderes. Inclua datas, horários e sessões recorrentes.

Indique parceiros de integração. Use @ para marcar colegas de equipe e fazer conexões rápidas. Clique no nome exibido para adicionar o cartão de perfil do membro da equipe em questão.

Configure fluxos de trabalho para adicionar o novo funcionário aos canais do Slack em questão. Adicione o novo funcionário a todos os canais do Slack relevantes (da equipe, de projetos e sociais) de uma só vez, criando um fluxo de trabalho que automatiza os convites e lembretes dos canais.

Compartilhe recursos sobre a cultura da empresa. Incorpore links e vídeos sobre a cultura e os valores da empresa para que os novos contratados possam acessá-los facilmente em um só lugar. Você pode copiar e colar qualquer link do Slack, YouTube ou do site da empresa no modelo para criar um cartão.

O que é o modelo de integração?

O modelo de integração é uma estrutura padronizada que ajuda as organizações a recepcionar e integrar novos funcionários. É um recurso que organiza as tarefas e os recursos essenciais de que um novo contratado precisa durante os primeiros dias, semanas e meses de trabalho. Em vez de criar uma lista de verificação para cada novo contratado, os gestores podem usar o modelo como um guia de integração de funcionários para acompanhar as tarefas atribuídas, os prazos e as atividades agendadas, garantindo que nada seja esquecido.

Há alguns bons motivos pelos quais as empresas usam modelos de integração personalizáveis:

Consistência. Os modelos garantem que todos os novos contratados tenham a mesma experiência de integração de alta qualidade, independentemente do departamento, do gestor ou da data de início. Isso preserva a cultura da empresa e garante que etapas cruciais não sejam ignoradas.

Conformidade. Uma lista de verificação padrão para a integração de funcionários ajuda equipes de RH e gestores a acompanhar a documentação necessária, a confirmação de políticas e os treinamentos obrigatórios. Garantir que essas tarefas sejam concluídas pode diminuir os riscos legais e manter a organização preparada para auditorias.

Satisfação dos funcionários. Um processo de integração bem organizado ajuda novos contratados a se sentirem acolhidos, preparados e confiantes em suas novas funções. A utilização de um modelo de integração permite que as pessoas se conectem com colegas de equipe, acessem recursos essenciais com facilidade e encontrem rapidamente respostas para suas perguntas.

O que deve ser incluído no modelo de integração de funcionários

Um modelo completo inclui tudo o que uma nova contratação precisa para se sentir orientada, conectada e produtiva. Veja os elementos essenciais que devem ser incluídos.

Tarefas da primeira semana

Comece com uma lista de verificação dos principais itens de ação necessários para preparar os novos contratados para o sucesso. Isso inclui o seguinte:

Orientação

Documentação

Informações sobre benefícios para funcionários

Equipamentos e configuração de conta

Análises de políticas

Treinamento de conformidade

Parceiro ou mentor de integração

Para cada tarefa, inclua prazos e uma pessoa de contato que possa acompanhar o progresso e tirar dúvidas.

Reuniões para participar

Liste as sessões de treinamento e reuniões obrigatórias, como orientação de RH, apresentações de equipe, reuniões individuais com o gestor e colaboradores importantes, bem como qualquer treinamento específico do departamento. Especifique claramente quais reuniões são obrigatórias e quais são opcionais, e inclua links de calendário ou instruções de agendamento.

Parceiros de integração

Indique cada novo contratado a um colega mentor ou contato de apoio que possa responder a perguntas e oferecer orientação durante as primeiras semanas. Inclua o nome, a função e como essa pessoa pode ajudar. Por exemplo, um membro da equipe pode auxiliar com questões culturais e apresentações, enquanto um contato da TI fica disponível para suporte técnico.

Canais para entrar

Liste os canais do Slack em que os novos contratados devem entrar de imediato. Categorize os canais em grupos, como canais centrais da equipe, espaços específicos de projetos necessários para o trabalho, canais de anúncios para toda a empresa e canais sociais ou de construção de cultura.

Recursos de cultura

Inclua links para recursos importantes, como o manual da empresa, o guia de benefícios dos funcionários, os valores da empresa, a declaração de missão e documentos que explicam como a organização funciona. Inclua informações sobre eventos sociais, grupos de recursos para funcionários, bem como outras formas de conexão e construção de comunidade na organização.

Benefícios de usar o modelo de integração de funcionários

Os modelos de integração simplificam o processo de contratação para todos, desde as equipes de RH que gerenciam vários novos contratados, até os gerentes que recepcionam seu primeiro membro de equipe e os funcionários que iniciam em novas funções. Ao definir um plano de ação claro com instruções passo a passo, os modelos do Slack ajudam você a:

Promover uma experiência uniforme na primeira semana

Todos os novos contratados seguem o mesmo processo, recebem as mesmas informações essenciais e sabem exatamente o que esperar durante a primeira semana. Os funcionários de diferentes departamentos ou locais passam pela mesma experiência de integração, e os gestores não precisam se preocupar, pois não perderão nenhuma etapa importante.

Melhorar a produtividade e a retenção

Quando os novos contratados têm um roteiro claro para as primeiras semanas, tornam-se produtivos mais rapidamente. As pessoas sabem a quem pedir ajuda, onde encontrar recursos e o que significa o sucesso na função. Essa abordagem estruturada também ajuda os funcionários a se sentirem confiantes e capazes desde o primeiro dia, o que pode ser uma estratégia eficaz de retenção de talentos.

Reduzir a sobrecarga administrativa

Os modelos centralizam todas as tarefas de integração em um só lugar, o que economiza tempo. Em vez de criar novas listas de verificação ou pesquisar os dados de cada novo contratado, os gestores podem simplesmente personalizar um modelo padrão. As equipes de RH podem monitorar o progresso de vários novos contratados simultaneamente, identificar problemas com rapidez e garantir que os padrões de conformidade sejam cumpridos.

5 práticas recomendadas para a integração de funcionários no Slack

O modelo de integração de funcionários é um bom ponto de partida, mas deve ser combinado com uma estratégia de integração eficaz. Veja como garantir que o modelo gere valor real.

Atualize o modelo com recursos recentes. Um modelo desatualizado pode causar confusão. Revise seu modelo de integração a cada três meses para garantir que todos os links estejam funcionando, os nomes dos canais estejam atualizados e as informações de contato estejam corretas. Quando a empresa atualizar políticas, introduzir novas ferramentas ou passar por uma reorganização, atualize o modelo de imediato.

Incentive gestores e parceiros de integração a interagir desde o início. Mesmo os melhores modelos de integração não substituem a conexão humana. Incentive os gerentes de contratação a entrar em contato antes do primeiro dia com uma mensagem de boas-vindas e informações preparatórias úteis. Já os parceiros de integração devem se apresentar logo no início da primeira semana e agendar encontros regulares em vez de esperar que os novos contratados façam perguntas.

Use o Agentforce para ajudar novos membros da equipe. Treine novos funcionários para usar o Agentforce no Slack a fim de receber suporte e manter o foco nas tarefas. Por exemplo, é possível fazer perguntas como: “Quais são minhas tarefas de integração da Semana 3?” ou “O que preciso fazer para concluir o treinamento de preparação para vendas?”. O Agentforce também ajuda novos funcionários a entender tópicos complexos, como as diferenças entre os produtos, dando respostas detalhadas e em tom de conversa.

Equilibre estrutura com flexibilidade para diferentes funções e equipes. A consistência é importante, mas o modelo também deve permitir a personalização com base na função, no departamento e no nível de experiência do funcionário. Por exemplo, um novo contratado de engenharia sênior precisa de recursos diferentes de um coordenador de marketing iniciante. Crie um modelo básico que inclua o essencial e adicione seções específicas por função ou por departamento que os gerentes possam incluir ou excluir facilmente.

Peça feedback para os funcionários. Inclua perguntas de pesquisa sobre o engajamento dos funcionários no processo de integração para identificar problemas e melhorar a experiência. Por exemplo, pergunte se o processo de integração foi claro e se promoveu o engajamento, se os novos contratados se sentiram confiantes sobre suas funções e responsabilidades, e se as pessoas se sentiram acolhidas e parte da equipe.

Comece a usar o modelo de integração de funcionários do Slack

Um processo de integração bem planejado estabelece as bases para o sucesso, o engajamento e a retenção de funcionários. Quando os novos contratados sabem o que esperar, têm acesso fácil a recursos e se sentem conectados à equipe desde o início, ficam bem posicionados para ter sucesso. O modelo de integração de funcionários do Slack une todos esses elementos em um só lugar. A ferramenta centraliza tarefas, recursos e conexões, garantindo que nada seja esquecido e que todo novo contratado se sinta incluído na equipe.



Tudo pronto para transformar seu processo de integração? Use o modelo de integração de funcionários do Slack para começar a criar experiências melhores agora. [# /]