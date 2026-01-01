Comment utiliser ce modèle dans Slack (étape par étape)

L'intégration de nouveaux collaborateurs demande du temps, de l'organisation et une approche bien planifiée. Le modèle d'intégration des collaborateur de Slack simplifie cette démarche avec un cadre d'intégration numérique des nouvelles recrues standardisé que vous pouvez personnaliser avec des tâches, des ressources, des contacts et d'autres informations importantes. Voici comment commencer.

Cliquer sur « Utiliser le modèle » pour ajouter ce modèle à votre OS Slack. Sélectionnez le modèle d'intégration des collaborateurs dans la bibliothèque et cliquez sur le bouton « Utiliser le modèle » en bas à gauche.

Ajouter des tâches et des échéances. Ajoutez une liste des tâches que le nouveau collaborateur doit accomplir durant sa première semaine. Utilisez un format de liste de contrôle pour suivre facilement les progrès.

Renseigner les réunions et événements. Ajoutez les sessions d'intégration et les réunions obligatoires, telles que l'orientation, les formalités RH, les formulaires d'intégration, la configuration informatique, les présentations d’équipe et les entretiens individuels avec les dirigeants. Incluez les dates, heures et sessions récurrentes.

Assigner des binômes d'intégration. Utilisez @ pour mentionner directement les coéquipiers afin d’établir des connexions rapides. Cliquez sur le nom d'affichage pour ajouter la carte de profil du membre de l’équipe.

Configurer des flux de travail pour ajouter le nouveau collaborateur aux canaux Slack concernés. Ajoutez le nouveau collaborateur à tous les canaux Slack pertinents (équipe, projet et sociaux) en un seul coup en créant un flux de travail qui automatise les invitations aux canaux et les rappels.

Partager les ressources sur la culture d’entreprise. Intégrez des liens et vidéos sur la culture et les valeurs de votre entreprise pour que les nouvelles recrues puissent y accéder facilement en un seul endroit. Vous pouvez copier et coller n'importe quel lien depuis Slack, YouTube ou le site web de votre entreprise dans le modèle pour créer une carte.

Qu'est-ce qu'un modèle d'intégration ?

Un modèle d'intégration est un cadre standardisé qui aide les entreprises à accueillir et intégrer de nouveaux collaborateurs. Il organise les tâches essentielles et les ressources dont un nouveau collaborateur a besoin durant ses premiers jours, semaines et mois dans l'entreprise. Au lieu de créer une liste de tâches pour chaque nouvelle embauche, les managers peuvent utiliser le modèle comme un guide d'intégration des collaborateurs pour suivre les attributions de tâches, les échéances et les activités programmées afin que rien ne soit oublié.

Il existe quelques raisons clés pour lesquelles les entreprises utilisent des modèles d'intégration personnalisables :

Cohérence. Les modèles garantissent que chaque nouvelle embauche bénéficie de la même expérience d'intégration de haute qualité, quel que soit le département, le manager ou la date de début. Cela préserve la culture d'entreprise et garantit qu'aucune étape critique n’est omise.

Conformité. Une liste de contrôle d'intégration des collaborateurs standard aide les équipes RH et les managers à assurer le suivi des formalités administratives, de la prise de connaissance des politiques internes et de la formation obligatoire. S'assurer que ces tâches sont accomplies réduit les risques juridiques et maintient l'entreprise prête pour les audits.

Satisfaction des collaborateurs. Un processus d'intégration bien organisé aide les nouveaux collaborateurs à se sentir accueillis, préparés et confiants dans leurs nouveaux postes. L'utilisation d'un modèle d'intégration leur permet de créer des liens avec les membres de l’équipe, d'accéder facilement aux ressources clés et de trouver rapidement des réponses à leurs questions.

Que faut-il inclure dans un modèle d'intégration des collaborateurs

Un modèle complet inclut tout ce dont un nouveau collaborateur a besoin pour se sentir bien orienté, connecté et productif. Voici les éléments essentiels à inclure.

Tâches de la première semaine

Commencez par une liste de vérification des éléments d'action essentiels nécessaires pour bien préparer les nouveaux collaborateurs. Cela inclut :

Orientation

Formalités administratives

Avantages sociaux — informations

Configuration des équipements et des comptes

Prise de connaissance des politiques d’entreprise

Formation à la conformité

Binôme/parrain d'intégration

Pour chaque tâche, incluez les échéances et le contact d’une personne qui peut suivre la progression et répondre aux questions.

Réunions obligatoires

Dressez la liste des sessions de formation et réunions requises, telles que l'orientation RH, les présentations d’équipe, les entretiens individuels avec le manager et les collaborateurs clés, ainsi que toute formation spécifique au service. Précisez clairement quelles réunions sont obligatoires et lesquelles sont facultatives, et incluez des liens de calendrier ou des instructions de planification.

Binômes d'intégration

Associez chaque nouvelle recrue à un parrain ou à un contact de soutien qui peut répondre aux questions et conseiller durant les premières semaines. Incluez leurs noms, leurs rôles et la façon dont ils peuvent aider. Par exemple, un membre de l’équipe peut aider avec les questions de culture d’entreprise et les présentations, tandis qu'un contact informatique est disponible pour le support technique.

Canaux à rejoindre

Listez les canaux Slack que les nouvelles recrues doivent rejoindre immédiatement. Catégorisez-les en groupes tels que les canaux de l’équipe principale, les espaces spécifiques aux projets dont ils auront besoin pour leur travail, les canaux d'annonces à l’échelle de l'entreprise et les canaux sociaux ou de développement culturel.

Ressources culturelles

Fournissez des liens vers les ressources clés telles que le manuel de votre entreprise, le guide des avantages sociaux, les valeurs de l'entreprise, la déclaration de mission et les documents expliquant le fonctionnement de votre entreprise. Incluez des informations sur les événements sociaux, les groupes de ressources pour les employés (GRE) et les autres moyens par lesquels ils se connectent et créent une communauté au sein de votre entreprise.

Avantages d'un modèle d'intégration des collaborateurs

Les modèles d'intégration simplifient le processus d'embauche pour tous : équipes RH gérant plusieurs nouvelles recrues, managers accueillant leur premier membre d’équipe, collaborateurs débutant à un nouveau poste. En fournissant un plan d'action clair, étape par étape, les modèles Slack vous aident à :

Offrir une expérience standardisée lors de la première semaine

Chaque nouvelle recrue suit le même processus, reçoit les mêmes informations clés et sait exactement à quoi s'attendre durant sa première semaine. Les collaborateurs des différents services et bureaux passent toujours par la même expérience d'intégration, et les managers n'ont pas à s'inquiéter de manquer des étapes critiques.

Améliorer la productivité et la rétention des salariés

Quand les nouvelles recrues disposent d'une feuille de route claire pour leurs premières semaines, elles deviennent productives plus rapidement. Elles savent à qui demander de l'aide, où trouver les ressources utiles et ce qui est attendu de leur poste. Cette approche structurée aide également les collaborateurs à se sentir confiants et compétents dès le premier jour, ce qui constitue une stratégie efficace de rétention des salariés.

Réduire la charge administrative

Les modèles font gagner du temps en centralisant toutes les tâches d'intégration au même endroit. Plutôt que de créer de nouvelles listes de contrôle ou de rechercher des informations pour chaque nouvelle recrue, les managers peuvent simplement personnaliser un modèle standard. Les équipes RH peuvent surveiller les progrès de plusieurs nouvelles recrues simultanément, identifier rapidement les problèmes et s'assurer que les normes de conformité sont respectées.

Cinq bonnes pratiques pour l'intégration des collaborateurs dans Slack

Un modèle d'intégration des collaborateurs constitue un bon point de départ, mais il doit s'accompagner d'une stratégie d'intégration efficace. Voici comment vous assurer qu'il apporte une réelle valeur ajoutée.

Maintenir le modèle à jour avec les ressources actuelles. Un modèle obsolète peut créer de la confusion. Révisez votre modèle d'intégration chaque trimestre pour vous assurer que tous les liens fonctionnent, que les noms de canaux sont à jour et que les informations de contact sont exactes. Lorsque votre entreprise met à jour ses politiques, introduit de nouveaux outils ou se réorganise, mettez immédiatement le modèle à jour.

Encourager les managers et les binômes d'intégration à communiquer en amont. Même les meilleurs modèles d'intégration ne peuvent remplacer le contact humain. Encouragez les managers à prendre contact avant le premier jour avec un message de bienvenue et des informations de préparation utiles. Les binômes d'intégration doivent se présenter dès la première semaine et organiser des points réguliers au lieu d'attendre que les nouvelles recrues posent des questions.

Utiliser Agentforce pour accompagner les nouveaux membres de l’équipe. Formez les nouveaux collaborateurs à l'utilisation d'Agentforce dans Slack pour obtenir de l'aide et rester concentrés sur leurs tâches. Par exemple, ils peuvent poser des questions comme « Quelles sont mes tâches d'intégration de la semaine 3 ? » ou « Que dois-je faire pour terminer la formation prêt-à-vendre ? ». Agentforce aide également les nouveaux collaborateurs à comprendre des sujets complexes, comme les différences entre les produits, en fournissant des réponses détaillées et conversationnelles.

Équilibrer structure et flexibilité pour différents postes et équipes. La cohérence est importante, mais votre modèle doit également permettre une personnalisation basée sur le poste du salarié, son service et son niveau d'expérience. Par exemple, une recrue senior en ingénierie a besoin de ressources différentes d'un coordinateur marketing débutant. Créez un modèle de base qui couvre les éléments essentiels, puis ajoutez des sections spécifiques au poste ou au service que les managers peuvent facilement inclure ou exclure.

Demander un feedback des salariés. Incluez des questions d'enquête d'engagement des collaborateurs concernant le processus d'intégration afin d'identifier les problèmes et d'améliorer l'expérience. Par exemple, demandez si le processus d'intégration était clair et engageant, si les nouveaux collaborateurs se sont sentis en confiance vis-à-vis de leur poste et de leurs responsabilités, et s'ils se sont sentis bien accueillis et intégrés à l’équipe.

Démarrer avec le modèle d'intégration des collaborateurs de Slack

Un processus d'intégration bien conçu pose les bases de la réussite, de l'engagement et de la rétention des collaborateurs. Lorsque les nouveaux collaborateurs comprennent ce qui les attend, ont facilement accès aux ressources et se sentent connectés à leur équipe dès le départ, ils ont toutes les chances de réussir. Le modèle d'intégration des collaborateurs de Slack rassemble tous ces éléments au même endroit. Il centralise les tâches, les ressources et les connexions, garantissant que rien n'est oublié et que chaque nouveau collaborateur se sent inclus dans l’équipe.



Prêt à transformer votre processus d'intégration ? Utilisez le modèle d'intégration des collaborateurs de Slack pour commencer à créer de meilleures expériences dès aujourd'hui. [# /]