Qu’il s’agisse de problèmes d’assurance, de politiques de congés payés ou de détails sur un programme d’avantages sociaux, les collaborateurs espèrent une réponse rapide lorsqu’ils s’adressent à votre équipe pour obtenir des informations sur leurs avantages sociaux. Mais cela devient délicat lorsque ces informations sont dispersées sur plusieurs plateformes. Sans compter que les questions sont transmises via e-mail, des canaux Slack, des messages directs et même lors de réunions, ce qui les rend plus difficiles à suivre et susceptibles de passer entre les mailles du filet.

Pour aider rapidement les collaborateurs sans surcharger votre équipe, il vous faut un centre des ressources des avantages sociaux qui rassemble les informations et simplifie les demandes d’aide.

Qu’est-ce qu’un centre de ressources sur les avantages sociaux ?

Un centre de ressources sur les avantages sociaux rassemble l’ensemble des documents, connaissances institutionnelles et questions des collaborateurs en un emplacement central, ce qui épargne des tâches répétitives à votre équipe et offre des options en libre-service. Tout le monde y gagne lorsque les informations sur les avantages sociaux sont transparentes et facilement accessibles.

Si vous pouvez ajouter des fonctionnalités et sections à votre centre de ressources sur les avantages sociaux en fonction de ce dont votre entreprise a besoin, chaque centre doit comporter les sections de base suivantes :



Foire aux questions . Créez votre section FAQ avec les questions récurrentes auxquelles doit répondre votre équipe. Outre des réponses claires, incluez des liens vers des ressources.

Base de connaissances . Créez un lien vers l’ensemble de vos documents et outils en matière d’avantages sociaux, même (et surtout) s’ils sont dispersés entre différentes plateformes.

Contacts clés . Indiquez clairement vers qui les collaborateurs doivent se tourner pour des questions spécifiques. Envisagez également d’ajouter les coordonnées de vos prestataires, le cas échéant.

Avantages de notre modèle de centre de ressources sur les avantages sociaux du personnel

Le modèle de centre de ressources sur les avantages sociaux du personnel de Slack regroupe l’ensemble des informations sur les avantages sociaux du personnel de votre entreprise en un seul endroit facilement accessible.

Simplifier la gestion des avantages sociaux

Ce modèle facilite la gestion des avantages sociaux pour votre équipe RH et vos collaborateurs, qui bénéficient d’un accès instantané aux informations dont ils ont besoin. Cette centralisation favorise l’efficacité opérationnelle et améliore également la satisfaction du personnel en fournissant des réponses claires et immédiates sur les avantages sociaux disponibles.

Avec ses flux de travail personnalisés automatisés, ses outils de recherche robustes et ses centaines d’intégrations tierces disponibles, votre centre de ressources sur les avantages sociaux devient une plateforme de partage de connaissances interactive et dynamique.

Guide des avantages centralisé

Ce modèle de centre de ressources sur les avantages sociaux du personnel comprend un guide personnalisable qui regroupe l’ensemble de vos ressources en un seul endroit. Vous n’avez qu’à ajouter des liens vers vos documents, les coordonnées clés, une FAQ et d’autres ressources essentielles.

Ce guide des avantages peut servir de répertoire de référence pour toutes les informations sur les avantages sociaux et aider les collaborateurs à comprendre leurs options et l’étendue complète des avantages et privilèges offerts par votre entreprise. Il améliore l’expérience du personnel et réduit la charge de travail de votre équipe RH. Tout le monde y gagne.

L’organisation étant essentielle pour tirer le meilleur parti de votre guide des avantages, concevez une structure à la fois intuitive et complète pour les besoins de votre entreprise. Outre les catégories par défaut incluses dans le modèle de guide, vous pouvez également ajouter les sections suivantes :



Avantages d’un bureau partagé : avantages liés aux trajets ou allocation déjeuner.



Avantages d’un bureau à distance : budget d’équipement ou allocation liée aux services publics.



Avantages liés à l’évolution de carrière : programmes de formation et politique de remboursement.

Questions-réponses en temps réel pour plus de clarté.

Notre modèle de centre de ressources sur les avantages sociaux du personnel permet aux collaborateurs d’envoyer leurs questions spécifiques via un formulaire au lieu de se contenter d’une section FAQ. Ces formulaires structurés offrent à votre équipe les informations dont elle a besoin dès le départ, de sorte que l’ensemble du processus est plus simple et efficace pour toutes les personnes impliquées.

Une fois une question envoyée, un flux de travail automatisé crée un ticket dans le canal du centre de ressources sur les avantages sociaux. Dès qu’une personne du service RH s’attribue le ticket, le flux de travail crée un fil de discussion entre elle et la personne qui a envoyé la question. La communication en temps réel favorise une résolution rapide des problèmes pour les deux parties.

Personnalisez les formulaires de demande de renseignements afin de capturer toutes les informations utiles et de faciliter l’attribution et le traitement des demandes. Par exemple, outre les champs par défaut de catégorie et de priorité, vous pouvez également créer les champs suivants :



Lieu . Vous pourrez ainsi associer rapidement les membres de l’équipe internationale à la bonne personne en charge des avantages sociaux.

Chargement de fichiers . Donnez la possibilité de joindre des fichiers utiles, tels que des reçus ou des e-mails.

Contact . Ajoutez un champ « Utilisateur Slack » qui permet aux collaborateurs de mentionner leur responsable ou une personne du service RH qui les a aidés par le passé et connaît le contexte de chaque dossier.

Suivi simplifié des demandes de renseignements sur les avantages sociaux

Transformez votre modèle de centre de ressources sur les avantages sociaux à la fois en liste de tâches et en source de connaissances pour votre équipe à l’aide de l’outil de suivi des demandes de renseignements. Cet outil consigne et organise automatiquement toutes les questions envoyées dans le canal du centre de ressources sur les avantages sociaux. Il facilite la gestion des demandes entrantes pour les équipes RH, modifie automatiquement le statut d’une demande et garantit qu’aucune question ne reste sans réponse.

Il facilite notamment le traitement des demandes de renseignements aussi complexes que potentiellement urgentes, comme les questions sur les avantages médicaux. Si vous ne pourrez peut-être pas répondre immédiatement à une question, vous éviterez qu’elle se perde parmi les autres. Utilisez l’outil de suivi des demandes de renseignements pour définir des rappels, mentionner les membres de l’équipe dans les commentaires des tâches ou filtrer rapidement les demandes selon le thème et l’urgence.

Grâce à ce système de suivi efficace, votre équipe RH peut également identifier les préoccupations courantes et les lacunes parmi vos ressources existantes.

Examinez régulièrement les éléments de votre liste pour déterminer les questions récurrentes. Utilisez les filtres pour identifier les tendances dans des catégories spécifiques. Ensuite, passez en revue les conversations entre les membres du service RH et les collaborateurs. Analysez les conversations au cours desquelles un individu a eu du mal à comprendre la réponse ou a exprimé des préoccupations ou des frustrations. Utilisez ensuite les enseignements tirés de cet examen pour mettre à jour ou ajouter des entrées à votre guide des avantages.

Exploitez les informations fournies par l’outil de suivi des questions pour créer votre FAQ de manière organique et améliorer en continu l’ensemble de votre centre d’informations sur les avantages sociaux.