Trouvez tout ce que vous cherchez
Découvrez la recherche d’entreprise : à partir d’une seule barre de recherche alimentée par l’IA, vous pouvez lancer des recherches dans toutes vos conversations, données et applications tierces.
Recherchez dans Slack et dans chaque application connectée
La recherche d’entreprise inclut également les applications tierces de votre entreprise. Aucun changement de contexte n’est nécessaire.
Une seule recherche pour toutes les sources
Avec la recherche d’entreprise, Slack vous donne accès aux connaissances collectives de votre entreprise. Effectuez des recherches dans l’ensemble de vos conversations, outils et données d’entreprise, via une barre de recherche unique dans Slack.
Cherchez en langage naturel
Plus besoin de rassembler des données provenant de plusieurs sources. Posez simplement une question et la recherche d’entreprise sollicitera toutes vos applications professionnelles pour vous apporter la réponse dont vous avez besoin, directement dans Slack.
Facilitez l’accès aux sources de données à forte valeur ajoutée
Comblez vos lacunes à l’aide d’une API qui rassemble les sources les plus précieuses pour la recherche d’entreprise. Connectez en toute sécurité vos systèmes internes, vos logiciels auto-hébergés et vos bases de connaissances privées, avec une protection de haut niveau.
Des résultats personnalisés, soumis aux autorisations
Les recherches Slack utilisent des garde-fous stricts et les données client ne quittent jamais le périmètre de confiance de Slack. L’IA s’efforce de mieux comprendre vos tâches, vos objectifs et vos projets, afin que vous obteniez des résultats personnalisés sans compromettre la sécurité.
« Nous avons besoin d’une seule interface pour toutes nos sources de données dans nos différents systèmes. C’est exactement ce que la recherche d’entreprise dans Slack propose. Avec l’aide de l’IA, nous pouvons directement faire remonter toutes les informations utiles pour nos utilisateurs. »
« La recherche d’entreprise est devenue pour moi une fonctionnalité incontournable pour me renseigner sur nos activités. Je pose des questions en langage naturel et Slack génère un contexte d’informations utiles en plus de fournir des réponses fiables aux questions que je me pose. »
Découvrez Slackbot : votre nouvel agent IA personnel de travail
Slackbot est votre tout nouvel agent de recherche personnel ! Slackbot ne se contente pas d’afficher les conversations, il peut analyser les informations pour fournir des informations contextuelles à partir de l’ensemble de vos conversations, fichiers et projets autorisés. Slackbot trouve exactement ce dont vous avez besoin, vous n’avez qu’à lui demander.En savoir plus sur Slackbot
Découvrez tous les aspects de la recherche d’entreprise.
Trouvez tout ce que vous cherchez avec la recherche d’entreprise dans Slack
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Questions fréquentes
La recherche d’entreprise vous permet de trouver les informations dont vous avez besoin sans avoir à rechercher dans plusieurs applications ou à poser des questions à vos collègues. En savoir plus sur la recherche d’entreprise de Slack.
La recherche fédérée est synonyme de recherche d’entreprise. La recherche fédérée désigne l’approche en temps réel utilisée pour activer la recherche d’entreprise dans Slack. Le mot « fédérer » signifie « regrouper autour d’un projet commun », ce qui décrit le fonctionnement des outils de la recherche d’entreprise.
La recherche d’entreprise peut vous aider à trouver des informations, quel que soit votre secteur, votre service ou votre rôle. Par exemple, les équipes commerciales qui utilisent Slack peuvent élargir leurs recherches sur un client à partir des conversations Slack pour inclure les données client de Salesforce et des référentiels de contenu comme Google Drive, le tout à partir d’une seule barre de recherche.
La génération augmentée par récupération (RAG) s’entraîne à partir des données de votre entreprise pour fournir des résultats très pertinents et personnalisés pour chaque recherche. Il suffit de poser une question en langage naturel dans la barre de recherche de Slack, et vous obtiendrez un résumé conversationnel basé sur les résultats les plus pertinents, tout en respectant vos autorisations d’accès à ces données.
À l’aide de l’API de connexion personnalisée, vous pouvez connecter vos systèmes internes, logiciels auto-hébergés et bases de connaissances privées. Retrouvez, par exemple, vos encyclopédies internes et vos logiciels sur site.
Oui. La recherche d’entreprise dans Slack utilise la méthode fédérée pour récupérer des informations en temps réel. À chaque question que vous posez, les résultats sont fournis en fonction de vos autorisations et de vos accès aux données en temps réel. Si vos accès aux données évoluent, les informations reçues restent sécurisées.
Les clients au forfait Enterprise+ peuvent utiliser la recherche d’entreprise en activant les connecteurs au niveau de l’utilisateur et de l’administrateur. Contactez notre équipe commerciale pour vous lancer.