La recherche d’entreprise peut vous aider à trouver des informations, quel que soit votre secteur, votre service ou votre rôle. Par exemple, les équipes commerciales qui utilisent Slack peuvent élargir leurs recherches sur un client à partir des conversations Slack pour inclure les données client de Salesforce et des référentiels de contenu comme Google Drive, le tout à partir d’une seule barre de recherche.