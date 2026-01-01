Slack est l’interface utilisateur conversationnelle d’Agentforce. Les agents créés avec Agentforce peuvent opérer directement dans les canaux, les fils de discussion et les messages directs Slack, permettant aux utilisateurs d’interroger les données, d’obtenir des réponses contextuelles et de déclencher des actions, le tout dans le cadre de leur travail.

Grâce à la recherche d’entreprise Slack, Agentforce peut accéder en temps réel aux messages, fichiers et données des applications afin de générer des réponses précises et actualisées, tout en tenant compte de l’ensemble du contexte de votre travail. Agentforce extrait également des données structurées de Salesforce et d’autres systèmes, ce qui permet aux agents d’analyser les informations structurées et non structurées afin d’assister plus efficacement les utilisateurs.

Outre Agentforce, nous proposons également un panel d’applications d’agents prêtes à l’emploi : Adobe Express, Asana, Box, Cohere, Workday et Writer. D’autres applications seront ajoutées prochainement. Consultez Slack Marketplace pour obtenir l’inventaire complet des applications prises en charge.