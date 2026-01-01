L’IA dans Slack travaille à vos côtés
L’IA ne doit pas vous questionner, mais vous aider à agir. Dans Slack, c’est un outil simple et puissant pour gagner en productivité, à partir des connaissances de votre entreprise.
Les entreprises du monde entier utilisent l’IA dans Slack.
Commencez votre journée avec la vue Aujourd’hui
Vous perdez du temps à essayer de déterminer vos priorités mais elles sont noyées dans tous vos messages non lus ? La fonctionnalité Aujourd’hui est votre nouveau résumé intelligent qui vous indique les points à ne pas manquer en fonction de vos priorités. Que ce soit pour assurer le suivi d’un contrat important, préparer une réunion avec un client ou venir à bout de votre liste de tâches, Aujourd’hui est là pour vous aider. Préparez-vous un café et c’est parti.Rejoignez la bêta pour y accéder
Votre coéquipier idéal
Slackbot est votre agent IA personnel dans Slack qui vous comprend, vous et votre espace de travail, et vous aide à préparer vos prochaines réunions, à analyser vos rapports et à créer des briefings de projet. Il connaît votre ton et votre voix, et s'adapte à votre style pour rendre les interactions plus personnelles et pertinentes.
Obtenez un résumé rapide
Trop d’infos et pas assez de temps ? L’IA dans Slack peut résumer les canaux et fils de discussion et fournir des récaps quotidiens, vous fournissant ainsi les informations dont vous avez besoin pour rester organisé(e) et informé(e).
97 min
Temps moyen gagné par les utilisateurs chaque semaine avec l’IA*
Recherchez tout ce dont vous avez besoin dans Slack
Conversations avec vos collègues, fichiers PDF, images pour votre campagne sur les réseaux sociaux, présentations enfouies dans Google Drive, tickets d’assistance, dossiers clients Salesforce : vous pouvez rechercher absolument tout ce qui est partagé ou intégré dans Slack.
Pas de prompts, un vrai gain de temps
En quelques clics, créez des automatisations qui vous feront gagner du temps, traduisez vos conversations dans n’importe quelle langue et utilisez l’IA pour prendre des notes pendant vos réunions. L’IA dans Slack est suffisamment intelligente pour vous aider, et suffisamment discrète pour ne jamais vous ralentir.
Une productivité qui s’inscrit dans votre flux de travail
Service client
Concentrez-vous sur la résolution de problèmes pendant que l’IA prend des notes et assure la coordination de tous.
Ingénierie
Résolvez les incidents grâce aux solutions proposées par l’ensemble de votre entreprise, sans avoir à quitter Slack.
Ventes
Obtenez les informations essentielles sur les clients et vendez plus efficacement grâce aux résumés de canaux des comptes clients.
Marketing
Traduisez vos messages en un clic pour aider les équipes internationales à lancer des campagnes plus rapidement.
L’IA dans Slack peut répondre à tous les besoins
Notre équipe adore la rapidité avec laquelle elle peut trouver des réponses grâce à l’IA dans Slack, ce qui s’est traduit par une prise de décision plus rapide et la possibilité de se concentrer sur le travail à valeur ajoutée.
L’IA dans Slack a changé la donne pour moi, pour nos dirigeants et nos équipes de vente. Elle résume en quelques secondes les dernières notes ou le statut d’un contrat, ce qui nous permet de nous concentrer sur les actions à entreprendre.
J’apprécie l’IA dans Slack. J’utilise les récaps des canaux en début de journée pour avancer vite. C’est une fonctionnalité très utile, car elle nous décharge des tâches manuelles que nous devons effectuer quotidiennement.
Travaillez en toute sérénité
Vos données vous appartiennent. Les données client ne quittent jamais Slack. Nous n’entraînons pas de grands modèles de langage (LLM) en utilisant les données client. Tout repose sur l’infrastructure sécurisée de Slack et respecte les mêmes normes de conformité que Slack.
Questions fréquentes
Bien que Slack ne soit pas le seul outil doté d’IA disponible actuellement, certains aspects différencient l’IA de Slack des autres.
Les données de l’entreprise sont une source fiable de connaissances. Les clients ont accumulé énormément d’informations utiles dans l’historique partagé des conversations de leur entreprise, mais ils n’en retiennent qu’une infime partie. L’IA dans Slack vous aide à trouver l’information dont vous avez besoin immédiatement, très facilement.
Notre interface conversationnelle permet à l’IA générative de faire partie intégrante de la journée de travail de votre équipe. À la différence d’une IA restreinte à certains onglets d’un navigateur ou à des assistants autonomes, nous pensons que le moyen le plus efficace d’encourager l’adoption généralisée de l’IA est de l’intégrer directement là où les collaborateurs travaillent.
La recherche d’entreprise vous permet de trouver les informations dont vous avez besoin sans avoir à ouvrir ou rechercher dans plusieurs applications ou à poser des questions à vos collègues. En savoir plus sur l’utilisation de la recherche d’entreprise dans Slack.
L’IA s’appuie sur l’infrastructure fiable de Slack et respecte les pratiques de sécurité et normes de conformité que les clients attendent de Slack. Le programme de sécurité de Slack protège les données client à tous les niveaux. Nous nous conformons aux réglementations du secteur en matière de sécurité et de confidentialité pour aider les clients à gérer les risques et à sécuriser leurs données dans leurs environnements Slack. De plus, vous pouvez configurer Slack de manière à respecter des réglementations et normes spécifiques pour la sécurité et la confidentialité des données.
Les données client ne sont pas utilisées pour entraîner les grands modèles de langage (LLM), et les fournisseurs de LLM n’ont pas accès aux données client. Les LLM sont actuellement hébergés directement dans le cloud privé virtuel AWS de Slack, ce qui garantit que vos données ne sortent pas du périmètre de confiance Slack.
Slack est l’interface utilisateur conversationnelle d’Agentforce. Les agents créés avec Agentforce peuvent opérer directement dans les canaux, les fils de discussion et les messages directs Slack, permettant aux utilisateurs d’interroger les données, d’obtenir des réponses contextuelles et de déclencher des actions, le tout dans le cadre de leur travail.
Grâce à la recherche d’entreprise Slack, Agentforce peut accéder en temps réel aux messages, fichiers et données des applications afin de générer des réponses précises et actualisées, tout en tenant compte de l’ensemble du contexte de votre travail. Agentforce extrait également des données structurées de Salesforce et d’autres systèmes, ce qui permet aux agents d’analyser les informations structurées et non structurées afin d’assister plus efficacement les utilisateurs.
Outre Agentforce, nous proposons également un panel d’applications d’agents prêtes à l’emploi : Adobe Express, Asana, Box, Cohere, Workday et Writer. D’autres applications seront ajoutées prochainement. Consultez Slack Marketplace pour obtenir l’inventaire complet des applications prises en charge.
Oui, vous pouvez utiliser l’IA partout où vous pouvez acheter Slack. Vous pouvez sélectionner une langue pour votre client Slack et les résultats de l’IA respecteront la langue choisie, ou utiliser l’IA pour traduire certains messages en ligne dans n’importe quelle langue.
Les fonctionnalités d’IA sont disponibles avec tous les forfaits Slack payants, afin que vos équipes puissent commencer à utiliser l’IA dans Slack dès maintenant. Pour en savoir plus sur le forfait qui convient le mieux à votre équipe, veuillez contacter votre responsable de compte Slack ou contacter notre équipe.
- 1Les informations qui précèdent ne sont présentées QU’À TITRE INDICATIF. Elles ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de notre part. Merci de ne pas vous baser sur ces informations pour prendre des décisions d’achat. Le développement, la mise à disposition et le calendrier des produits, des fonctions et des fonctionnalités restent à la seule discrétion de Slack et peuvent faire l’objet de modifications.