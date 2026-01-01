La IA en Slack trabaja donde tú lo haces
La IA debería ahorrarte las preocupaciones y ayudarte a trabajar. En Slack, es una forma sencilla pero práctica de aumentar la productividad, ya que se ha creado con los conocimientos de tu empresa.
Empresas de todo el mundo confían en la IA de Slack.
Empieza el día con buen pie gracias a la sección Hoy.
¿Pierdes mucho tiempo poniéndote al día entre miles de mensajes sin leer? La sección Hoy es tu nueva reunión informativa inteligente que te sugiere en qué debes centrarte de acuerdo con tus prioridades. Ya sea para hacer un seguimiento de una negociación importante, prepararte para la reunión con un cliente o abordar tu lista de tareas pendientes, Hoy te ayudará. Tómate un café y... ¡a por ello!Únete a la beta abierta para probar la función
Tu compañero definitivo.
Slackbot es tu agente personal de IA en Slack que entiende tus necesidades y tu espacio de trabajo, por lo que te ayuda a preparar las próximas reuniones, analizar informes y crear resúmenes de los proyectos. Conoce tu tono y tu voz, y se adapta a tu estilo, con lo que las interacciones son más personalizadas y relevantes.
Obtén un resumen en segundos.
¿Tienes mucha información, pero poco tiempo? La IA en Slack puede resumir los canales e hilos de conversaciones y ofrecerte síntesis diarias que te aporten la información que necesitas para estar al día y tenerlo todo organizado.
97 min
Media de tiempo que los usuarios pueden ahorrar a la semana con la IA *
Busca todo lo que hay en Slack y más allá.
Charlas con compañeros de trabajo, archivos PDF, imágenes para tu campaña en redes, presentaciones perdidas en Google Drive, tickets de soporte o registros de clientes de Salesforce: si se comparte o está integrado con Slack, lo puedes buscar.
Sin solicitudes. Solo progreso.
Crea automatizaciones para ahorrar tiempo en solo unos clics, traduce conversaciones a cualquier idioma y usa la IA para tomar notas en las reuniones. La IA en Slack es lo suficientemente inteligente para ayudar, pero también muy discreta para no entorpecer tu trabajo.
Productividad que se adapta a tu flujo de trabajo.
Atención al cliente
Céntrate en encontrar soluciones mientras la IA toma notas y mantiene a todo el mundo coordinado.
Ingeniería
Resuelve incidencias utilizando soluciones de toda tu organización, todo ello sin salir de Slack.
Ventas
Resume los canales de cuentas para obtener la información relevante de los clientes y vender de forma más eficiente.
Marketing
Traduce mensajes con un clic para ayudar a los equipos globales a lanzar las campañas más rápido.
La IA en Slack puede ayudar a todo el mundo.
A nuestro equipo le encanta lo rápido que consigue encontrar respuestas con la IA en Slack, lo que se traduce en una toma de decisiones más rápida y un mayor enfoque en el trabajo que genera un verdadero valor.
La IA en Slack ha sido muy útil para mí, nuestro liderazgo y los equipos de ventas. Resume las notas más recientes o el estado de una negociación en pocos segundos para que podamos centrarnos en actuar.
Me encanta la IA en Slack. Al comenzar el día, uso las síntesis de los canales y me pongo a otras cosas. También es una buena estrategia para la eficiencia, porque se encarga del trabajo manual que tenemos que hacer a diario.
Trabaja sin preocupaciones.
Tus datos son exclusivamente de tu propiedad. Los datos de clientes nunca se comparten más allá de Slack. No entrenamos los modelos grandes de lenguaje (LLM) con datos de los clientes. Todo se ejecuta en la infraestructura segura de Slack siguiendo los mismos estándares de cumplimiento que Slack en sí.
Preguntas frecuentes
Aunque Slack no es la única herramienta con IA que existe hoy en día, hay algunos aspectos que diferencian el enfoque de la IA de Slack del resto.
Los datos de las organizaciones son una fuente fiable de conocimiento. Los clientes han acumulado mucho contexto útil en el historial de conversaciones compartidas de sus organizaciones, pero solo están arañando la superficie de lo que pueden aprender. La IA en Slack ayuda a las personas a encontrar esa información al instante y con facilidad.
Nuestra interfaz conversacional posibilita que la IA generativa se integre a la perfección en la jornada laboral de tu equipo. A diferencia de la IA que se limita a las pestañas del navegador o los asistentes independientes, creemos que la forma más eficaz de fomentar la adopción de la IA de manera generalizada es llevarla directamente a donde la gente ya trabaja.
La búsqueda empresarial te permite encontrar la información que necesitas sin tener que estar cambiando entre aplicaciones ni preguntar a tus compañeros de trabajo. Obtén más información sobre el uso de la búsqueda empresarial en Slack.
La IA se ejecuta en los sistemas de confianza de Slack y mantiene las prácticas de seguridad y estándares de cumplimiento que cada cliente espera de Slack. El programa de seguridad de Slack protege los datos de tus clientes en todos los niveles. Permitimos que los clientes gestionen los riegos y protejan sus datos dentro de sus entornos de Slack mediante el cumplimiento de normativas globales y reconocidas dentro del sector, así como mediante marcos, programas y estándares de privacidad de los datos y seguridad. Además, Slack se puede configurar para ajustarse a determinadas normativas del sector y a las normas de seguridad y privacidad de los datos internacionales.
Los datos de clientes no se usan para entrenar modelos grandes de lenguaje (LLM), y los proveedores de LLM no tienen acceso a los datos de clientes. Actualmente, los LLM se alojan directamente en la nube privada virtual de AWS de Slack, lo que garantiza que tus datos no se compartan fuera de Slack.
Slack es la interfaz conversacional para Agentforce. Los agentes creados con Agentforce pueden ejecutarse directamente en los canales, hilos y mensajes directos de Slack, lo que permite consultar datos, obtener respuestas con contexto y activar acciones desde el mismo flujo de trabajo.
A través de la búsqueda empresarial de Slack, Agentforce puede acceder a datos en tiempo real de mensajes, archivos y aplicaciones para generar respuestas precisas y actualizadas con todo el contexto de tu trabajo. También incluye datos estructurados de Salesforce y otros sistemas; de este modo, los agentes pueden analizar la información con o sin estructura para ayudar a las personas de forma más eficaz.
Aparte de Agentforce, tenemos varias aplicaciones de agentes preparadas para ti: Adobe Express, Asana, Box, Cohere, Workday y Writer. ¡Hay más en camino! Consulta Marketplace para ver una lista completa de las aplicaciones admitidas
Sí, puedes usar la IA en cualquier plataforma donde puedas comprar Slack. También puedes localizar tu cliente de Slack a varios idiomas y los resultados de IA usarán el que elijas, o puedes usar la IA para traducir a cualquier idioma determinados mensajes en línea.
Las funciones de IA están disponibles en todos los planes de pago de Slack, por lo que tus equipos pueden empezar a usar la IA en Slack directamente. Para saber cuál de los planes es el más adecuado para tu equipo, ponte en contacto con tu ejecutivo de cuenta de Slack o habla con Ventas.
- 1La información anterior está destinada solo a fines informativos y no representa un compromiso vinculante. No te bases en esta información a la hora de tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y la duración de cualquier producto, función o funcionalidad siguen estando a la entera discreción de Slack y están sujetos a cambios.