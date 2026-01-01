Slack es la interfaz conversacional para Agentforce. Los agentes creados con Agentforce pueden ejecutarse directamente en los canales, hilos y mensajes directos de Slack, lo que permite consultar datos, obtener respuestas con contexto y activar acciones desde el mismo flujo de trabajo.

A través de la búsqueda empresarial de Slack, Agentforce puede acceder a datos en tiempo real de mensajes, archivos y aplicaciones para generar respuestas precisas y actualizadas con todo el contexto de tu trabajo. También incluye datos estructurados de Salesforce y otros sistemas; de este modo, los agentes pueden analizar la información con o sin estructura para ayudar a las personas de forma más eficaz.

Aparte de Agentforce, tenemos varias aplicaciones de agentes preparadas para ti: Adobe Express, Asana, Box, Cohere, Workday y Writer. ¡Hay más en camino! Consulta Marketplace para ver una lista completa de las aplicaciones admitidas